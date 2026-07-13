Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. július 9.

A Hatoslottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 5, 37, 39, 40, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 8 db

4-es találat: 411 db

3-as találat: 9325 db



OTP: 45800 Ft

MOL: 4076 Ft

RICHTER: 12090 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.14: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. A csúcsérték 28, 34 fok között alakul.

2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 28, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.07.12)

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