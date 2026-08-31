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Megszólalt a lopott kisgéppel Paks felé berepülő fiú: hullarészeg volt, nem is tudja, mi történt pontosan
Súlyos ittas állapota miatt semmire sem emlékszik az a 24 éves fiatalember, aki a hétvégén kötött el egy kisrepülőgépet Kalocsáról, majd berepült a paksi atomerőmű védett légterébe. Az incidens miatt a honvédség vadászgépeket riasztott, a férfit pedig a landolás után, egy sikertelen autórablási kísérletet követően fogta el a rendőrség
A szombati eset során a kalocsai repülőtérről ellopott gép akadálytalanul szállhatott fel, mivel a létesítményben nem tartózkodott biztonsági őr - derült ki az RTL Híradó riportjából. A repülőgép rövidesen belépett a paksi atomerőmű szigorúan védett, repüléstől elzárt zónájába. A honvédség radarjai azonnal észlelték a behatolást, a riasztást követően pedig két Gripen vadászgép indult a helyszínre, felkészülve arra, hogy végszükség esetén megsemmisítsék a légi járművet.
A vadászgépek beavatkozására végül nem volt szükség, mert a kisgép elhagyta az erőmű biztonsági övezetét, és mintegy tizenöt kilométerrel távolabb, egy szántóföldön landolt. A gépet vezető férfi a földet érés után egy közeli útra szaladt, ahol megállított egy arra közlekedő autóst. Amikor a sofőr segíteni próbált neki, a fiatalember megpróbálta ellopni a járművét. A kísérlet kudarcba fulladt, a kiérkező rendőrök pedig perceken belül elfogták.
A férfit jármű önkényes elvételével és rablással gyanúsítják. A hatóságok őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, a kihallgatása során azonban a gyanúsított azzal védekezett, hogy a súlyos alkoholos befolyásoltsága miatt egyáltalán nincsenek emlékei a történtekről.
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