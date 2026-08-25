Friss részletek a vadászgép-balesetről: súlyos műtéten esett át a hős pilóta, ezt közölték az állapotáról

Sikeres műtéten esett át a hétfői vadászrepülő-balesetben megsérült pilóta, aki a katapultálás során szenvedett gerincsérülést. A Honvédkórház tájékoztatása szerint teljes felépülése várható, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter pedig abban bízik, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet.

Megműtötték a vadászrepülő-baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Honvédkórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható - közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. "Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más" - fogalmazott.

A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook-oldalán hétfő délelőtt. Később Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára azt írta: a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált; döntésével és lélekjelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt.

A pilótát a budapesti Honvédkórházba felkereste Ruszin-Szendi Romulusz és Kürtös László. Az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni.