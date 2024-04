Ilyen költségekkel számolhatnak a felújítási támogatás igénylői: kiderült, ezt is el lehet számolni

Az új energiahatékonysági támogatás eddig megismert (de még nem végleges) részletszabályai minden tekintetben kiterjesztőnek mondhatók. A támogatás több és többféle ingatlanra, valamint több tulajdonos által is igénybe vehetőnek tűnik, mint eddig gondoltuk. Ez növelheti a lakossági keresletet, de építőanyag hiányra továbbra sem kell számítani. A kivitelezők megkeresése ugyanakkor szűk keresztmetszetté válhat – véli Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának Elnöke.

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta a júniusban induló energiahatékonysági támogatás részletes leírását, a támogatás mértékét, a jogosultak körét, a támogatás kifizetésének módját, és számos más részletet tartalmazó dokumentumot, amely május 6-ig véleményezhető. A tervezet arról tanúskodik, hogy a kormány a lehető legszélesebb körben kiterjesztené az igénybe vevők körét, a bevonató ingatlanok fajtáit, és olyan konstrukciót akar elindítani, ami messzemenőkig figyelembe veszi a támogatottak jövedelmi helyzetét. Fontos, hogy ez még csak egy tervezet, a végleges anyag június 3-ra várható, de a szakma arra számít, hogy a lényegi kérdésekben nem lesz változás.

Az eredetileg megismert verzióhoz képest nyitást jelent a bevonható ingatlanok körében, hogy a kabinet elengedte az a feltételt, hogy az ingatlannak csatlakoznia kelljen a vezetékes gázszolgáltatáshoz. Ez nagyon komolyan kitágítja a támogatható energiahatékonysági beruházások körét, egyúttal felveti annak lehetőségét, hogy a 108 milliárd forintos keret gyorsan kimerül, hiszen ez az összeg a támogatható ingatlanok mindössze 1-2 százalékára elegendő.

Egyértelmű lett az is, hogy a kamatmentes beruházási kölcsön, és vissza nem térítendő támogatás lesz a kölcsön típusa, tehát ha valakinek lenne elég önereje, és kizárólag a vissza nem térítendő támogatást szeretné igénybe venni, hitelre nincs szüksége, arra nem lesz lehetőség. Ugyancsak a magasabb igénybevétel irányába hat, hogy a javaslat immár nemcsak az adott ingatlannak otthont adó járás jövedelmi helyzetét veszi figyelembe a támogatási összeg megállapításánál, hanem a tulajdonos jövedelmi helyzetét is. A rendelet szerint a tehetősebb járásban lakó, de alacsony jövedelmű háztartások is a legkedvezőbb 3,5 millió forintos vissza nem fizetendő támogatásban részesülhetnek abban az esetben ha a kölcsönigénylő, vagy a kölcsönigénylő és az adóstársa együttes havi bruttó jövedelmének átlaga nem éri el a 399 840 forintot, ugyanakkor a kevésbé jómódú régiókban lakó tehetősebb háztartásoknak is nagyobb hitelben, de kisebb (2,5 milliós) támogatásban részesülhetnek, amennyiben a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi bruttó jövedelmének az átlaga meghaladja a 742 560 forintot.

Az alacsonyabb jövedelmű háztartások, vagy az idős koruk miatt kevésbé hitelképes ingatlan tulajdonosok felé tett fontos lépés, hogy a hitelkérelembe be lehet vonni adóstársat is. Az 1990 előtt épült, alacsony energia hatékonyságú ingatlanok igen jelentős részének nyugdíjas, vagy nyugdíjhoz közelítő tulajdonosai vannak, az ő számukra mindenképpen elérhetőbbé teszi az összes forrás lehívását, hogy például gyermekeiket adóstársként tüntethetik fel a hitelkérelemben.

További enyhítés, hogy a hitel felvétel nem jelzálog bejegyzéshez, hanem elidegenítési tilalomhoz lesz kötve. Az elidegenítési tilalom valójában nem nagyon korlátozza az ingatlanok forgalomképességét, hiszen a ház tervezett eladásakor a hitel tőkerészének előtörlesztésével bármikor feloldható. Amire számítani lehet, hogy a banki gyakorlat szerint az elidegenítési tilalmat közjegyzői okiratba kell foglalni.

Ugyancsak a lehető legtöbb családi otthonnak tekinthető épület bevonására irányul az megfogalmazás, amely szerint például a külterületi, vagy a zárt kerti lakóingatlanok tulajdonosai is jogosultak a támogatásra, és támogatható az ikerházak felújítása is amennyiben osztatlan közös tulajdonban vannak. Érintettek lesznek a sorházi ingatlanok is, de itt vélhetően nagyobb kihívás lesz a 30%-os energiamegtakarítás elérése, mint egy önálló családi ház esetében, amelynek minden oldalsó határoló szerkezetét fel lehet újítani.

Fontos elem a tervezetnek, hogy – erős korlátok között – el lehet számolni a helyreállítási munkákat is. Ez különösen fontos például a lapostetős épületeknél, ahol a lapostető hőszigetelése nehezen megoldható a szerkezet meglévő vízszigetelésének megbolygatása nélkül, így ebben az esetben a vízszigetelés költsége is elszámolható. Hasonlóan kiterjesztő része a tervezetnek az is, hogy a támogatásból a lakóhelyiségek alatti nem fűtött területek (pince, nyitott tároló, ártér, stb.) felső födémszigetelése is megoldható. Az is jó hír, hogy amennyiben a ferde tetősík hőszigetelése kerül kialakítása, praktikusan ezek a tetőterek, abban az esetben a hőszigetelés mellett a gipszakarton, valamint a glettelés és a festés anyag- és munkadíja is elszámolható.

