Máris bárki elkaphatja az új COVID rémálomvariánst: ezt minden oltottnak, oltatlannak tudnia kell

Azt egyelőre a kutatók sem tudják pontosan, hogy a legújabb koronavírus-variánsokkal szemben mekkora védelmet jelenthet egy korábbi megfertőződés. Az viszont biztos, hogy a megfelelő védelem kialakuláshoz nagy vírusterhelésre van szükség, amit viszont oltottaknál nehéz észlelni, ugyanis náluk kisebb eséllyel következnek be súlyosabb tűnetek (amik eredendően mutatják a nagyobb vírusterhelést). Ráadásul a legújabb, rémálomvariánsként is emlegetett XBB.1.5. még nagyon kevés ideje van velünk, ezért nem is tudhatjuk, mennyire véd ellene bármilyen korábbi fertőződés. A szakértők viszont logikusan arra következtetnek, hogy az ez új variáns nagy fertőzőképességgel bír, azért fontos betartani néhány alapszabályt a terjedésének lassításához.

A legfrissebb hazai COVID-adatok szerint 727 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36 vannak lélegeztetőgépen és a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint továbbra is emelkedik a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja. Ha pedig mindez nem lenne elég, egy új variánssal is szembenéz a világ, ami az XBB.1.5. nevet kapta, ami az eddigi információk szerint a leginkább immunkelkerülő alvariáns lehet, ami azt jelenti, hogy könnyebben fertőz (korábban az alap XBB-t hívták először rémálomvariánsnak is nevezték).

De mennyire kell aggódnunk, ha nemrégiben átestünk valamilyen COVID-fertőzésen? Védettebbek vagyunk az új variánssal szemben? Bár egyértelmű válaszai még a tudománynak sincsenek, van néhány fontos dolog, amit a szakértők szerint tudni kell.

Eltérőek a védelmi szintek

Az első és legfontosabb, hogy a COVID-fertőzés utáni védelem szintje személyenként eltérő.

Az ugyanis, hogy pontosan mennyi ideg tart egy esetleges koronavírus-fertőzés követően a védelem, nem lehet megmondani. Néhány kulcstényező ugyanis megakadályozza, hogy erre választ kapjunk. Azt viszont tudjuk, hogy a szakemberek a járvány idején azt feltételezték, hogy a legtöbb embernek a fertőzés után körülbelül 90 napig tart ki az immunitása az újrafertőződéssel szemben.

Dr. Stuart Ray, a Johns Hopkins Egyetem Orvostudományi Karának orvostudományi és fertőző betegségekkel foglalkozó professzora szerint azonban előfordultak olyan esetek, amikor valaki néhány héttel az eredeti megbetegedése után újra elkapta a kórt. Ezzel eszemben pedig voltak olyan emberek is, akik hosszú hónapig védettek maradtak. Azt tehát egyelőre nem lehet nagy biztonsággal megmondani, hogy az új variánsra miként fognak reagálni az emberek.

A korábbi fertőzésekből vagy védőoltásokból eredő immunitás gyakran megvédi az embereket a súlyos betegségektől, de ebben a világjárványban az egyik kihívás az, hogy az emberek immunválaszai nagyon eltérőek

- hívta fel a figyelmet Dr. Stuart Ray, aki azt is elmondta, hogy legfőképpen emiatt, illetve az egyre egymásután megjelenő új variánsok miatt nagyon nehéz általános útmutatót adni bárkinek is.

Dr. Jodie Guest, az Emory Egyetem Rollins School of Public Health epidemiológiai tanszékének alelnöke úgy közelítette meg az újrafertőződést kérdését, hogy ha nem volt túl magas a fertőződést által kiváltott vírusterhelés, akkor az antitestek termelődése sem pörgött fel rendesen. Ez azt jelenti, hogyha valakinek volt egy nagyon enyhe fertőződése, akkor a szervezete nem fog jól emlékezni a vírusra, ergo sokkal hamarabb újrafertőződhet.

Fontos azonban kihangsúlyozni, attól hogy valakinek enyhe fertőzése volt, az még nem jelenti azt, hogy a vírusterhelés is alacsony volt, illetve hogy az antitestek nem reagáltak. Egyes embereknél, különösen azoknál, akik be vannak oltva (!), tapasztalhatnak enyhe tüneteket magasabb vírusterhelés mellett is. Ez viszont oda vezet vissza bennünket, hogy jelen állás szerint

lehetetlen pontosan megjósolni, mennyi ideig van valaki biztonságban az újrafertőződéstől.

És akkor jönnek az új variánsok

A szakértők kihangsúlyozzák, hogy a koronavírus új változatai ellen nincsen természetes védelmünk. Jodie Guest szerint ugyanis az emberekenk nincs természetes immunitása az új változatokkal szemben, annál az egyszerű oknál fogva, hogy ezek a közelmúltig nem is léteztek. Tudni kell azt is, hogy amikor egy új COVID-változatot azonosítanak, akkor a kutatók még nem tudják, hogy ez ellen mennyire védhet például egy korábbi fertőződés.

Az epidemológiai tanszék vezetője kihangsúlyozta azt is, hogy az egyik variáns által okozott fertőzés egyáltalán nem biztos, hogy a következő, egy másik variáns okozta fertőzéstől bármennyire is védene. Azt viszont a vírustanból tudni lehet, hogy az újabb és újabb vírusváltozatok és alváltozatok egyre fertőzőbbek akarnak lenni, azért hogy még jobban fejlődhessenek, és tovább életben maradjanak. Éppen ezért Guest szerint logikus azt gondolni, hogy a szóban forgó XBB.1.5. ragályosabb és jobban képest fertőzést előidézni.

Nem jó dolog újrafertőződni

Stuart Ray arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy az ismétlődő fertőzések jelentősen növelhetik a szív- és érrendszeri megbetegedések, a mentális betegségek és egyéb betegségek kialakulásának kockázatát. Az orvos szerinte különböző kutatások azt mutatják, hogy bizonyos korcsoportoknak akár 30-50 százalékkal is megnövekedhet a különböző betegségek kialakulásának kockázata. Ezért érdemes vigyázni, és nem fél vállról venni egy újrafertőződést.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy a COVID-fertőzések teljes hatását, csak hosszú távon vizsgálva fogjuk majd megismerni

- emelte ki a szakértő, aki kitért arra is, hogy a védőoltás kulcsfontosságú bármilyen variánsról is legyen szó, ennek a segítségével ugyanis minimalizálható a súlyos megbetegedések száma. Az orvos arra is kitért, hogyha valaki betegnek érzi magát, inkább maradjon otthon, végezzen tesztet, és semmiképpen se találkozzon a COVID-által leginkább veszélyeztett korosztállyal, krónikus betegségben szenvedőkkel.

(huffpost)