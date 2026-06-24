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Autó

Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók

Pénzcentrum
2026. június 24. 12:30

Hiába törölték el tavasszal a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, a jogszabályok szerint a szolgáltatók más extrákért szedhetnek be különdíjat. Így tett a Telekom és a Simple is, így pedig az ügyfelek 69 és 99 forint közötti összeget fizethetnek parkolásonként, ha például GPS-alapú funkciókat szeretnének, de a mobilszolgáltató asszisztenciát is épített a csomagjába.

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Hiába törölték el márciusban a mobilparkolási szolgáltatás kényelmi díját, és az ígéretek szerint onnantól minden platformon extra költségek nélkül lehet parkolást indítani (korábban szinte minden parkoló applikációban és az sms-parkolásnál is rárakódott a végösszegre jellemzően 99 forint tranzakciónként), egyre több szolgáltató kezdi el új módon beépíteni az extraköltséget a díjszabásba. Ugyanis a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a különféle parkolófizetési szolgáltatók többletszolgáltatásért díjat számítsanak fel a parkolási tranzakciókra - és ezzel egyre többen élnek.

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Most a Simple mobilfizetési alkalmazás tájékoztatta felhasználóit, hogy 2026. június 24-től a parkolási szolgáltatás két csomagban, Alap és Pro verzióban lesz elérhető. Az alap csomag továbbra is díjmentesen használható, és tartalmazza a legfontosabb funkciókat, így például a parkolás indítását zónakód megadásával, a manuális és automatikus leállítást, a futó parkolás követését, a járművek kezelését, valamint a bankkártyás fizetést és a számlakérést.

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A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2027-től dupla parkolási díjat kell fizetniük a két tonnánál nehezebb autóknak - köztük az elektromosoknak is.

A vállalat ugyanakkor a kényelmi és extra szolgáltatásokat a fizetős csomagba helyezi át. Ebben lesznek elérhetők többek között a GPS-alapú funkciók, a térképes zónakeresés, a zónahatárra figyelmeztetés, a parkolási idő lejáratára vonatkozó értesítések, a gyorsfizetés, a widgetes használat, valamint az Android Auto és Live Activity támogatás.

Míg az alap csomag esetében a szolgáltatási díj továbbra is 0 forint parkolásonként, a Pro csomag használatáért a Simple 69 forintos díjat számít fel minden egyes parkolás után. A változás lényegében azt jelenti, hogy a korábban minden felhasználó számára elérhető kényelmi funkciók a jövőben csak felár ellenében lesznek használhatók.

A Telekom 2026. június 1-jétől alakította át a mobilparkolási szolgáltatását: a korábbi megoldás helyett a „Parkolás - Extra Szolgáltatások” csomag részeként lehet csak parkolást indítani. Ennek díja parkolásonként 99 forint, amely a parkolási díjon felül fizetendő, és automatikusan az új konstrukcióhoz kapcsolódik.

Az új csomag nem csupán egy tranzakciós díjként jelenik meg: a Telekom szerint olyan kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmaz, mint a 0-24-es telefonos asszisztencia és a 20 kilométeren belüli autómentés. A vállalat álláspontja szerint ez így egy komplex szolgáltatáscsomag, nem pusztán kényelmi díj. A cég közölte: a mobilparkolás csak ezzel az extra csomaggal vehető igénybe.

Az ügy kapcsán megkerestük a Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, hogy tervezi-e a kormányzat módosítani a vonatkozó szabályokat az extra szolgáltatások esetében. Amint válaszolnak, új cikkben közöljük.

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Júliustól eltűnnek az automaták

Az extra díjak kérdése már csak azért is érdekes, mert a mobilfizetés (app vagy SMS) Budapesten júliustól az egyetlen egyszerűbb módja lesz annak, hogy valaki fizessen a parkolásért az érintett zónákban. A Fővárosi Közgyűlés döntése értelménben jövő hónaptól minden kerületben leállítják és leszerelik a parkolóautomatákat. A lépést elsősorban az indokolja, hogy a berendezések üzemeltetése aránytalanul drága. Előfordul olyan kerület, ahol a fenntartási költségek a parkolási bevételek 60-70 százalékát is felemésztik. Az automatákat a jövőben jóval sűrűbben, 250 helyett 75 méterenként kihelyezett tájékoztató táblák váltják fel.

Ha valaki mindennek ellenére készpénzben akarja rendezni a parkolódíjat, annak a kerületi parkolási ügyfélszolgálatokon kell ezt elintéznie: a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül egy háromórányi várakozásnak megfelelő, fix összegű díjat számolnak fel. Amennyiben a határidő lejár, a rendszer már pótdíjat szab ki.

A rendszer átalakításával egy időben a parkolási tarifák is negyedével nőnek. Az egy órára jutó várakozási díj

  • az A zónában 600-ról 800 forintra,
  • a B zónában 450-ről 600 forintra,
  • a C zónában 300-ról 400 forintra,
  • míg a D zónában 200-ról 300 forintra emelkedik.

A korábbi ígéretek szerint a BudapestGO applikációban is lehetett volna parkolást fizetni, és kedvezményt is kaptak volna a bérlettel rendelkezők, de a fejlesztés, mint kiderült, nem készült el. A Főpolgármesteri Hivatal elismerte, hogy a projekt forráshiány miatt maradt el. Indoklásuk szerint a fejlesztés költségei és a beérkezett ajánlatok túl magasak voltak ahhoz, hogy a beruházás gazdaságilag kifizetődő legyen. Bár a funkció későbbi bevezetését nem vetették el végleg, az a jövőben is csupán kiegészítő fizetési alternatíva maradhat a meglévő lehetőségek mellett.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
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