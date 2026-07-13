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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)

Pénzcentrum
2026. július 13. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 13., hétfő.

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USD: 313.45 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. július 9.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 28. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>1, 5, 37, 39, 40, 43</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 8 db<br> 4-es találat: 411 db<br> 3-as találat: 9325 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 45800 Ft
MOL: 4076 Ft
RICHTER: 12090 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.07.14: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. A csúcsérték 28, 34 fok között alakul.

2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 28, 34 fok közé melegszik fel a levegő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.07.12)

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