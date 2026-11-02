Újabb gyömrői szülők találtak tűt, szöget a halloweeni édességekben: nyomoz a rendőrség

Öt esetben is életveszélyes fémtárgyakat, köztük szöget és csavart rejtettek a gyerekek halloweeni édességeibe Gyömrőn és a szomszédos Péteriben. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen, a helyi városvezetés pedig fokozott óvatosságra inti a szülőket.

Délelőtt folyamán számoltunk be arról, hogy Gyömrő önkormányzatának tájékoztatása szerint a tegnapi, november elsejei édességgyűjtés során a helyi Liget lakóparkban osztogatott cukorkákba veszélyes tárgyakat, például szöget, csavart és drótdarabot rejtettek.

Bár a hatóságok kezdetben három esetről tudtak, a bejelentések száma mára ötre nőtt, miután a közeli Péteriben is találtak fémdarabot egy édességben. A rendezvény során egy gyermek rosszul lett és orvosi ellátásra szorult, egyelőre azonban nem bizonyított, hogy állapota összefügg a manipulált édességekkel.

Kisberk Szabolcs polgármester hangsúlyozta, hogy a gyermekek épségét veszélyeztető cselekményekkel szemben a város zéró toleranciát képvisel. Arra kéri a szülőket, hogy alaposan vizsgálják át a begyűjtött édességeket, és magyarázzák el gyermekeiknek az elővigyázatosság fontosságát. Kiemelte, hogy ha valaki hasonló esettel találkozik, haladéktalanul értesítse a hatóságokat, az érintett édességet és annak csomagolását pedig őrizze meg bizonyítékként.

A 24.hu szerint az ügyben eljáró Monori Rendőrkapitányság arra kéri a lakosságot, hogy jelentkezzen, aki a rendezvény idején látta a cukorkák kihelyezését, gyanúsan viselkedő személyt vett észre, vagy maga is idegen tárgyat talált a hazavitt édességben. Szintén várják azoknak az autósoknak a jelentkezését, akik a környéken közlekedtek, és fedélzeti kamerájuk rögzíthette a történteket. Bejelentést akár névtelenül is lehet tenni a 112-es központi segélyhívón, a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, a 06-27-505-600-as telefonszámon, vagy hivatali időben személyesen a monori kapitányságon.