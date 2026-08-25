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Friss részletek a lezuhant Gripenről: ezért semmisülhetett meg a vadászgép, a pilóta a kifutón katapultált
Svéd szakemberek fogják kielemezni, mi történt a lezuhant Gripennel, addig minden találgatás fölösleges - mondta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Hozzátette, egyelőre annyi biztos, hogy a gép monitora elsötétült, a kiérő pilóta segítette a navigációt, a Gripen sikeresen leszállt a betonra, vélhetően onnan csúszott ki, a pilóta a kifutópályán katapultált.
Svédországból érkeznek szakemberek, hogy kielemezzék, pontosan mi történt a hétfőn lezuhant Gripen vadászgéppel, ezért nincs értelme a felesleges találgatásoknak - mondta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Retro rádió reggeli műsorában. A gyártó is szeretné mielőbb kideríteni, mi történt, „nagyon jó velük a kapcsolatunk”, de az ártárgyalás egy másik történet lesz Ruszin-Szendi Romulusz szerint.
Hozzátette: nagy sebességű elfogást gyakoroltak, amikor a baleset bekövetkezett. Kecskemétről szálltak fel, oda-vissza megcsinálták a gyakorlatot, majd a második elfogás végén jöttek folyamatosan a hibaüzenetek. Annyi biztos, hogy a repülő monitora elsötétült, ezért a kísérő pilóta segítette a navigálást. A kísérőgép tapasztalt pilótájának is köszönhető, hogy nem történt nagyobb a baj, a szerencsétlenül járt pilóta pedig mindent megtett, hogy megmentse a gépet.
A miniszter elondta, a pilótának sikerült is letennie a Gripent a betonra, valószínűleg már a landolás után csúszott ki a gép. A pilóta is a kifutópálya betonjáról katapultált, közben a saját életét is kockára tette, ezért is súlyosak a sérülései.
Az utolsó pillanatig, az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a gépet, ezt az óriási, 30 milliárd forintos értéket. Mindkét pilótát óriási dicséret illeti
- mondta. Korábban megjelent a sajtóban, hogy a vadászgép már a levegőben kigyulladt, a honvédelmi miniszter szerint nem így történt, annyi viszont igaz, hogy a földön tűzoltók várták a Gripent. A gépen levegő-levegő rakéták és gépágyúlőszerek is voltak. A miniszter szerint ha a tűzoltók nem végezték volna hatékonyan a munkájukat, akkor nagyobb baj is történhetett volna.
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A pilótáról azt mondta, 51 éves, és rendkívül jó fizikai és mentális állapotban van, és elképesztő, hogy még ebben a korban is repül. Eddig több mint kétezer órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett. Ma 11 és 14 óra között fogják megműteni a Hovédkórházban. Korábbi hírek szerint gerincsérülést szenvedett.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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