Elképesztő, milyen autókat vásárol tömegével Európa: Magyarországon is megállíthatatlanul terjednek

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Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte. Bár a hagyományos európai gyártók továbbra is uralják a piacot, egyre komolyabb kihívást jelent számukra a kínai márkák robbanásszerű térnyerése, valamint a Tesla előretörése, miközben a benzines és dízelüzemű járművek eladásai meredeken zuhannak - tudósított a Portfolio.
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb adatai szerint az új személygépkocsik forgalomba helyezése 3,6 százalékkal, 1,15 millió darabra nőtt az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és az EFTA-tagállamokban. Az év első öt hónapját tekintve a piac 4,5 százalékos bővülést ért el az előző év azonos időszakához képest.
A fellendülést elsősorban az elektromos és hibrid hajtású járművek biztosították. A tisztán elektromos autók eladásai 39,1 százalékkal, a hálózatról tölthető (plug-in) hibrideké 13,2 százalékkal, a hagyományos hibrideké pedig 8,2 százalékkal emelkedtek, így májusban az új autók több mint kétharmada már ezekből a kategóriákból került ki.
Ezzel szemben a belső égésű motorral szerelt járművek népszerűsége tovább csökkent, a benzines és dízelmodellek értékesítése egyaránt mintegy 19 százalékkal esett vissza. Ezt a folyamatot az ACEA elemzése szerint a nagyobb európai piacokon elérhető adókedvezmények és állami támogatások is jelentősen gyorsítják.
Az elektromos átállás fokozatosan átrendezi a piaci erőviszonyokat. A meghatározó európai gyártók, így a Renault, a Stellantis és a Volkswagen-csoport egyaránt 1 és 3 százalék közötti visszaesést könyvelhettek el a forgalomba helyezések terén. Ezzel párhuzamosan a kínai márkák látványosan növelték európai jelenlétüket, a Leapmotor eladásai például több mint az ötszörösükre nőttek, miközben a Chery és a BYD is megduplázta az értékesítési volumenét. Szintén jelentősen javította pozícióit a Tesla, amelynek regisztrációi éves összevetésben 107,9 százalékkal emelkedtek májusban, ezzel már a negyedik egymást követő hónapban mutatott növekedést.
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