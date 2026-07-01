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vihar, ház, károk, viharkár, viharkárok, biztosítás, ingatlan
Biztosítás

Iszonyatos anyagi csapás fenyegeti a magyar háztulajokat: milliókba kerülhet, ha erről megfeledkeznek

Pénzcentrum
2026. július 1. 14:00

A magyarországi viharkárok egyre nagyobb hányada, tavaly már csaknem kétharmada a nyári hónapokban keletkezett. A szélsőséges időjárási események intenzitása folyamatosan nő, és gyakran alig néhány nap alatt több ezer kárbejelentést eredményeznek, emiatt pedig egyre fontosabbá válik a megelőzés, valamint az ingatlanok valós értékét követő biztosítás.

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A statisztikák rávilágítanak, hogy az időjárás egyre szélsőségesebbé, ugyanakkor kiszámíthatatlanabbá válik, a károk pedig évről évre erőteljesebben koncentrálódnak a nyárra - írja az Allianz Hungária. Míg 2022 és 2024 között a viharkárok közel 45 százaléka történt ebben az évszakban, tavaly ez az arány már a 65 százalékot is megközelítette. Az elmúlt bő évtized adataiból az is kiderül, hogy a legpusztítóbb hónapnak rendre a július számít, hiszen a vizsgált időszakban az ekkor kifizetett kárösszegek elérték a májusi és augusztusi kifizetések együttes értékét.

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Ma már nemcsak a szezonalitás a meghatározó, hanem az is, hogy a pusztítás jelentős részét mindössze néhány rendkívül intenzív nap okozza. Egy-egy nagy erejű, felhőszakadással és jégesővel kísért viharrendszer akár több régión is átsöpörhet, rövid idő alatt kárbejelentések ezreit generálva.

Az elmúlt tizenkét év legpusztítóbb vihara tavaly július 7-én és 8-án csapott le, amikor a szupercellákkal kísért, trópusi jellegű ítéletidő még a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér működését is megzavarta. Ez az esemény rekordot döntött az Allianz Hungáriánál, a biztosító ugyanis egyetlen hónap alatt több mint 1,5 milliárd forintot fizetett ki.  A kárstatisztikák második helyén egy 2023. augusztusi vihar áll, míg a harmadikon 2024 júniusa található, amikor az Európai Viharjelző Szolgálat a legmagasabb fokozatú riasztást adta ki Magyarország területére.

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A nemzetközi trendek alapján a helyzet a jövőben tovább romolhat, mivel a melegebb tengervíz és a magasabb légköri páratartalom kedvez a heves nyári zivatarok, villámárvizek és jégesők kialakulásának, ez pedig Európa-szerte növeli a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események gyakoriságát.

Az adatokból azt látjuk, hogy nem csupán a károk száma növekszik, hanem láthatóan az intenzitásuk is fokozódik

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– emelte ki Borbély Krisztián, az Allianz Hungária Zrt. kárrendezési igazgatóságának vezetője. Hozzátette, egyetlen gyors lefolyású vihar is súlyos károkat okozhat a tetőszerkezetekben, a nyílászárókban vagy az elektromos berendezésekben.

A károk jelentős része ugyanakkor tudatos felkészüléssel és rendszeres karbantartással mérsékelhető. A viharszezon beállta előtt érdemes ellenőrizni a tetők, az ereszcsatornák és a kültéri rögzítések állapotát, valamint a pincék vízelvezetését. A kitisztított árkok és csatornák megakadályozhatják a túlfolyást, egy közeledő vihar előtt pedig a kerti bútorok és egyéb tárgyak biztonságba helyezése, valamint az érzékeny elektronikai eszközök áramtalanítása is sokat számít.

Borbély Krisztián arra is felhívta a figyelmet, hogy a fizikai védekezés mellett a lakástulajdonosoknak érdemes rendszeresen felülvizsgálniuk a biztosítási szerződéseiket, hogy azok valóban fedezzék az ingatlan és az ingóságok aktuális újjáépítési értékét. Mivel a szélsőséges időjárás a mindennapjaink részévé vált, még egy apróbb, időben elvégzett tetőjavítás is jelentősen csökkentheti a későbbi helyreállítási költségeket.
Címlapkép: Getty Images
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