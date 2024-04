Milliókkal úsznak be a magyarok a saját bankjaiknál: sokan nem is sejtik, mennyi pénzt veszítenek így

Nemrég szokatlanul magas kamatot fizető, új szolgáltatással hívta fel magára a figyelmet a Revolut – egy napi kamatozású megtakarítási számlával. Az elsőként éppen Magyarországon elérhetővé tett termék azonban csak az online bank életében jelent újdonságot, ugyanis a hagyományos bankok többsége már régóta rendelkezik a szóban forgó számlához nagyon hasonló konstrukcióval. Az alábbiakban azt fogjuk áttekinteni, hogy a Revolut ajánlata mennyire számít vonzónak a többiekhez képest, illetve megnézzük azt is, hogy egyáltalán miért érheti meg egy ilyen számlának a fenntartása.

Február vége óta érhető el a Revolut megtakarítási számlája, amelyen akár 4,75 százalékos kamatot is kaphatunk az ott elhelyezett pénzünk után. A bejelentés több szempontból is különleges volt – az online bank ezzel egy vadonatúj szolgáltatást vezetett be, amely nyomán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismét felhívta rá a figyelmet, hogy előbbit nem ő, hanem a litván jegybank és az Európai Központi Bank ellenőrzik. A fentieken túl az új megtakarítási számlán elérhető kamat mértéke is figyelemre méltó – bár az elmúlt 2-3 év fényében a 4,75 százalékos kamat talán nem tűnik olyan kiemelkedően magasnak, ugyanakkor ennél a terméktípusnál ez mégsem számít elhanyagolhatónak (igaz, ez ebben az esetben is csak a legmagasabb csomaggal rendelkező ügyfelek számára érhető el, míg a standard ügyfelek 1,25 százalékkal kénytelenek beérni).

Adódik tehát a kérdés, mennyire számít ez jó lehetőségnek más bankok hasonló termékeihez képest?

Máshol is vannak hasonló termékek

Megkérdeztünk néhány hazai bankot azzal kapcsolatban, rendelkeznek-e a fentihez hasonló termékkel, illetve ha igen, akkor az milyen kondíciók mellett vehető igénybe. Az általunk megkérdezett pénzintézetek közül többektől is azt a választ kaptuk, hogy akár több ilyen termékkel is rendelkeznek – például a K&H Banknál három hasonló konstrukció is elérhető, ahogyan az UniCredit Bank is arról számolt be, hogy az ügyfelek többféle megtakarítási számla közül válogathatnak.

A termékeket általában ingyenesen kínálják a bankok, legalábbis abban az esetben, ha az ügyfél egyébként is rendelkezik náluk lakossági bankszámlával.

Megtakarítási számláinknak nincsen számlavezetési díja, amennyiben az ügyfél rendelkezik egyéb K&H-s folyószámla termékkel. Amennyiben nem rendelkezik, abban az esetben a számlavezetési díj a lakossági bankszámla mindenkori díjával megegyező mértékű

– mondta el a K&H Bank.

Hasonló választ kaptunk az MBH Banktól is, ahol az ügyfelek ugyancsak a fizetési számla mellé nyithatnak megtakarítási számlát is:

Az Extra Megtakarítási számla a fizetési számlához kapcsolódó, folyamatosan használható látra szóló forint megtakarítási számla. A bank nem követel meg minimum nyitóegyenleget, vagy minimum egyenleg fenntartását sem, a használat/megtakarítás mértékét az ügyfél dönti el. Az ügyfél a fizetési számlája és az Extra Megtakarítási számlája között korlátlan számban végezhet díjmentesen forint átvezetéseket, vagy állandó átvezetést is beállíthat a fizetési számláján, amivel folyamatosan növeli a megtakarítási számlán gyűjtött megtakarítását. Ugyanúgy szabadon és egyszerűen bármikor visszavezethet tetszés szerinti összeget az Extra Megtakarítási számlájáról a fizetési számlájára. A konstrukció látra szóló kamatozású, napi kamatelőjegyzéssel, éves kamatjóváírással. Az Extra Megtakarítási számla aktuálisan aktuális éves kamata 0,25% (EBKM 0,25%).

Az MBH válaszából többek között arra is választ kaptunk, hogy a számla használói csak egészen minimális mértékű kamatra számíthatnak. Az MBH által említett 0,25 százalék egyébként még csak nem is a legalacsonyabb ajánlat, amivel találkozhatunk. A K&H Banknál például

A termékek kamatozása alap és prémium kamatra osztható, amely függ a számlára érkező adott havi utalástól, illetve a számlán található állománytól, illetve a megtakarítási számláról történt kiutalásoktól is.

Ez a gyakorlatban például a K&H évszakok megtakarítási számla esetében 0,05 százalékos alapkamatot és további 0,05 százalékos ún. prémium kamatot jelent a megfelelő feltételek teljesülése esetében (EBKM 0,05%). Ugyancsak 0,05 százalék alapkamatot kínál a bank ún. tervező megtakarítási számlája és az ifjúsági megtakarítási betétszámlája, melyek esetében maximum 0,15 százalék lehet a prémiummal növelt teljes betéti kamat (EBKM 0,05% és 0,15%).

Hogy érheti ez meg a Revolutnak?

