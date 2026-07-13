A rendszeres teljesítmény- és minőségi jelentések közzétételével az utasok mostantól pontos és összehasonlítható képet kaphatnak a vasúthálózat állapotáról.
Komoly gigaberuházás készül Magyarországon: lezárt magánutat építenek a kínai autóóriásnak
A Waberer’s vasúti terminálfejlesztést készít elő Kiskundorozsmán, ahonnan a szegedi BYD-gyárban készülő autókat szállítják majd el. A járművek a tervek szerint egy újonnan épülő, a közforgalom elől elzárt, 3,5 kilométeres magánúton jutnak majd el a gyártócsarnokoktól a vasútállomásig, ahol a napi termelés túlnyomó részét vonatokra rakodják.
A MÁV Csoport szegedi igazgatójának egy szakmai előadásából kiderült, hogy a BYD szegedi üzemében várhatóan naponta gyártott ezer autóból mintegy hétszázat vasúton fognak továbbítani. Ennek kiszolgálására épül meg a magánút a gyár északi kapuja és a kiskundorozsmai vasútállomás között - vette észre a Telex.
A nyomvonal az 5-ös főút és a Szeged–Cegléd vasútvonal felett egy-egy új felüljárón haladna át, emellett egy már meglévő, az M43-as autópályát átívelő felüljárót is igénybe vesznek majd. Az út végén, a dorozsmai állomásnál egy ötszáz férőhelyes autóparkolót és egy új, kétvágányos Waberer's vasúti terminált alakítanak ki.
Bár korábban vizsgálták egy közvetlenül a gyár mellé építendő vasúti terminál lehetőségét is, ezt a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után a magas költségek miatt elvetették. Az eredeti elképzelésekben még a Metrans logisztikai vállalat is szerepelt lehetséges partnerként, a jelenlegi tervek szerint azonban a Waberer’s végzi majd a vasúti kiszolgálást.
A logisztikai társaság már most is aktívan jelen van a térségben, leányvállalatán keresztül heti 4-5 tehervonattal vesz részt a gyárépítéshez szükséges alapanyagok, valamint több ezer Kínából érkező konténer szállításában. A vállalat megerősítette, hogy folyamatosan egyeztet a MÁV-val és az illetékes minisztériummal, miközben zajlik a dorozsmai terminál mellett korábban megvásárolt, 12 hektáros terület logisztikai célú fejlesztésének előkészítése is.
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Eközben a kiskundorozsmai vasútállomás átépítése is folyamatban van, ahová a Metrans jelenleg is épülő, nagy kapacitású, várhatóan 2027-re elkészülő új konténerterminálját is bekötik. A térségben emellett jelentős közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztések kísérik a beruházásokat. A gyár előtti szakaszon négysávossá bővítik az 5-ös főutat, felújítják a sándorfalvi utat, és bővítik a Vértó körüli úthálózatot, ahol egy új vasúti aluljáró kialakítását is tervezik.
A Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasútvonal korszerűsítésének részeként pedig kiépítik a második vágányt Kiskundorozsma és a Szeged-Rendező pályaudvar között, ami új peronok létesítésével és a szintbeni átjárók kiváltásával megszünteti a jelenlegi közlekedési szűk keresztmetszetet.
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