Családi viszály robbant ki Nádas György és két fia között a humorista édesanyjának hagyatéka miatt.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki az OTP elemzői: befellegzik ennek a népszerű befektetésnek?
Bár a költségvetésben hatalmas hiány tátong, a frissen hivatalba lépett kormány euróbevezetési tervei és stabilizációs lépései javították a magyar eszközök megítélését. A bank szakértői nem számítanak komolyabb forintgyengülésre, a hazai gazdaság pedig idén 1,5–2 százalékos növekedést érhet el.
Az elmúlt néhány hónapban jelentős és történelmi távlatban is kiemelkedő forinterősödés ment végbe, amely az OTP Global Markets legfrissebb elemzése szerint mostanra elérhette a jegybank fájdalomküszöbét. A magyar gazdaság növekedését 2025-ben is a lakossági fogyasztás hajtotta, bár a reálbérek és a foglalkoztatottság alakulása miatt ennek üteme a korábbiakhoz képest mérséklődött.
A beruházások négy éve tartó visszaesése – amelyet a költségvetési szigor és az uniós források elmaradása okozott – tavaly év végére megállt. Eppich Győző, az OTP Bank Elemzési Központjának vezetője úgy látja, hogy az idei év elején tapasztalt egyszeri hatások után 2026 egészében reális az 1,5–2 százalékos bővülés. Ezután, 2027-ben a növekedés már 2 százalék fölé gyorsulhat, amit a felszabaduló uniós források, az új exportkapacitások és a csökkenő kamatkörnyezet is támogathat.
A makrogazdasági képet ugyanakkor beárnyékolja az államháztartás helyzete. Az OTP számításai szerint a korábbi kormányzat adócsökkentései, nyugdíjemelései és egyszeri kifizetései miatt a 2026-os hiány a GDP 6,5–7 százalékát is meghaladhatja. Az elemzők arra számítanak, hogy a választásokon kétharmados többséget szerző Tisza-kormány nyár végéig pótköltségvetést terjeszt be, ősszel pedig bemutat egy olyan többéves makrogazdasági pályát, amely az euróbevezetés feltételeinek teljesítését is vázolja. A költségvetési hiányt az új vezetés az uniós források megszerzésével, a kamatkiadások csökkentésével és a korrupció visszaszorításával tervezi mérsékelni.
Az inflációs folyamatok mindeközben kedvezően alakulnak, az áremelkedés üteme idén átlagosan 2,3, jövőre pedig 3 százalék lehet. A stabil árak lehetőséget adhatnak arra, hogy az árréskorlátozásokat rövidesen érdemi inflációs hatás nélkül kivezessék a rendszerből. A javuló kockázati megítélés és az alacsony infláció sajátos helyzetet teremtett, hiszen miközben az olyan meghatározó globális jegybankoktól, mint az Európai Központi Bank vagy az amerikai Federal Reserve, a piac kamatemelést vár, a Magyar Nemzeti Bank az év végéig akár 5 százalékra is csökkentheti az alapkamatot. A hazai jegybank mozgásterét növeli a 61 milliárd eurót meghaladó devizatartalék, amely bőségesen elegendő egy esetleges külső sokk kezelésére.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A forint utóbbi hónapokban tapasztalt gyors felértékelődését a makrogazdasági mutatók nem támasztják alá teljes mértékben. Bár a Magyar Nemzeti Bank a devizacsere-tenderek kamatvágásával már jelezte, hogy a hazai fizetőeszköz erősödése elérte a határait, és a kockázatok jelenleg inkább a korrekció irányába mutatnak, a szakértők nem tartanak jelentős árfolyamzuhanástól.
A befektetési kilátásokat tekintve a kötvénypiac és a közép-kelet-európai részvények is vonzó lehetőségeket kínálhatnak, amennyiben a közel-keleti geopolitikai helyzet stabilizálódik. A nyersanyagok piacán azonban Sándor Dávid, az OTP Global Markets osztályvezetője szerint átrendeződés várható, mivel a jegybanki vásárlások lassulásával az arany korábbi vonzereje csökken, így hosszú távon inkább az agrártermékek jelenthetnek ígéretes alternatívát.
Az arany és az ezüst árfolyama egyaránt kulcsfontosságú lélektani határok körül ingadozik.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Sokkoló számok a magyar valóságról: még a magas jövedelműek közül is rengetegen kifogynak a pénzből a hónap végére
Minden ötödik magyarnak egy hónapra, vagy még kevesebb időre elegendő tartaléka van.
A magyar felnőtt lakosság 81 százaléka rendelkezik megtakarítással, a megtakarítók 93 százaléka pedig havi rendszerességgel is félre tud tenni.
Jelentősen javult a magyarok pénzügyi ellenállóképessége az elmúlt egy évben, mélyponton a legkiszolgáltatottabb középkorúak aránya.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 495,42 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 138 405,87 ponton zárt csütörtökön.
Azonnal ellenőrizd ezt a biztonsági korlátot a bankszámládon! Mulasztást ismert el a hazai pénzintézet
Sok CIB Bank ügyfél számláján a biztonságot szolgáló, alacsonyabb alapértelmezett limit helyett napi 200 millió forintos átutalási korlát lehet érvényben, amelyet soha nem igényelt.
A saját részvények figyelembevételével módosult az osztalék összege, a kifizetés június végén indul.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 170,56 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 138 901,29 ponton zárt szerdán.
Májusban 0,8%-kal növekedett a befektetési alapokban kezelt vagyon.
Kegyetlen idők jönnek a gazdagok kedvenc divatmárkáira: döbbenetes dolog derült ki a méregdrága luxuscikkekről
Bár a luxusipar évtizedekig sérthetetlen befektetésnek tűnt, a geopolitikai feszültségek, a kínai kereslet gyengülése és a fogyasztói szokások átalakulása mára szétszakította a szektort.
A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki egy reprezentatív felmérésből.
A JPMorgan Chase heteken belül elindítja digitális lakossági bankját, a Chase-t
Itt a Revolut ajándéka, minden magyar ügyfél pénztárcája megérzi: óriási bejelentést tett a digitális bank
Jelentősen megemeli a díjmentes készpénzfelvételi kereteket a Revolut a magyar ügyfelek számára.
Nem várt veszély leselkedik a magyar bankszámlákra: így loptak el pillanatok alatt 6 milliárd forintot a csalók
Az ingyenes készpénzfelvételi limit megemelése miatt ugyan ritkábban, de alkalmanként nagyobb összegeket veszünk fel az automatákból.
Brutális vagyonon ül a 100 leggazdagabb magyar: ennyi pénze van Mészáros Lőrincnek, Csányi Sándornak
Egy év alatt 14 százalékkal, 12 579 milliárd forintra nőtt a száz leggazdagabb magyar vagyona
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
A Visual Capitalist friss összeállítása szerint a globális külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) több mint fele mindössze hat országból származott.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.