Láthattuk tehát, hogy a megtakarítási számlák számos esetben csak egészen minimális kamatot fizetnek az ügyfelek számára. Ez a számlatípus egyik alapvető tulajdonságából is következik, nevezetesen, hogy a számlákon tartott összeget nem kell lekötni, az ügyfél ahhoz bármikor hozzáférhet. Ez egyszerre jelent előnyt és hátrányt is – az ügyfél számára megnyugtató lehet, hogy nem kell lejárati időpontokhoz igazodnia, illetve azokra figyelnie, másrészt a bank számára ez egy kevésbé jó megtakarítási forma, hiszen a le nem kötött, bármikor felvehető összegekkel nem tud huzamosabb időre számolni.

Adódhat persze a kérdés, hogyan érheti meg a Revolutnak 4,75 százalékos (EBKM 4,75%) kamatot fizetni akkor, amikor a többi bank még 1 százalékot sem fizet a hasonló számlákon tartott pénzek után? Nos, először is fontos hangsúlyozni, hogy a litván bank is feltételekhez köti a magasabb kamatok fizetését - a szóban forgó 4,75 százalék például csak a legmagasabb, úgynevezett ultra csomaggal rendelkező ügyfelek számára érhető el. A csomag jelenlegi, bevezető ára 16 550 forint havonta, így valószínűleg igen vékony az az ügyfélréteg, amely valóban ekkora kamat mellett veheti igénybe az új szolgáltatást.

A kisebb, olcsóbb csomagoknál már a litván bank is csak 4,25, 3,25 illetve 1,25 százalékos éves kamatot fizet a megtakarítási számlán tartott összegek után. A bank második legnagyobb, havi 4 800 forintért kínált számlacsomagja már jóval több ügyfél számára lehet opció, jóllehet az ezzel elérhető 4,25 százalékos kamat mellett még mindig legalább ~1,4 millió forintot kell a megtakarítási számlán tartani ahhoz, hogy a kamattal szerzett plusz pénz egyáltalán elérje a csomag fenntartásának éves költségeit (arról nem is beszélve, hogy az említett kamatok bruttó értékek, tehát ezeket még terheli a 15 százalékos kamatadó és a 13 százalékos szocho).

Természetesen ezek még mindig lényegesen magasabb értékek, mint amit máshol kínálnak, így a kérdés változatlanul áll – miért jó ez a Revolutnak? Nos, a bankok időről időre dönthetnek úgy, hogy aktív betétgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy a korábbinál nagyobb mennyiségű pénzt koncentrálhasson magánál. Ezt úgy tudja megtenni, ha a versenytársaknál kedvezőbb kamatokat nyújt a nála elhelyezett összegek után. Ilyen aktív betétgyűjtésbe kezdett most a litván bank is, ahogyan az az MNB március eleji, már említett közleményében is olvasható volt.

Akkor mégis mi értelme?

Láthattuk tehát, hogy nagy valószínűséggel nem egy megtakarítási számla megnyitásával fogunk meggazdagodni. Ezt természetesen maguk az ügyfelek is felismerték:

Fontos azonban látni, hogy ügyfeleink jelenleg más megtakarítási formákra, elsősorban befektetési alapokra és lakossági állampapírokra fókuszálnak, amelyekkel lényegesen nagyobb hozam érhető el, mint a megtakarítási típusú számlákkal. Ennek megfelelően e számlák jelenleg nem tartoznak a népszerű megtakarítási megoldások közé

– mondta el megkeresésünkre az UniCredit Bank.

Ennek ellenére a megtakarítási számlának is megvan a maga előnye – arra például tökéletesen megfelelő, hogy a kisebb, egészen rövid távú megtakarítási célokat egy ilyen számla segítségével valósítsa meg az ember. Ezek a számlák a legtöbb esetben elektronikusan kezelhetők, így tökéletesen alkalmasak arra, hogy az aktuálisan éppen „felesleges”, ám hosszabb távra lekötni nem érdemes pénzt egy ilyenen tartsuk. Egyeseknek az is megnyugtató lehet, hogy a pénze egy részét egy a főszámlától különböző, bankkártyával el nem érhető számlán tarthatja. Ráadásul mivel a terméket jellemzően ingyen kínálják a fizetési számla mellé, így már csak „miért ne” alapon is megérheti a használatuk.

Aligha véletlen, hogy sokan az alacsony kamatok ellenére is rendelkeznek megtakarítási számlával. A K&H Bank például megkeresésünkre elárulta, hogy

Ügyfeleink több mint 20%-a rendelkezik megtakarítási számlával. Átlagosan több mint 1,5 millió forint található ezeken a számlákon.

Összegzés

A megtakarítási számla egy általánosan elterjedt banki termék, melyet számos hitelintézetnél ingyenesen nyithatunk a napi pénzügyeink intézésére szolgáló fizetési számla mellé. A megtakarítási számlák elméletileg magasabb kamatot fizetnek a fizetési számláknál, így az ügyfél számára kedvezőbb lehet az éppen "felesleges", ám hosszabb távú befektetésre nem szánt összegeket ilyenen tartani.

A gyakorlatban azonban jellemző, hogy ezek a számlák is csak egészen minimális kamatot fizetnek az ügyfelek számára, így elsődleges előnyük inkább az lehet, hogy könnyebben átláthatókká tehetik a napi szintű számlamozgásokat, illetve segíthetik az egészen rövid távú megtakarítási célok elérését.