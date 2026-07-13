A hőmérséklet többnyire 27 és 33 fok között tetőzik, bár északkeleten néhány fokkal hűvösebb maradhat a levegő.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 13.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. július 13., hétfő.
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Friss hírek
- Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
- Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
- Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
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- Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
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Országos középtávú előrejelzés
2026.07.14: Napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. A csúcsérték 28, 34 fok között alakul.
2026.07.15: A fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12, 22 fokról délutánra 28, 34 fok közé melegszik fel a levegő.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem várható. (2026.07.12)
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