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Biztosítás

Húzós időszak vár a magyar lakástulajokra: erre kell készülniük a lakásbiztosítások kapcsán

Pénzcentrum
2026. október 13. 12:34

Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók önkéntes kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy 2026. június 30-ig nem emelik a lakásbiztosítási termékeik alapdíjait.

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A független biztosításközvetítő társaság statisztikái szerint 2026 harmadik negyedévében az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46 400 forint volt, ami 3,6 százalékkal haladja meg a második negyedévben mért 44 800 forintos díjszintet - derült ki ay Insura.hu legfrissebb elemzéséből.

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„A díjmoratóriumot követő mérsékelt díjemelkedés több egymással is összefüggő tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az éves lakásbiztosítási kampányok bevezetése, illetve a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) megjelenése óta elmélyült a díjverseny a biztosítók között, amelyek emiatt óvakodnak a jelentősebb tarifaváltoztatásoktól. Ugyanakkor az építőipari infláció is jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban, így eleve kisebb volt a gazdasági környezet díjemelő hatása.” – magyarázta Kozma Gábor, a cég vezérigazgatója. 

Mindez azt is jelenti, hogy jelentősen javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya: az MNB első félévre vonatkozó adatai szerint ugyanis az egységnyi lakásbiztosítási díjra jutó biztosítási összeg egy év alatt 9,7 százalékkal emelkedett.

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Nem csak a díjak alapján döntenek az ügyfelek

Noha a díj értelemszerűen fontos szempont a lakásbiztosítás kiválasztása során, a lakásbiztosítást kötők más szempontokat is figyelembe vesznek a választásuk során. A biztosítók lakásbiztosítási csomagjai között igen jelentős eltérések lehetnek mind a fedezetbe bevont káresemények, mind az azokhoz tartozó biztosítási összegek között. A harmadik negyedéves adatok szerint az ügyfeleknek csupán 33 százaléka választja a kalkulációs listán szereplő legolcsóbb ajánlatot, ami arra utal, hogy a többség inkább magasabb díj mellett a nagyobb fedezettel bíró biztosítást köti meg.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az időszak során már átlagosan tízből nyolc (81,5%) szerződés mellé kötöttek legalább egy kiegészítő biztosítást is.  A legnépszerűbb kiegészítő termékek a beázásból, a dugulásból, illetve a besurranó tolvajlásból fakadó károkat térítő szolgáltatások voltak.
Címlapkép: Getty Images
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