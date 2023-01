Magyarok tömegei sétálhatnak bele a kegyetlen hitelcsapdába: csak így kerülhetik el a csődöt

A hiteleknek fontos szerepe lehet fontos céljaink realizálásában, de ha nem vigyázunk, gyorsan taszíthatnak szörnyű adósságspirálba, adott esetben anyagi csődbe. Ezért is nagyon fontos még a hiteligénylés előtt alaposan végiggondolni, milyen típusú kölcsönt szertnénk igényelni, illetve, hogy arra valóban rászorulunk-e. Persze a dolog nem ilyen egyszerű, a hiteligénylés előtt ugyanis rengeteg szempontot figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy valóban tudatos döntést hozhassunk. A Pénzcentrum most bemutatja, hogyan kezelheted úgy kölcsöneid, hogy azok valóban a hasznodra legyenek és ne vállalj velük felesleges kockázatot sem. Sőt még arra is rávilágítunk, hogy ismerd fel, ha túlvállaltad magad és egy potenciális anyagi krízis felé gyalogolsz.

Magyarországon hatalmasak a különbségek az egyes emberek hitelekhez fűződő hozzáállásában, ami bizony nem könnyíti meg a kölcsönből finanszírozott dolgokról és a kölcsönökre való igény felméréséről való párbeszédet. Vannak, akik rigid módon elutasítanak mindenféle hitelt, különösen miután a devizahitelekkel korábban tömegek égették meg magukat és tízezrek élete dőlt össze olyan szinten, aminek következményeit (és persze törlesztőit) sokan még ma is nyögik, pedig a kölcsönöket a többség még a 2004 és 2010 közti hitelfelvételi boom alatt igényelte.

Mások tudatosabb módon kategorizálni próbálják a hiteleket, és itt képbe is jön a "hasznos" és "nem hasznos" kölcsönök közötti különbségtétel. Az így gondolkozók többségének szemében egy lakáskölcsön, vagy egy diákhitel már elfogadható kompromisszum, a hitelkártyát viszont az így gondolkozók többsége is felesleges kockázatnak tartja és autót, vagy műszaki cikket sem szívesen vennének hitelből. A harmadik csoportba a mindent hitelekből finanszírozók tartoznak. Az ebbe a halmazba tartozók úgy gondolják, amíg a törlesztőket fizetni tudják, mindegy, hogy kölcsönből vagy saját megtakarításokból valósítják meg céljaikat.

Akkor vegyünk fel hitelt, amennyiben:

biztosak vagyunk benne, hogy az valóban könnyebbé teszi valamilyen célunk megvalósítását;

van stabil havi keresetünk, vagy elegendő megtakarításunk, hogy végig törleszteni is tudjuk a kölcsönünket (államilag támogatott hitelek esetén a feltételek esetleges nem teljesülése esetén visszafizetendő összeget);

biztosan teljesíteni tudjuk az igényléshez támasztott feltételeket.

Vannak valóban "hasznos" hitelek

Amennyiben jól választunk új otthont (vagy befektetést), házunk, a hiteltörlesztéssel párhuzamosan nem csak adósságunk apad, hanem otthonunk értéke is nő, a végén pedig egy sok milliós értékű ingatlannal mindenképp gazdagabbak leszünk. A jelzálogkölcsönök ezért is is tekinthetőek "jó" hiteleknek, hiszen a kölcsönbe kapott pénzt nem feléljük, hanem vagyonunkat gyarapítjuk belőle. Ha pedig egy kedvezőbb kölcsönből kimondottan jó vásárt csinálunk, mire visszafizetjük a hitelünket, akár annak árát is meghaladhatja az ingatlan értéknövekedése. Persze a "jó" hitelek sem kockázatmentesek. Ha rossz helyen, vagy rossz "minőségű" lakást vásárolunk, vagy egyszerűen kipukkan az utóbbi időben abszurd nagyságúra "fújt" ingatlanlufi, akkor (lévén hatalmas lehet a hitelösszeg) az ilyen kölcsönökkel hatalmasat is bukhatunk. De most csak az általánosságokról beszélünk.

Egy másik példa a "jó" hitelekre a hazánkban elérhető formájú diákhitel. A szabad felhasználású Diákhitel1 különösen kedvező a maga 4,99 % kamatával és havonta akár 150.000,- forintot is igényelhetünk, amivel a piaci kölcsönök nem vehetik fel a versenyt.

De mi nem is ezért soroltuk a "jó" hitelek közé, hanem azért, mert jó esetben tanulmányainkra költjük. A befektetés a tudásba pedig (közhely bár, de) befektetés a jövőnkbe és a lakáshitelekhez hasonlóan jobb esetben többet nyerünk vele anyagilag, mint amennyibe a kölcsön "került", hiszen a segítségével szerzett diplománkkal jobban fizető munkahelyekre nyerhetünk felvételt.

