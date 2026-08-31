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Biztosítás

Megszólalt a lopott kisgéppel Paks felé berepülő fiú: hullarészeg volt, nem is tudja, mi történt pontosan

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 08:44

Súlyos ittas állapota miatt semmire sem emlékszik az a 24 éves fiatalember, aki a hétvégén kötött el egy kisrepülőgépet Kalocsáról, majd berepült a paksi atomerőmű védett légterébe. Az incidens miatt a honvédség vadászgépeket riasztott, a férfit pedig a landolás után, egy sikertelen autórablási kísérletet követően fogta el a rendőrség 

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A szombati eset során a kalocsai repülőtérről ellopott gép akadálytalanul szállhatott fel, mivel a létesítményben nem tartózkodott biztonsági őr - derült ki az RTL Híradó riportjából. A repülőgép rövidesen belépett a paksi atomerőmű szigorúan védett, repüléstől elzárt zónájába. A honvédség radarjai azonnal észlelték a behatolást, a riasztást követően pedig két Gripen vadászgép indult a helyszínre, felkészülve arra, hogy végszükség esetén megsemmisítsék a légi járművet.

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A vadászgépek beavatkozására végül nem volt szükség, mert a kisgép elhagyta az erőmű biztonsági övezetét, és mintegy tizenöt kilométerrel távolabb, egy szántóföldön landolt. A gépet vezető férfi a földet érés után egy közeli útra szaladt, ahol megállított egy arra közlekedő autóst. Amikor a sofőr segíteni próbált neki, a fiatalember megpróbálta ellopni a járművét. A kísérlet kudarcba fulladt, a kiérkező rendőrök pedig perceken belül elfogták.

A férfit jármű önkényes elvételével és rablással gyanúsítják. A hatóságok őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, a kihallgatása során azonban a gyanúsított azzal védekezett, hogy a súlyos alkoholos befolyásoltsága miatt egyáltalán nincsenek emlékei a történtekről.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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