A kevésbé tehetős tulajdonosok felé tett lépés az is, hogy a minősített beszállítók közvetlenül a banktól kaphatják meg a náluk elköltött pénzt előleg bekérő (pro forma számla) alapján. Ez azt jelenti, hogy támogatást igénybe vevőknek nem kell megfinanszírozniuk a beruházás elindításához szükséges anyagokat, a beszállítók, feltehetőleg itt az építőanyag kereskedőkre gondol a tervezet, az igénybevételre jogosító dokumentumok alapján a bank előfinanszírozásában adják ki az építőanyagot.

Az előfinanszírozásnak ez a módja felveti azt a problémát, hogy a rendelkezésre álló egy hónap alatt, a magyarországi építőanyag kereskedőnek át kellene esnie valamilyen minősítésen, ami nem könnyen kivitelezhető feladat, bár ennek a részletszabályai még nem ismertek. Ugyanakkor nagy lesz a jelentősége, mert a minősített kereskedők nagyobb arányban (a támogatás 50 helyett 75 százaléka erejéig) adhatnak ki anyagokat előleg bekérő alapján a jogosultaknak.

A korábbi otthonfelújítási támogatás remekül működött az egyszeri egy összegű utófinanszírozás szabályai szerint a mostani tervezetben azonban megjelenik a forrásarányos finanszírozás fogalma. Ez azt jelenti, hogy a támogatást az elvégzett munkákkal arányosan lépésenként folyósítják, ami nem jó hír sem az igénybe vevőknek, sem a finanszírozó bankoknak, hiszen ez megsokszorozza a szükséges adminisztrációs terhet.

Rejtett módon, de növeli az igénybe vehető támogatás összegét a javaslatnak az az eleme, amely 5 százalék támogatás növeléssel jutalmazza az elvártnál (30 százalék) nagyobb aranyú energiahatékonyság elérését. A legtöbb alacsony energiahatékonyságú családi házra igaz, hogy homlokzati és födém szigeteléssel, illetve a nyílászárók cseréjével elérhető az ehhez szükség 40 százalékos primer energia megtakarítás, ez tehát sokaknál növeli majd a támogatási keretet, amely így a példa kedvéért egy 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás esetén, akár további 150 ezer forinttal növekedhet.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy a gázkazánok cseréje, vagy például fatüzelésű kályhák korszerű gázkazánra cserélésére kizárólag 2024 december végig van lehetőség, ha ehhez támogatást akarunk igénybe venni. Ez EU-s előírás, mert unió egész területén csak 2024 december végéig adható támogatás olyan projektre, amely fosszilis energia felhasználását célozza.

A javaslat nagyon komoly felelősséget rak az energiahatékonysági tanúsítványokat kiállító szakemberek vállára azzal, hogy beruházásokat utólag is ellenőrizhetik a tényleges primer energia megtakarítás szempontjából. A rossz tervezés vagy a rossz kivitelezés súlyos következményeket von maga után, mert nemcsak arról van szó, hogy igénybe vevő elesik a jogosultságtól és a kamattámogatástól, de azt is, hogy a felvett támogatást vissza kell fizetni. A gyakorlatban ez úgy lesz kivitelezhető, hogy az első energetikai vizsgálat során, a tanúsítványt kiállító szakembernek már iránymutatást kell adnia arról, hogy a tervezett energetika felújítás a megvalósulás után mennyire lesz hatékony, vagyis hány százalékkal fog javulni az épület primer energia fogyasztása.

Jó hír, hogy a tanúsítványok költsége elszámolható lesz maximum nettó 50 ezer forint mértékig.

A tervezet méltányosnak mondható normadíj elvárásokat állapít meg elszámolható költségként a homlokzati nyílászárók cseréjére, vagy a homlokzati hőszigetelésre. A nyílászáró csere (a külső és belső párkányokkal, valamint a kávajavítási munkák) elszámolható anyagdíja 158 836 forint négyzetméterenként, az ehhez kapcsolódó munkadíj 51 336 forint ugyancsak négyzetméterenként, számításink szerint ennyiből a munka el is végezhető. A homlokzati hőszigetelés elszámolható anyagköltsége 27414 forint lehet négyzetméterenként, ennyiből a legjellemzőbb vastagságú 15 centiméteres EPS homlokzati hőszigetelő rendszer a szükséges kiegészítőkkel szintén beszerezhető. Ugyanennek a munkának a négyzetméterenkénti 25 220 forintos munkadíja is méltányosnak mondható.

Összességében az látszik, hogy a kormány a tulajdonosok és az ingatlanok lehető legszélesebb körre ki akarja terjeszteni ezt a támogatási formát. Ez ugyanakkor azzal a kockázattal jár, hogy a júniusi indulás után megindul a roham a támogatás igénybevételéért, ennek pedig lehetnek negatív mellékhatásai. A kereskedők már most is ürgetrappban töltik fel a készleteiket, és szervezik a logisztikai megoldásokat, hogy júniusban elegendő építőanyag – főleg szigetelőanyagok– álljanak rendelkezésre a lakossági igények kielégítésére. Bár a kiterjesztett igénybevételi lehetőségek és a keret kimerülésétől való félelem tovább növelheti a keresletet, építőanyagból kapacitás hiány mégsem várható. Ugyanakkor a programban érintett szakkivitelezők megtalálása szűk keresztmetszetté válhat - közölte Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának Elnöke.