És van amit jobb csak létszükség esetén igényelni

A dolgok hitelből való finanszírozása onnantól problémás, hogyha más anyagi jellegű céljaink rovására megy. Ilyen helyzet az, ha kölcsönökbe "belekényelmesedve" nem foglalkozunk a vagyonunk gyarapításával, vagy az idős kori öngondoskodással.

A legrosszabb persze az, amikor olyan dolgokat kezdünk kölcsönből finanszírozni, amit egy kis (tudatos) spórolással is megengedhetnénk magunknak.

Ezért fontos, még a "hasznosabbnak" ítélt diákhitelekhez, vagy jelzáloghitelekhez hasonló kölcsönök esetében is, hogy mindig gondoljuk át alaposan, mekkora a jelenlegi és mekkora lehet a jövőbeli keresetünk, amellett pedig félre tudunk-e tenni elég megtakarítást belőle az egyéb pénzügyi célokra, jó esetben akár a hitel esetleges végtörlesztésére is. De most térjünk át a kevésbé hasznos kölcsönök kategóriájára.

Ide tartoznak a nyaralásra, vagy fogyasztási cikkekre felvett kölcsönök, az eddig vázoltak alapján érthető okokból. Ezek ugyanis égetik a megtakarításainkat, ahelyett, hogy hosszú távon gyarapítanák azt.

Nyilván adódhat olyan helyzet, hogy bedöglik a sütőnk, vagy a mosogatógépünk, csak azért, mert vágyunk a legújabb iPhone-ra viszont nem érdemes eladósítani magunkat.

A legnagyobb kockázatot viszont talán egy magasabb költségű hitelkártya jelenti. Azzal könnyen előfordulhat ugyanis olyan helyzet, hogyha veszünk egy több százezer forintos műszaki cikket, akkor hónapokig adósságba verjük vele magunkat, végső soron pedig akár az eredeti árának többszörösét is visszafizethetjük érte. Persze annak, hogy túl nagy adósságba vertük magunkat, félreérthetetlen jelei vannak. A rend kedvéért most ezeket is vegyük sorra.

5 jel, hogy túl sok tartozáson ülsz

Számos jele lehet annak, hogy túlságosan eladósítottuk magunkat. Vegyük sorra most ezek közül csak az öt legfontosabbat.

1. Már követni sem tudod, pontosan mennyi a tartozásod

Amennyiben már ott tartasz, hogy követni sem tudod, hány szerződésed, illetve mekkora összegű kölcsöneid vannak, akkor valami nagyon félresiklott az életedben ezekkel a anyagi mankókkal kapcsolatban. A pénzügyeidre való pontos rálátás, így vagyonod és kölcsöneid pontos átlátása ugyanis a pénzügyi tudatosság és a stabil anyagi helyezt alapja kéne, hogy legyen. Ha ilyen gondokkal küzdesz, érdemes csinálni egy Excel fájlt, amiben vezeted minden bevételed, kiadásod, illetve tartozásod. Ha nem szeretnél a táblázatokkal bajlódni persze letölthetsz egy erre a a célra fejlesztett applikációt is, ma már a legtöbb bank is rendelkezik ilyennnel, de az app store is tele van velük.

2. Van hitelkártyád, de minek?

Ha van hitelkártyád, de alig költesz valamit a keretedből, jó eséllyel feleslegesen görgetsz magad előtt egy kölcsönt. Ha a keretedből csak annyit fogyasztasz, amennyit jó eséllyel hitel nélkül is ki tudnál valahogy gazdálkodni, teljesen feleslegesen adósodsz el. Ezen kívül arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a hitelkártya birtoklásának és használatának is vannak díjtételei, gondoljunk akár az állandó költségekre, mint a kártya éves díja, vagy az eseti díjakra. Ezek jelentős részénél nem veszik figyelembe, hogy mennyit használod a kártyát.

3. Túlléped a hitelkereted

A hitelkártyákkal kapcsolatos másik nagy hiba az, ha az engedélyezett hitelkeretünknél többet költesz. Ilyenkor ugyanis büntetődíjat kell fizetni a bankod felé, ami gyakran több ezer forintos tétel. Érdemes tehát odafigyelni, hogy az elszámolási időszakok végén mindig maradjon a hitelkeretedből. Van néhány olyan pénzintézet hazánkban, ahol díjmentesen túllépheted egy kevéssel a kereted, de nem ez az elterjedt gyakorlat és a kredittúllépés ebben az esetben is, ha más nem, intő jel lehet, hogy rosszul bánsz a kölcsöneiddel.

