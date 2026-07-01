2026. július 1. szerda Tihamér, Annamária
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
FRA
Franciaország 3 0 Svédország
SWE
 Vége
32-es főtábla
MEX
Mexikó 2 0 Ecuador
ECU
 Vége
32-es főtábla
ENG
Anglia Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Ma 18:00
32-es főtábla
BEL
Belgium Szenegál
SEN
 Ma 22:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Lance Stroll, az Aston Martin kanadai versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Nagy dobásra készül Mogyoródon a szenvedő F1-es csapat: vajon így megússzák a súlyos blamát?

Pénzcentrum
2026. július 1. 12:46

Adrian Newey bejelentette, hogy az Aston Martin a szezon első jelentős fejlesztési csomagját a Magyar Nagydíjon, a nyári szünet előtt mutatja be. A csapat tervezője szerint a módosítások elsősorban komoly tömegcsökkentésre és átfogó aerodinamikai fejlesztésekre épülnek. A csomagot nagy várakozás övezi, mivel az istálló jelenleg a konstruktőri világbajnokság utolsó előtti, tizedik helyén áll - közölte a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Newey elmondása szerint az első felfüggesztés változatlan marad, a hátsót viszont némileg átdolgozták, emellett új orrkúp és jelentősen módosított aerodinamikai elemek kerülnek az autóra. A fő cél az, hogy minél közelebb kerüljenek a szabályzatban előírt minimumtömeghez, az Aston Martin ugyanis az egész idény során túlsúlyos és lassú autóval küszködött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervező őszintén beszélt a gyenge szezonkezdet okairól is. Mivel csak tavaly márciusban csatlakozott a gárdához, a versenyautó tervezése megcsúszott, ráadásul kiderült, hogy a csapat belső munkafolyamatai sem voltak megfelelőek. A többletsúly részben a Honda-motor beépítéséből és a vibrációs problémákból adódik, de Newey elismerte, hogy saját maguk sem végeztek elég jó munkát a tömegcsökkentés terén. Hozzátette, hogy az általa szorgalmazott merész aerodinamikai koncepció nem volt alapvetően hibás, ám váratlan nehézségeket okozott.

Kapcsolódó cikkeink:

A 67 éves mérnök arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban betegséggel küszködött, és tavaly sem volt teljesen egészséges, ezért óvatosabban kellett egyensúlyoznia a munka és az egészsége között. Elmondása szerint a csapat rendkívül jól kezelte ezt a helyzetet.

A fejlesztés különösen fontos lehet Fernando Alonso jövője szempontjából. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta júliusban tölti be a 45. életévét, a szerződése pedig az idény végén lejár. Newey szerint Alonso már nagyon várja az újításokat, és ha azok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, jó eséllyel marad még egy szezonra. A spanyol versenyző ugyanakkor kézzelfogható előrelépést akar látni.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Konkrét számokról Newey nem kívánt nyilatkozni, mivel a csapat szimulációs eszközei még nem elég pontosak. Az Aston Martin jelenleg átlagosan 3,4 másodperccel marad el az élmezőnytől, így még egy kétmásodperces javulás is csak a középmezőnybe repítené őket. A nyár folyamán ráadásul a Honda motorfejlesztése is várható, az erőforrásuk ugyanis jelenleg a leggyengébbnek számít a mezőnyben.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#fejlesztés #magyarország #sport #szerződés #forma-1 #autóverseny #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:09
13:02
12:46
12:33
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
2026. július 1.
Mennyibe kerül egy klíma beszerelése? Egy klíma ára, minden költsége 2026-ban
2026. július 1.
Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 1. szerda
Tihamér, Annamária
27. hét
Július 1.
A reggae-zene világnapja
Július 1.
A magyar köztisztviselők napja
Július 1.
A magyar egészségügy napja (Semmelweis nap)
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
1 hete
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
1 hete
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
4 napja
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
5
3 napja
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 13:09
Fontos bejelentést tett az egyik hazai bank: milliókat spórolhatnak a lakásvásárlók
Pénzcentrum  |  2026. július 1. 13:02
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
Agrárszektor  |  2026. július 1. 12:34
Ilyen fokhagymával árasztottak el rengeteg piacot: kemény, honnan jön