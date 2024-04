Ingyenes szűrőprogramot hirdettek: rengeteg 50 feletti magyar nő életét mentheti meg ez a vizsgálat

Anyák napjához kapcsolódóan ingyenes tüdőrákszűrést szervez az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Tavaly indult az a nagyszabású nemzetközi projekt (SOLACE), amely Magyarországon úttörő kezdeményezésként lehetővé teszi ún. alacsony dózisú CT (LDCT) vizsgálatok elvégzését a – hagyományos röntgen helyett – sokkal hatékonyabb tüdőrákszűrés érdekében.

Mint ismeretes, a tüdőrák napjaink egyik vezető daganatos megbetegedése, ahol főként a jelenleg vagy korábban erős dohányosok érintettek, különösen az 50-75 év közötti korcsoportba tartozó nők. Ez azt jelenti, hogy minden évben több ezer anya, illetve nagymama veszíti életét a kései felismerés következményeként. Ennek érdekében anyák napjához kapcsolódóan ingyenes tüdőrákszűrést szerveznek számukra - írták.

Annak jelentkezését várják, aki:

50-75 év közötti nő

jelenleg is erős dohányos vagy erős dohányos volt és nem több, mint 15 éve tette le a cigarettát (pl. 20 évig legalább napi 1 doboz cigarettát szívott el)

1 éven belül nem volt mellkasi CT vizsgálata

Helyszín: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1. Sebészeti épület)

Időpont: 2024. május 11. (szombat) 9 és 15 óra között

A vizsgálathoz előzetes REGISZTRÁCIÓ szükséges:

e-mailen: tudorakszures@koranyi.hu

vagy telefonon: 06301530951

Kiemelték, hogy a helyszín nem tévesztendő össze a Semmelweis Egyetem Korányi Sándor utcai telephelyével.

A Nemzeti Rákellenes Napon, melyen lapunk is részt vett, Dr. Bogos Krisztina az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója az LDCT, vagyis alacsony dózisú tüdőrák szűrésről tartott előadást. Az közismert, hogy a tüdőrák világszerte és Magyarországon is az egyik vezető ok a korai halálozásban. A korai felismerés ezen betegség esetében is döntő lehet. A dohányzás óriási kockázati tényező a betegség kialakulásában, de a felismerést is gátolja a dohányzás.

A megjelenő tünetek nem feltétlenül ösztönzik orvoshoz fordulásra a betegeket - emelte ki a szakember, mint az egyik fő okaként a kései felismerésnek. Az LDCT technológiáról szólva elmondta, hogy a legnagyobb előnye, hogy rejtett elváltozásokat is észlelni tud, szemben a korábban alkalmazott módszerekkel. Sajnos a technológiai fejlődés ellenére sem tudnak olyan eredményeket elérni a gyógyításban, mivel a betegek nem vesznek részt az önkéntes szűrővizsgálatokon. Nemzetközi példák vegyes képet mutatnak az LDCT alkalmazásában.

Magyarországon is elérhető a vizsgálat, van már szándék a központi bevezetésre is. Több LDCT szűrőprogram is zajlott már hazánkban, a HUNCHEST I programban résztvevők 1,1%-ánál szűrték korai stádiumban a tüdőrákot. A szakember azt is kiemelte, hogy a mellkasröntgen esetében behívót kaptak a betegek, de leletet nem kaptak a szűrésen. Az LDCT-szűrésen ma már kap a beteg leletet is.

A HUNCHEST II program 2019 és 2022 között zajlott. További 9 központ csatlakozott a programhoz, már modellezték a betegutakat és nagy hangsúlyt fektettek a betegtoborzásra is, melyben háziorvosok nyújtottak segítséget. A vizsgálatban önkéntesen résztvevőknek lehetősége volt vért adni is, melyek alapján biomarkereket kerestek a kutatók, mely még inkább segítheti a korai felismerést a jövőben.

Elmondta, hogy működik egy nemzetközi vizsgálat is (SOLACE), mely 2023 októberében kezdődött és 2025 márciusáig tart. Ennek a programnak a nők a célcsoportja, ugyanis amíg sokáig a tüdőrák a férfiak betegsége volt, a nők körében egyre nő a betegek száma és a nemek aránya is kezd kiegyenlítődni. Bogos Krisztina elmondta, hogy úgy számolják, 2030-ra akár meg is fordulhat a tüdőrákosok aránya a nők javára.

Ennek a programnak a keretében hirdettek most ingyenes szűrővizsgálatot május 11-re.