Július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.
Kíméletlen szél csapott le a fővárosra: kivonultak a tűzoltók, több helyen szakadtak villanyvezetékek
Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Budapesten és környékén, letört ágakat, kidőlt fákat távolítanak el - közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Több mint ötven bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról - írták.
Fáról letört ág szakított le villanyvezetéket a II. kerület, Hűvösvölgyi úton, míg Angyalföldön, a Rokolya utcában, Gyömrőn, a Szent István úton, valamint Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcában a gépjárműforgalmat akadályozta, Verőcén, az Árpád úton pedig a gyalogosokat veszélyeztette.
Kidőlt fa zuhant családi házra Erdőkertesen, míg Kispesten, a Karinthy Frigyes utcában és Kőbányán, a Pongrácz úton az úttestről kellett eltávolítani. Érden, az Iparos utcában, Budapesten a XIV. kerületben is letört ágakat távolítottak el motoros fűrésszel a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.
Kész, ennyi volt a lakásárak szárnyalásának? Olyan fordulat jött Magyarországon, amire 3 éve nem volt példa
A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében minden településtípusban csökkentek a hazai lakásárak az előző negyedévhez képes
A budapesti közbiztonság javítása és a közterületi problémák kezelése érdekében hamarosan megalakul a Közterületi Koordinációs Munkacsoport,
Magyarországon is érezhető földrengés volt Ausztriában péntek 1.59 órakor - közölte a HUN-REN Föld?zikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium
Nyomáscsökkenés és vízhiány jön Budapest és az agglomeráció egy részén pénteken és szombaton: erre kell készülni
A Vízművek felhívta a figyelmet, hogy a felzavarosodott víz a munkálatok természetes velejárója, a víz ülepítés után biztonsággal felhasználható.
Milliók rezsijét írhatja át az EU: teljesen új energiapolitika készül, lesznek meglepetések a rezsicsökkentésben
Mi lesz a rezsivel a következő években? Ki fizeti meg az energiaválság árát? Olcsóbb lehet egyszer az áram? Nagy változások készülnek Európában.
Kiszivárogtak a titkos jelentések: életveszélyes anyag került a magyar utakra, áll a bál azbesztügyben
Miközben a bányákat képviselő szervezet az üzemek újranyitását sürgeti, Magyarországon már megkezdődött a kármentesítés, amelyet a kormány kiemelten kezel.
A fiatalember két társával indult útnak, ám miután a navigációjuk felmondta a szolgálatot, eltévedtek, és a visszaút során bekövetkezett a végzetes baleset.
Kritikus pillanathoz ért Budapest ivóvízellátása: elkerülhetetlennek látszik a vízdíjemelés, muszáj sürgősen lépni az ügyben
A Fővárosi Vízművek szerint a szolgáltatás jövőbeni biztonságához olyan kiszámítható finanszírozási környezetre van szükség, amelynek része a lakossági vízdíjak fokozatos és tervezhető emelése is.
Gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de pánikba esett: vízirendőrök mentették meg a férfit az iszaptól
A férfi gyalog akart átkelni a Velencei-tavon, de a parttól alig másfél kilométerre jutott az iszap miatt.
Kiadták a harmadfokú riasztást erre a magyar folyóra: bűzös, ismeretlen anyag miatt leállították a vízkivételt
A szennyezés terjedését már megállították, de az érintett szakaszon elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztették a vízkivételt.
Bérelni vagy venni? Eljöhetett a fordulópont a pesti albérletpiacon: rengeteget spórolhat egy okos döntés
A sikeres felvételi azonban sok családban csak az első lépés, hiszen másnap már azt kell kitalálni, hol fog lakni a diák szeptembertől.
Árulják Magyar Péter és Varga Judit egykori közös, balatonhenyei házát: ennyiért lehet megvenni a luxusingatlant
Közel 300 millió forintért hirdetik Varga Judit volt igazságügyi miniszter és Magyar Péter kormányfő egykori közös balatonhenyei ingatlanát.
Keserű jövő vár a magyar fiatalokra: több mint felük már elengedte a saját lakást, sosem engedhetik meg maguknak
A ponthatárok kihirdetésével ismét felélénkülhet az albérletpiac, ami újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban.
Bűntérkép: itt a leggyakoribbak a rablások Európában - meglepetés, hova került Magyarország a toplistán
Miközben több nyugat-európai országban jóval gyakoribbak az erőszakos rablások, Magyarország az egyik legalacsonyabb rablási rátával szerepel a kontinensen. Hogy hogyan? Mutatjuk!
Az albérletszezon a felvételi ponthatárok holnapi kihirdetésével indul, de a legnagyobb nyomás várhatóan augusztus közepétől szeptember elejéig nehezedik majd a piacra.
Itt a fordulat a magyar lakáspiacon: csúnyán megütheti a bokáját, aki most akarná eladni az ingatlanát
Lassuló forgalom, bővülő kínálat és egyre megfontoltabb vevők jellemezték az idei első fél év budapesti ingatlanpiacát.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
Modern épületgépészettel újrahasznosíthatóvá válhatna sok magyar alagsor a lakhatási válság közepette, de a Minisztérium nem akar lazítsni a jelenlegi szabályozáson.
Rendkívüli változás jön a magyar lakásokban: aranyat érhet az ingatlan, ha van benne ez a berendezés
Az egyre pusztítóbb nyári hőhullámok miatt történelmi robbanás előtt áll az európai klímapiac.