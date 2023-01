Ezek a legdrágább irányítószámok a vidéki, pesti ingatlanpiacon: aranyáron vannak itt lakások

A Budapest V. kerületében található 1051-es irányítószám a legdrágább a magyar lakáspiacon, míg vidéken a Zamárdiban található 8621-es postai címen mérik a legborsosabb áron a lakóingatlanokat. A legfrissebb, hivatalos tranzakciós adatok alapján mutatjuk, melyek Magyarország, illetve Budapest legdrágább irányítószámai.

A lakáspiaci elemzések jellemzően város, kerület, esetleg városrész bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, irányítószámok szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - viszont nem nagyon készül felmérés. Mivel Magyarországon több ezer postai irányítószámot használunk (a Posta hivatalos listája itt érhető el), így meglepően részletes képet kaphatunk a vizsgálattal.

A Pénzcentrum ezúttal arra volt kíváncsi, melyek Magyarország, illetve a főváros legdrágább irányítószámai. Megkeresésünkre - a KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján - az ELTINGA állította össze az adatsort. Azt azonban már itt az elején érdemes leszögezni, hogy irányítószámonként jelentős eltérést mutat a rendelkezésre álló adatmennyiség (összesítésünk valós lakáspiaci tranzakciók alapján készült), ami torzíthatja a képet. És akkor nézzük a legeket.

A vidéki lakáspiac legdrágább irányítószámai

A 2022 II. negyedévére vonatkozó adatok alapján a Pest megyei, illetve balatoni irányítószámok uralják a legdrágább vidéki irányítószámok mezőnyét. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára a 8621-es, Zamárdiban található irányítószám fért fel, itt a lakóingatlanok átlagos négyzetméerára 1 195 470 forint. Érdekesség, hogy az országos listát tekintve ez az egyetlen olyan vidéki irányítószám, amely felfért a top 25-ös élmezőnybe. Irányítószám szerinti bontásban amúgy a vidéki lakáspiacon jóval nagyobb a fajlagos átlagárak leszakadása, a 25-ös vidéki toplista utolsó helyén ugyanis már "mindössze" 685 326 forint lett az átlagos fajlagos ár.

Alaposabban is szemügyre véve a vidéki toplistát amúgy kettős a kép: egyrészt, mint azt fentebb is említettük, a fajlagos átlagárak tekintetében egyértelműen nyomon követhető a lakáspiaci centralizáció, azaz a legdrágább vidéki irányítószámok többsége Pest megyében (a 25-ből 10); illetve a Balatonnál található (11 irányítószámból áll a balatoni "különítményt"). Másrészt sokat mondó tény az is, hogy egyetlen Kelet-Magyarországon található irányítószám sem tudott ezúttal bekerülni a top 25-ös összesítésbe.

A budapesti lakáspiac legdrágább irányítószámai

A vidéki toplista után nézzük a fővárosi felhozatalt. Nos, mint említettük, Budapest előnye megdöbbentő: országos viszonylatban egyetlen vidéki irányítószám (8621, Zamárdi) fért csak be az átlagos négyzetméterárak alapján kalkulált fővárosi top 25-be. Mint az alább látható, az ország, és egyben Budapest legdrágább irányítószáma a 1051-es (V. kerület) lett, átlagosan 1 384 319 forintot kellett fizetni a belvárosban egyetlen négyzetméterért.

Ahogy az a budapesti top 25-ös listán is látható, az V. kerületi irányítószámok uralják a mezőnyt - 6 belvárosi irányítószám végzett az élen. Ugyanakkor Pest és Buda viszonylatában már beelőznek a Duna nyugati partján fekvő irányítószámok, a top 25-ből 16 Budapest I., II., III., XI., és XII. kerületében található. Érdekesség továbbá, hogy a 2022 II. negyedéves fajlagos átlagárak alapján a fővárosban bő 360 ezer forintos eltérés van a dobogó tetején, illetve a toplista 25. helyén szereplő irányítószámok között. Azaz egy 70 négyzetméteres lakást átlagosan 96,9 millióért mérnek a 1051-ben, míg a 1112-ben már 71,6 millióért is meg lehet vásárolni.