4. Nincsen vésztartalékod

A hitelektől való függés egyik legbiztosabb jele, ha nincsenek vésztartalékaid a váratlan kiadások esetére. Ez magában rejti annak a veszélyét is, hogy ha beüt a baj, könnyen hitelspirálba taszíthatod magad. A takarékoskodás persze ettől függetlenülis fontos dolog és a "felesleges" hitelektől is távol tarthatod magad vele. Érdemes persze ezt is jól átgondoltan csinálni. Az egyik legjobb stratégia erre az az 50-20-30-as szabály, amivről a Pénzcentrum a héten részletesebben is írt. A kulcsszabály, hogy ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg

5. Nem figyelsz a tartozás-kereset arányra

A tartozás-kereset arány az egyik legfontosabb indikátora annak, hogy eldöntsük az anyagi lehetőségeinknek megfelelő életvitelt folytatunk-e. Épp ezért akkor is érdemes erre odafigyelni, ha a közeljövőben nem tervezel nagyobb összegű kölcsönhöz folyamodni. Legyen akár egy jelzáloghiteled, személyi kölcsönöd, vagy több kisebb hiteled, az ökölszabály, hogy az összes havi törlesztőd ne lépje túl a havi kereseted 25 százalékát.

Nem véletlen, hogy általában a bankok is hasonló viszonyítással bírálják el a nagyobb összegű hitelkérelmeket. Hiába keresel ugyanis akár 500 000 forintot, ha annak 50 százalékából a hiteleid fizeted vissza, komoly kockázata van annak, hogy bedőlnek pénzügyeid, mint annak, aki 250 000 forintot keres, de csak havi keresetének 10 százaléka megy el egy törlesztőre.

Nem létezik bebukhatatlan hitel

Az államilag támogatott hitelek könnyű elérhetősége miatt tavaly iszonyúan felpörgött a kereslet bizonyos kölcsönök iránt. Bár (különösen a jelzálogkölcsönök esetében) ez a bumm már lefutni látszik, ha ilyen kölcsönök felé kacsintgatunk, továbbra is fontos tisztában lenni vele, hogy ugyanúgy súlyos költségeik és kockázataik lehetnek, mint egy piaci hitelnek, ha pedig nem tartjuk magunkat bizonyos kondíciókhoz, könnyedén nagyot bukhatunk rajtuk. Azt pedig ne feledjük, hogy bárki, bármikor kerülhet olyan kedvezőtlen helyzetbe, ami miatt nem tudja tovább törleszteni hiteleit, sőt akár alapvető megélhetése is veszélybe kerülhet.

A személyi kölcsönök esetében a legfontosabb ilyenkor a hitelintézettel való kommunikáció. Ha már a törlesztés határideje előtt látszik, hogy gondjaink lesznek a fizetéssel, ahogy lehet vegyük fel a kapcsolatot a kölcsönt folyósító bankkal és jelezzük feléjük, hogy bajban vagyunk. Ha ezt nem tesszük meg, a bank sem tudhatja, miért nem törlesztjük a kölcsönünket. A legjobb persze hogyha minden esetben az adott pénzintézet oldalán megnézni a késedelmes fizetésre, illetve a fizetési nehézségre vonatkozó információkat, lehetőleg még mielőtt beüt az esetleges baj. Az államilag támogatott hitelek esetében viszont gyakran nehezebb dolgunk van.

A babaváró esetében például már egészen brutális büntetést kell, hogy kifizessen abban az esetben, ha nem teljesítené a feltételt, vagyis nem születik legalább egy gyerek öt éven belül. A büntetés mértéke csak tavaly január és november között félmillió forinttal ment feljebb, az év végére pedig 9,74 százalékosra ugrott a szám.

Akik novemberben vették fel a babavárót, 6 millió forint büntetést kockáztatnak, akik pedig december után, azok ennél is többet, összesen 6,5 milliót.

De ehhez hasonló következményekkel jár az is, ha más állami kölcsönöket, akár a CSOK-ot bukjuk el. Ha úgy igényeltük a támogatást, hogy még nincs meg e a gyerek és időközben elválnánk, vagy a vállalt számú gyerek nem jön időbe, súlyos pénzeket kell visszafizetnünk.

Válás esetén az számít, megszületettek-e már a vállalt gyerekek, vagy sem. Ha egyik sem született még meg, a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni egy összegben, ráadásul késedelmi kamattal együtt - ami a jelenleg 13 százalékos jegybanki alapkamatnak megfelelő ráta, három gyermek vállalása esetén pedig ennek többszöröse is lehet.

Ha született gyermek, de kevesebb, mint amennyit a házaspár vállalt, akkor azt a (kamattal terhelt) összeget kell visszafizetni, amit a még meg nem született gyermek után igényeltek. A meg nem született gyermekek szempontjából mindegy, hogy válás vagy időtúllépés miatt nem teljesültek.

A CSOK-ban rejlő másik nagy veszély, hogy az állam javára jelzálog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlanunkra a szerződés megkötésétől számított 10 évre. Amíg ez fennáll, a CSOK-al vásárolt ingatlant nem lehet eladni, elbontani és a lakhatástól eltérő célra használni. Ráadásul az ingatlanban kell élnie a támogatott személynek és a gyereknek is, akire a támogatást igényelték. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az igénybe vett támogatást vissza kell fizetni, büntetőkamattal együtt.