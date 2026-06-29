Rendkívüli újítás jön az OTP online platformján: rengeteg ügyfelet érint, sok pénzről van szó

Az OTP Bank online befektetési platformja, az OTP SingleMarket 2026 áprilisától több mint 1500 amerikai részvénnyel bővítette kínálatát, így az ügyfelek a hazai és európai papírok mellett már a New York-i Értéktőzsdén és a Nasdaqon jegyzett vállalatok részvényeivel is közvetlenül kereskedhetnek a megszokott banki digitális felületen - számolt be a Portfolio.

Az amerikai tőkepiac egyre népszerűbb a magyar lakossági befektetők körében, amit különösen a technológiai szektor és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok kiemelkedő teljesítménye hajt. Az elmúlt években az olyan meghatározó részvényindexek, mint az S&P 500 vagy a Nasdaq-100 kiemelkedő hozamokat értek el, így az amerikai piac sokak számára vált a portfólióépítés alapvető viszonyítási pontjává. Ezzel párhuzamosan megnőtt az igény arra is, hogy a befektetők egyetlen digitális felületen, gyorsan és egyszerűen érjék el a nemzetközi piacokat, azonnal reagálva a piaci mozgásokra.

Erre a piaci igényre épít a 2025-ben elindított OTP SingleMarket. A szolgáltatás az indulásakor a Budapesti Értéktőzsde és a Deutsche Börse (Xetra) több mint ezer befektetési eszközéhez biztosított hozzáférést, a 2026 áprilisában élesedő bővítéssel pedig a világ legnagyobb részvénypiaca is bekerül a kínálatba. Bánfi Attila, az OTP Global Markets ügyvezető igazgatója ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a befektetők egyre tudatosabban keresik a nemzetközi lehetőségeket, ugyanakkor kiemelten fontos számukra, hogy ezeket biztonságos, stabil és jól ismert környezetben érhessék el.

A platform nemcsak a kereskedést, hanem a befektetési döntések előkészítését és a portfóliókezelést is támogatja. A felhasználók egyetlen felületen tekinthetik át eszközeiket, a webes felületen pedig grafikonok és különböző technikai indikátorok segítik az árfolyammozgások elemzését. A kiválasztott papírokhoz automatikus árfolyamfigyelés és push-értesítés is beállítható. Bár a megbízások a nap 24 órájában rögzíthetők, azok tényleges teljesülése értelemszerűen a célpiacok nyitvatartásához igazodik, ami jelentősen növeli a felhasználói kényelmet.

Az amerikai részvényekkel való kereskedés feltétele az értékpapírszámlához kapcsolt amerikai dollár alapú devizaszámla, azonban a rendszer a folyószámlákhoz és befektetési számlákhoz kapcsolódóan több mint 30 devizapárban teszi lehetővé a konverziót. A platform díjszabása átlátható, így a költségek a célpiac és a megbízás összege alapján előre kalkulálhatók. Rugalmas megoldást jelent az is, hogy részleges eladás esetén a felhasználó megválaszthatja az elszámolás logikáját, így dönthet például úgy, hogy a legelsőként vagy a legalacsonyabb áron vásárolt papírokat értékesíti először.

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Az OTP SingleMarket 2025 júliusától a lakossági, decembertől pedig a vállalati ügyfelek számára is elérhető. A felület külön szerződés és havidíj nélkül használható böngészőből, valamint az OTP MobilBank alkalmazásból. A szolgáltatás legnagyobb előnye, hogy a nemzetközi tőkepiacok elérése nem igényel különálló alkalmazást, hanem zökkenőmentesen illeszkedik a bank digitális ökoszisztémájába, amelyet a stabil hazai banki háttér és a magyar nyelvű ügyfélszolgálat is támogat.