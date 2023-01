Kongatják a vészharangot, ezt nem lehet bírni: óriási tömegre számíthat, aki ide foglalt nyaralást idén

Az utazás demokratizálódásával egyre többeknek kerül elérhető közelségbe a nagyvilág: ma már egyáltalán nem kirívó eset, ha valaki évente 2-3 alkalommal is repülőre ül meglátogatni egy külföldi nagyvárost, de hogy viselik mindezt a turisztikai attrakciók? Rosszul, és egyre rosszabbul. Mielőtt eldöntenéd, hova utazol legközelebb, lefoglalnád a következő nyaralásod, gondold végig, hogy az utazásod miképp hat a világ legszebb helyeire.

A turizmus, ahogy mondani szokás, egyszerre áldás és átok. Míg az egészséges mennyiségű látogató képes fellendíteni egy adott térség gazdaságát, ellenben, ha túl sokan érkeznek, az károsíthatja a környezetet és elnyomhatja a helyi lakosságot. Mielőtt eldöntenéd, hova utazol legközelebb, lefoglalnád a következő nyaralásod, gondold végig, hogy az utazásod miképp hat a világ legszebb helyeire.

A turizmus egy egészen különleges iparág: a 2010-es éves második felében, gazdasági konjunktúra idején, még arról szóltak a hírek, hogy az emberek utaznak, amennyit csak tudnak, sőt, olykor már túl sokat is, az overturizmus, azaz a túlturizmus tönkreteszi a világ legszebb helyeit. Az utazás demokratizálódásával egyre többeknek kerül elérhető közelségbe a nagyvilág: ma már egyáltalán nem kirívó eset, ha valaki évente 2-3 alkalommal is repülőre ül meglátogatni egy külföldi nagyvárost. A turistalátványosságok azonban nem viselik épp a legjobban a látogatók áradatát – írtuk pont 2020. telén, a pandémia előszobájában, amikor már látszódtak a jelek, hogy valami nagyon meg fog változni.

És meg is változott. A világ bezárkózott nagyjából két évre, a turizmus gyakorlatilag megszűnt, rengetegen, világszerte több millióan veszítették el az állásukat, akik korábban a turistákból éltek, szállást, utazást, ételt, bármiféle szolgáltatást nyújtva nekik. Aztán a szektor bebizonyította, hogy az egyik legreziliensebb pontja a gazdaságoknak, szinte pillanatok alatt talpra állt, és 2022-ben már azt vették észre az utazási irodák, a légitársaságok, hogy mint a ketrecből kiszabadult éhes oroszlánok, szinte megrohamozták őket az utazni vágyók szerte a világon.

Ez persze már nagyon kellett a szektornak, pláne azokban az országokban, ahol a GDP jelentős hányadát teszik ki a turizmus (Montenegró, Horvátország, Izland, Görögország), ahogy nagyon vágytak rá az utazók is, de az attrakciók így újra nyomás alá kerültek, azaz elárasztották őket a turisták. Így kerülhetett be a hírekbe 2022. júniusában, hogy egymás után kétszer is megrongálták a római Spanyol lépcsőt. Először egy bérelt autóban ülő turista megzavarodott a navigációs rendszerét követve lehajtott a lépcsőn, majd nem sokkal később két amerikait rögzítettek a térfigyelő kamerák, amint egyikük egy e-rollert dob le a márványlépcsőn, 25 ezer eurós kárt okozva ezzel.

Ezek ugyan szélsőséges esetek, de tény, hogy a világ legszebb és legnépszerűbb városai ismét szinte fuldokolnak a turistáktól, és az őket szállító buszoktól.

Túlturizmus Az UNWTO (Turisztikai Világszervezet) meghatározása szerint a túlturizmus a turizmus olyan hatása egy fogadóterületre vagy annak egy részére, mely negatívan befolyásolja a lakók életminőségét és/vagy a látogatók élményeit is. A lakók azt érzékelik, hogy a turizmus miatt az életvitelük nehézkesebbé válik. A szervezet a teherbíróképesség fogalmát is meghatározza: annak az embertömegnek a maximuma, akiknek egyszerre történő látogatása még nem jár a környezet fizikai, gazdasági és szociokulturális leromlásával és a látogatók elégedettségének csökkenésével. Az UNWTO a probléma kezelésére intézkedéscsomagot is összeállított.

Velence, Olaszország

Az Adriai-tenger lagúnájában található több mint 100 kis szigetre épült Velence fő vonzereje a híres csatornákban rejlik, de a rengeteg finom étel és bor, a kultúra és az építészet is vonzza a turistákat. Az éves során azonban túlzott idegenforgalom leépítette a város életerejét, a sétahajók és a csoportos buszos túrák miatt az olyan híres látnivalók, mint a Szent Márk tér már élvezhetetlen, az emberek összezsúfolódnak csak ott, az utcákat pedig szemét borítja. A tömeg és az emelkedő tengerszint miatt Velence gyorsan süllyed, a történelmi épületek kőfaragványai pedig omladoznak. A velenceiek azonban visszavágtak: 2019 nyarától a csak rövid ideig ott tartózkodó turistáknak 10 eurós díjat kell fizetniük a városba való belépésért.

Santorini, Görögország

Az olyan görög szigetek, mint Santorini vagy Mykonos látszólag csak azért vannak, hogy felkerülhessenek az Instagramra, és ezt szó szerint mindenki így gondolja, aki ott jár. Embertelen ott a tömeg a nyári hónapokban, egyes helyiek még azt is mondják, hogy az autentikus görög élményhez érdemes elkerülni Santorinit és Mykonoszt, illetve minden olyan görög szigetet, ahol van repülőtér.

Ibiza, Spanyolország

Nap. Homok. Szörf. Klubok. És tömeg. Rengeteg ember. Mi más újdonság van még Ibizán? Manapság olyan nagy a tömeg, hogy az emberek azt javasolják, hogy a spanyol sziget olyan részeire menjünk, ahol nincsenek bárok és éjszakai klubok. A mallorcai vezetést is aggasztja a sziget túlzsúfoltsága, a probléma kezelésre a szállodai ágyak számát 430 ezerben maximalizálják.

Maya Beach, Thaiföld

Leonardo DiCaprio kultikusfilmje, A part ezt a távoli thaiföldi strandot a turisták egyik legfontosabb zarándokhelyévé tette. Nem véletlenül, ugyanis a környezet egészen lenyűgöző: az eldugott öbölben csillogó, áttetsző víz, fehér homok és mészkősziklák találhatók. Aztán ahogy egyre több és több turista özönlött a homokos partra, Maya Beach fokozatosan élvezhetetlenné vált; a látogatók alig fértek már el, és Thaiföld 2018-ban hónapokra kénytelen volt lezárni a strandot, és azóta sem nyitották meg.

Cinque Terre, Olaszország

Cinque Terre vidékét csak nemrég fedezték fel maguknak az utazók, az utóbbi években megnövekedett a területre látogatók száma. A tömegturizmus azonban nagyon megviselte a városok infrastruktúráját, és a látogatók többször is megsérültek földcsuszamlások következtében. Bár jelenleg nincsenek korlátozások, a hatóságok megegyeztek abban, hogy az öt faluba évente legfeljebb 1,5 millió turistát engednek be. A területre jelenleg évente körülbelül 2,4 millió turista érkezik.

Mallorca, Spanyolország

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja szerint 2017-ben tízmillió utazó látogatott Mallorcára, míg 2010-ben csak hatmillióan. A lenyűgöző tengerparti üdülőhelyeivel, védett öbleivel, mészkőhegyegyeivel, római és mór romjaival, valamint híres éjszakai életével nem meglepő, hogy ez a földközi-tengeri sziget annyira vonzó. A turizmus növekedése azonban rendkívüli környezeti válságot, a táj, a környezet elüzletiesedését eredményezte. Ennek eredményeképpen a tisztviselők megduplázták az idegenforgalmi adót, amely személyenként és naponta 4 euróra emelkedik, és amelyet a szállodai tartózkodáshoz adnak hozzá.

Mount Everest

A 2015-ös nepáli földrengés ellenére, amely lezárta a Mount Everestet a hegy veszélyes lejtőit megmászni vágyók elől, 2016-ban 36 694 látogató fordult meg az Everest régiójában. A serpa vezetők azonban megszenvedték a következményeket, mivel az ő feladatuk, hogy összegyűjtsék a turisták által hátrahagyott nagy mennyiségű hulladékot. Még sztrájkkal is fenyegetőztek, hogy magasabb bért kapjanak veszélyes munkájukért.

Dubrovnik Horvátország

Dubrovnik volt a forgatási helyszíne Királyvárnak a Trónok harca című, rendkívül népszerű HBO-adaptációban, és a valóságos Dubrovnik is küzd az okostelefonokkal és szelfibotokkal hadonászó turisták hada ellen. A kikötési engedélyt kapó hajók számát már ugyan korlátozták, de lehet, hogy ez is kevés ahhoz, hogy megnyerjék a csatát.

Hallstatt, Ausztria

Hallstattot imádnivaló épületei és lenyűgöző természeti adottságai ellenére nehéz élvezni. Az ausztriai Salzkammergut hegyvidéki régió egyik kisközsége kénytelen volt intézkedéseket bevezetni a turizmus visszaszorítására, mert szerintük túl sokan látogatják a települést. A 780 lakosú alpesi városka nemcsak történelmi sóbányáiról és mesebeli tájáról híres, hanem állítólag a Disney "Frozen" című rajzfilmjének helyszínének rajzolását is ihlette.