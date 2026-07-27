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Egy régi, kiszáradt, elhalt faág veszélyesen a járdára zuhant. Élet- és egészségveszély kidőlt fa viharos
Otthon

Kíméletlen szél csapott le a fővárosra: kivonultak a tűzoltók, több helyen szakadtak villanyvezetékek

Pénzcentrum/MTI
2026. július 27. 19:10

Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Budapesten és környékén, letört ágakat, kidőlt fákat távolítanak el - közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Több mint ötven bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról - írták.

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Fáról letört ág szakított le villanyvezetéket a II. kerület, Hűvösvölgyi úton, míg Angyalföldön, a Rokolya utcában, Gyömrőn, a Szent István úton, valamint Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcában a gépjárműforgalmat akadályozta, Verőcén, az Árpád úton pedig a gyalogosokat veszélyeztette.

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Kidőlt fa zuhant családi házra Erdőkertesen, míg Kispesten, a Karinthy Frigyes utcában és Kőbányán, a Pongrácz úton az úttestről kellett eltávolítani. Érden, az Iparos utcában, Budapesten a XIV. kerületben is letört ágakat távolítottak el motoros fűrésszel a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.

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Címlapkép: Getty Images
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Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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