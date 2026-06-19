Meglepő fordulat a magyar autópiacon: megrohanták a vevők a kereskedéseket, de csak ezek a járgányok kellenek

Majdnem öt százalékkal növekedett itthon a használt autók eladása január és május között.

A hazai használtautó-piac továbbra is rendkívül aktív, májusban ugyanis több mint 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. Bár a forgalom tartósan magas szinten alakul, a vásárlók kifejezetten árérzékenyek, így az adásvételek túlnyomó részét az idősebb, legalább tizenöt éves járművek teszik ki.

A DataHouse adatai alapján a májusi tranzakciószám közel hét százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kiemelte, hogy a piac történetének második legaktívabb hónapját zárta, a forgalom pedig immár négy egymást követő hónapban maradt stabilan a 80 ezres szint felett. A növekedés hátterében a kedvező devizaárfolyam miatt fellendülő használtautó-behozatal, az emelkedő újautó-eladások, valamint a folyamatosan bővülő, mára 4,4 milliósra duzzadt hazai autópark áll.

Belföldi használtautó-eladások, az év első öt hónapjában

forrás: DataHouse, JóAutók.hu

Az élénk forgalom ellenére a vásárlók óvatosan költekeznek. A gazdát cserélő autók 61 százaléka legalább tizenöt éves, és a járművek közel 40 százaléka már a húsz évet is betöltötte. A tranzakciók csaknem felét az alsó-középkategóriás modellek és a kisautók teszik ki. Az alsó-középkategóriában az Opel Astra, a Ford Focus, a Volkswagen Golf, valamint a Skoda Octavia a legkeresettebbek. A kisautók mezőnyét toronymagasan a Suzuki Swift vezeti, megelőzve az Opel Corsát és a Skoda Fabiát. A tíz legnépszerűbb típus közé a felső-középkategóriából a Volkswagen Passat, a BMW 3-as széria és az Audi A4 is bekerült.

Az év első öt hónapjában összesen 407 500 használt személyautó cserélt gazdát belföldön, ami mintegy öt százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az import is jelentősen felpörgött, ugyanis a vizsgált időszakban behozott több mint 61 ezer használt autó 18,5 százalékkal szárnyalja túl az egy évvel korábbi volument.