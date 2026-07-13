2026. július 13. hétfő Jenő
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London. UK- 11.03.2024. A kínai BYD autógyártó elektromos járműveit árusító új bemutatóterem.
Vállalkozás

Komoly gigaberuházás készül Magyarországon: lezárt magánutat építenek a kínai autóóriásnak

Pénzcentrum
2026. július 13. 12:04

A Waberer’s vasúti terminálfejlesztést készít elő Kiskundorozsmán, ahonnan a szegedi BYD-gyárban készülő autókat szállítják majd el. A járművek a tervek szerint egy újonnan épülő, a közforgalom elől elzárt, 3,5 kilométeres magánúton jutnak majd el a gyártócsarnokoktól a vasútállomásig, ahol a napi termelés túlnyomó részét vonatokra rakodják.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A MÁV Csoport szegedi igazgatójának egy szakmai előadásából kiderült, hogy a BYD szegedi üzemében várhatóan naponta gyártott ezer autóból mintegy hétszázat vasúton fognak továbbítani. Ennek kiszolgálására épül meg a magánút a gyár északi kapuja és a kiskundorozsmai vasútállomás között - vette észre a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át, emellett egy már meglévő, az M43-as autópályát átívelő felüljárót is igénybe vesznek majd. Az út végén, a dorozsmai állomásnál egy ötszáz férőhelyes autóparkolót és egy új, kétvágányos Waberer's vasúti terminált alakítanak ki.

Bár korábban vizsgálták egy közvetlenül a gyár mellé építendő vasúti terminál lehetőségét is, ezt a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után a magas költségek miatt elvetették. Az eredeti elképzelésekben még a Metrans logisztikai vállalat is szerepelt lehetséges partnerként, a jelenlegi tervek szerint azonban a Waberer’s végzi majd a vasúti kiszolgálást.

Óriási fordulat a magyarországi gigagyárnál: máris tízezrek rohamozták meg a BYD-üzemet
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási fordulat a magyarországi gigagyárnál: máris tízezrek rohamozták meg a BYD-üzemet
A szegedi BYD-gyár a korábbi tervekkel ellentétben akár húszezer embernek is munkát adhat.

A logisztikai társaság már most is aktívan jelen van a térségben, leányvállalatán keresztül heti 4-5 tehervonattal vesz részt a gyárépítéshez szükséges alapanyagok, valamint több ezer Kínából érkező konténer szállításában. A vállalat megerősítette, hogy folyamatosan egyeztet a MÁV-val és az illetékes minisztériummal, miközben zajlik a dorozsmai terminál mellett korábban megvásárolt, 12 hektáros terület logisztikai célú fejlesztésének előkészítése is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Eközben a kiskundorozsmai vasútállomás átépítése is folyamatban van, ahová a Metrans jelenleg is épülő, nagy kapacitású, várhatóan 2027-re elkészülő új konténerterminálját is bekötik. A térségben emellett jelentős közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztések kísérik a beruházásokat. A gyár előtti szakaszon négysávossá bővítik az 5-ös főutat, felújítják a sándorfalvi utat, és bővítik a Vértó körüli úthálózatot, ahol egy új vasúti aluljáró kialakítását is tervezik.

A Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasútvonal korszerűsítésének részeként pedig kiépítik a második vágányt Kiskundorozsma és a Szeged-Rendező pályaudvar között, ami új peronok létesítésével és a szintbeni átjárók kiváltásával megszünteti a jelenlegi közlekedési szűk keresztmetszetet.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #MÁV #vasút #beruházás #szeged #autógyár #szállítás #logisztika #infrastruktúra #kínai autók #BYD

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:31
12:15
12:04
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 13.
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 13. hétfő
Jenő
29. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2
1 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
3
1 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
4
1 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
5
1 hónapja
Napvilágot láttak a hivatalos számok: hiába dől a pénz, furcsa dolog történt Borbás Marcsi és Rácz Jenő millióival
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóellenőrzés
a szükséges iratok, nyilvántartások, számítások, tények és körülmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy az adózók eleget tettek-e, illetve helyesen tettek-e eleget az adózással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségeiknek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 10:03
Megállíthatatlan Magyarország új kedvenc autója: elképesztő, ami a kereskedésekben zajlik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. július 13. 08:30
Hónapok vannak hátra, mielőtt beüt az újabb fájdalmas válság: ha kifut ez az EU-s támogatás, elkerülhetetlen lesz a megszorítás?
Agrárszektor  |  2026. július 13. 11:32
Ömlik ez a magyar növény külföldre: ki nem találnád, hova megy a java