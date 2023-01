Tényleg nagyot lehet most kaszálni ezzel az állampapírral? Itt az igazság az EU-bajnok befektetésről

Ma vásárolhatunk először a Prémium Magyar Államkötvény, valamint annak euróban kibocsátott változataiból - a kamat és a hozam alapján úgy tűnik, hogy jelenleg nincs ennél jobb a befektetések piacán. A Pénzcentrumnak nyilatkozó egyik szakértő szerint óvatosan kell persze bánni megtakarított pénzünkkel, egy másik pedig arra intett, hogy figyeljen oda, aki az állampapírok rohama közepette továbbra is a tőzsdében látja a pénze fialtatásának legjobb módszerét. Azt is fontos észben tartani, hogy a hozamok függenek az inflációtól - tehát inkább rövid távon érdemes állampapírban gondolkodni.

Tegnap megkezdődött a Prémium Magyar Állampapír értékesítése, mely kamatát tekintve az egyik legjobb befektetésként szokott szerepelni az írott magyar sajtóban. Bár csökkent a hozam, a magyarok még mindig szívesen veszik, az Államadósság Kezelő Központ is folyamatosan növekvő érdeklődésről számolt be.

Mától érhetők el a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) legújabb sorozatai, a 2027/K, illetve 2030/I, amelyek jelenleg az egyik legjobb befektetésnek tekinthetők a hazai befektetési palettán, hiszen kamatbázisuk a 2022-es átlagos infláció mértéke, ami 14,5 százalék, ráadásul a papírok kamatprémiumot is fizetnek, ami a 2027-es lejáratú papíroknál 0,75, a 2030-as lejáratúaknál pedig további 1,5 százalék. Nem mindegy azonban az sem, hogy végül mekkora lesz a magyar infláció 2023-ban - ha valóban csökken december végére, és egy számjegyű lesz, akkor valóban most lehet érdemes a jelenleg kapható állampapírokat megvenni, ráadásul az EU-s inflációt is figyelni kell. Megkérdeztünk több szakértőt is arról, hogy valóban az állampapírok számítanak-e a legjobb befektetésnek.

Nincs ennél jobb

Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője szerint érdemes először is kettébontani, kik vesznek inkább állampapírt. Szerinte a lakosság akkor jár a legjobban, ha állampapírba fekteti a megtakarítását.

Rendkívül jó vételnek számítanak a lakossági állampapírok, viszont mivel telítődés is van a piacon, érdemes kettébontanunk a vásárlói kört. A „nagyban játszó befektetők mostanában kezdenek elpártolni, ők már inkább kötvényalapokba, a bátrabbak részvényalapokba fektetnek be. A kisbefektetői lakossági kör azonban egyre többet vesz belőle, hiszen ez része a pénzügyi tudatosságnak: önmagában persze jó és üdvözítő dolog, hogy a megtakarított pénzzel kezdünk valamit, nem áll csak lekötetlenül a bankszámlán vagy otthon a szekrényben

- fogalmazott a szakértő. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte érthetetlen, hogy miért nem vesznek többen állampapírt, ugyanis ha nem kamatoztatjuk a pénzünket, akkor az év végére az infláció miatt kevesebbet fog érni.

Elképesztő mennyiségű készpénz van a háztartásoknál, és még mindig jól látszik az a tendencia, hogy sokan mintha nem is akarnának vele mit kezdeni. Érdekes kettősség, hogy sok más esetben alaposan utánanézünk azoknak a dolgoknak, amelyeket pénzért veszünk – ha mondjuk új autót vásárolunk, abba jellemzően beleássuk magunkat, megnézzük az állapotát, alaposan kikérdezzük az eladót a paraméterekről. Ez még sok más esetben is így van, de pont a megtakarításainknál nem, aminek nincs semmilyen ésszerű magyarázata. Természetesen van a lakosságban egy jelentős számú réteg, aki azért nem fekteti be a pénzét, mert megtakarítása sincs – egyre többen kénytelenek felélni azt a pénzt, ami rendelkezésre áll, és nem fér bele, hogy megtakarítást képezzenek

- mondta lapunknak Tuli Péter.

Túl magas az infláció?

Sokkal kevésbé van meggyőződve az állampapír bombabefektetésének mivoltáról Bence Balázs, a Portfolio befektetési szolgáltatásokért felelős igazgatója. Ő azt mondta, hogy szerinte bár az infláció miatt nem igazán hangzik jól a hozam, rövid távon nemigen találunk ennél jobb befektetést. Kitért arra is, hogy az állampapírokért induló roham más befektetési típus elől viszi el a hasznot.

24%-os infláció mellett kapunk 16% állampapír-hozamot. Ez nekem nem hangzik meggyőzőnek, igaz ugyanakkor, hogy rövid távon kockázatmentesen nem nagyon van ennél jobb. A magasabb állampapírhozam a kockázatosabb befektetésektől, például tőzsde elől szívja el a tőkét

- mondta lapunknak Bence Balázs. Hozzátette még, hogy mindezeken túl is ez tűnik most a legjobbnak - ám ha hosszabb távon nézzük, már más a helyzet.

Kockázatmentes befektetés az állampapír, itt teljesen biztosan megkapjuk a tőkét és a hozamot. Ha 16% helyett csak 6% lenne a hozam, akkor is ez lenne a legjobb kockázatmentes befektetés. Hogy ez-e a legjobb befektetés hosszú távra, 15-20 év? Szinte biztosan nem: a tőzsdei piacok ezen idő alatt jellemzően magasabb hozamot adnak

- fogalmazott Bence Balázs.

Forintban vagy euróban?

Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője is azzal ért egyet, hogy jelenleg nincs jobb befektetés az állampapírnál, ám érdemes megvizsgálni, hogy vajon forintban vagy euróban éri-e meg, ha befektetjük a megtakarításunkat.

A PMÁP alternatívájaként említhető az eurós kamatozású PEMÁP, amelynél a befektetőknek az infláció (itt az eurozóna inflációja) alakulásán túl az euró/forint kurzus várható alakulását is figyelembe kell venni. Általánosságban elmondható, hogy a PEMÁP-ot azoknak érdemes választani a PMÁP-pal szemben, akik a forint (jelentős) gyengülésére számítanak a következő években. A Portfolio számításai szerint 420-as kurzusig a forintos kamatozású papírok magasabb hozamot nyújtanak, mint az eurósak

- mondta Nagy Viktor lapunk kérdésére. Hozzátette azt is, hogy az állampapírok ezzel a hozamkörnyezettel jelentős kockázatot jelentenek más befektetési típusok, különösen a tőzsdei ügyletek számára.

Mivel jelenleg a magyar kockázatmentes hozam relatíve magas, ezért a befektetők által más befektetésektől elvárt hozam is magas, ez pedig kedvezőtlenül érinthet más befektetéseket, például a befektetési alapokat vagy a részvénybefektetéseket is, utóbbiak esetében számos kockázat (szabályozói környezet változása, gazdasági lassulással kapcsolatos kockázatok, ukrajnai háború, energiaválság stb.) nehezíti meg a buy and hold alapú befektetésre való ajánlást

- zárta gondolatait a Portfolio vezető elemzője.