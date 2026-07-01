Nagy dobásra készül Mogyoródon a szenvedő F1-es csapat: vajon így megússzák a súlyos blamát?

Adrian Newey bejelentette, hogy az Aston Martin a szezon első jelentős fejlesztési csomagját a Magyar Nagydíjon, a nyári szünet előtt mutatja be. A csapat tervezője szerint a módosítások elsősorban komoly tömegcsökkentésre és átfogó aerodinamikai fejlesztésekre épülnek. A csomagot nagy várakozás övezi, mivel az istálló jelenleg a konstruktőri világbajnokság utolsó előtti, tizedik helyén áll - közölte a BBC.

Newey elmondása szerint az első felfüggesztés változatlan marad, a hátsót viszont némileg átdolgozták, emellett új orrkúp és jelentősen módosított aerodinamikai elemek kerülnek az autóra. A fő cél az, hogy minél közelebb kerüljenek a szabályzatban előírt minimumtömeghez, az Aston Martin ugyanis az egész idény során túlsúlyos és lassú autóval küszködött.

A tervező őszintén beszélt a gyenge szezonkezdet okairól is. Mivel csak tavaly márciusban csatlakozott a gárdához, a versenyautó tervezése megcsúszott, ráadásul kiderült, hogy a csapat belső munkafolyamatai sem voltak megfelelőek. A többletsúly részben a Honda-motor beépítéséből és a vibrációs problémákból adódik, de Newey elismerte, hogy saját maguk sem végeztek elég jó munkát a tömegcsökkentés terén. Hozzátette, hogy az általa szorgalmazott merész aerodinamikai koncepció nem volt alapvetően hibás, ám váratlan nehézségeket okozott.

A 67 éves mérnök arról is beszámolt, hogy az elmúlt időszakban betegséggel küszködött, és tavaly sem volt teljesen egészséges, ezért óvatosabban kellett egyensúlyoznia a munka és az egészsége között. Elmondása szerint a csapat rendkívül jól kezelte ezt a helyzetet.

A fejlesztés különösen fontos lehet Fernando Alonso jövője szempontjából. A kétszeres világbajnok spanyol pilóta júliusban tölti be a 45. életévét, a szerződése pedig az idény végén lejár. Newey szerint Alonso már nagyon várja az újításokat, és ha azok beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, jó eséllyel marad még egy szezonra. A spanyol versenyző ugyanakkor kézzelfogható előrelépést akar látni.

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Konkrét számokról Newey nem kívánt nyilatkozni, mivel a csapat szimulációs eszközei még nem elég pontosak. Az Aston Martin jelenleg átlagosan 3,4 másodperccel marad el az élmezőnytől, így még egy kétmásodperces javulás is csak a középmezőnybe repítené őket. A nyár folyamán ráadásul a Honda motorfejlesztése is várható, az erőforrásuk ugyanis jelenleg a leggyengébbnek számít a mezőnyben.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA