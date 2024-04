Több mint 1,5 millió magyarra vár a földi pokol a következő hetekben: van megoldás, de drága

A tavasz megérkezésével több millió allergiás magyar élete lesz nehezebb, akik nem tudnak felhőtlenül örülni a jó időnek. Nekik tavasztól egészen télig folyton más és más allergén növényeket kell kikerülniük, ami szinte lehetetlen. Moric Krisztina allergológus főorvos lapunknak elmondta: tavasszal rosszabb lehet az allergiásoknak, mint az őszi szezonban, de több megoldás is létezik a tünetek enyhítésére.

A tavasz megérkezése nem csak a jó idő, a napsütéses órák érkezését, hanem sok millió magyarnak az allergiaszezon kezdetét is jelzi. Ezt pedig aligha szabad lebecsülni: a szakemberek szerint legalább a lakosság harmada szenved valamilyen allergiától: van, aki "megússza" enyhébb tünetekkel, de sokan hónapokon át durván szenvednek az allergiától.

A Pénzcentrum megkeresett egy allergológus szakembert, hogy megtudja, pontosan mely allergiáktól szenvedőknek kell jobban odafigyelni magukra a tavaszi szezonban, illetve összeszedtük azt is, hogy milyen gyógyszerek segíthetnek a tünetek enyhítésében.

Mikor menjünk vizsgálatra?

Moric Krisztina, a a Budai Egészségközpont allergológus főorvosa a Pénzcentrum megkeresésére azt mondta: ilyenkor tavasszal sokkal erősebb tünetek is jelentkezhetnek az allergiásoknál.

Olyan tekintetben igaz ez, hogy, hogy több embert érintenek a tavaszi pollenek mint télen a beltéri allergének vagy ősszel a penészgomba allergia. Tavasszal a tavaszi fák, pl nyírfa, majd tavasz végén -nyár elején a fűpollen, és végül nyár végén a parlagfű és fekete üröm okoznak tüneteket a legtöbb allergiásnak, így az ilyen allergiákban szenvedőknek lesz nehezebb ez az időszak

- mondta lapunknak a főorvos. Megkérdeztük azt is, hogyan érhetjük el, hogy a tünetek legalább csak minimálisak legyenek.

Kétféle megoldás lehetséges a tüneti terápia során: az antihisztamin tabletták, szteroidos orrspray-k, szemcseppek alkalmazhatók. A másik az immunterápia, ami a mai korszerű megoldásnak számít, egyrészt mert nem kell az elvégzése után tovább gyógyszert szedni, de legfőképpen, mert véd a szövődményektől is, például az allergiás asztmától

- tette hozzá Moric Krisztina. Azt is elmondta kérdésünkre, hogy mi az a pont és azok a tünetek, amiket ha észlelünk magunkon, de eddig nem is tudtunk arról, hogy allergiások vagyunk, allergológiai vizsgálatot szükséges kérnünk.

A tüsszögés, vizes orrfolyás, szemviszketés vagy könnyezés, a torokkaparás, orrdugulás a jellemző tünetek. Ha ezen tünetek bármelyike már zavarja a pihenést vagy a mindennapi tevékenységet, mindenképp javasolt a vizsgálat elvégeztetése

- zárta gondolatait a főorvos.

Mit érdemes használnunk?

Nézzük tehát a főorvos által felsorolt készítményeket, hogyan és mennyiért szerezhetjük be. A szteroidos orrspray-k közül sokan ajánlják a Flexotide elnevezésű gyógyszert, amit gyors körülnézéssel 2 500 forint körül találhatunk. Azonban fontos tudni, hogy ez a szer vényköteles, vagyis csak orvos írhatja fel, majd ezt be kell mutatni a patikában is. Emellett ott van a többek által ismert Rhinospray is, ami nem vényköteles, viszont drágább: ennek ára nagyjából 3 000 forint felett indul. Az orrspray-k kapcsán azonban fontos megjegyezni, hogy akár függőséget is okozhatnak, erről pedig mi is írtunk korábban.

Az antihisztamin-tabletták közül talán az Allegra a legismertebb, ez kapható 120, illetve 180 mg-os kiszerelésben is. Kapható erősebb változatban (Forte) is, és a betegtájékoztató ígérete szerint gyorsan és hosszan is hat, akár 24 órán keresztül. A súlyosabb tünetektől szenvedőknek tehát ez jobb megoldás lehet, ha az orrspray nem annyira válna be. Jó hír az allergiásoknak, hogy mindkettő vény nélkül szerezhető be, ára viszont kicsit feljebb van, jelenleg 4 ezer forint körül kapható.

A szemcseppek között népszerűnek számít az Allergodil, ami szintén orvosi javallat nélkül is kapható a patikákban. Ára nagyjából 2 700-3 000 forint. Ennél pedig olcsóbb megoldás az Ocutein, ami már 2 ezer forintért is kapható.

Ezrektől szabadít meg az allergia

Az allergiásoknak ugyanakkor nem igazán jó ötlet a gyógyszerek spórolási céllal történő elhagyása, ennek tervezhető kiadásnak kell lennie a családi kasszában. Mint Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója korábban elmondta lapunknak: bizony könnyen lehet több ezer forint egy allergiás ember havi kiadása a gyógyszerekre.

Személyenként változó, hogy mennyit költ egy allergiás beteg. Ez függ attól, hogy mennyire súlyos az allergiája, valamint, hogy szezonálisan jelentkezik-e az allergia vagy egész évben problémát okoz a beteg számára. Ettől függően a szezonális allergia elleni készítmények egy részének szedése az allergén, vagy allergének megjelenése előtti időszaktól egészen a szezon végéig folyamatosan szükséges lehet, míg fentieken túl az allergénnel történő találkozás esetén a tünetek enyhítésére helyi hatású készítmények, pl. orrspray, inhalációs aeroszolok alkalmazása is indokolt lehet. Alapvetően elmondható, hogy pár száz forinttól több ezer forintig is terjedhet az allergia elleni készítmények havi költsége

- mondta Muskáth Zsolt.