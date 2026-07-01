Nagyon fontos bejelentést tett Kármán András: mire készül a büdzsével a Tisza-kormány?

A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.

A TISZA-kormány új alapokra helyezi a költségvetési tervezést, így a 2027-es büdzsé már egy átláthatóbb, őszi menetrend szerint készül - erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az elmúlt években a költségvetési tervezést "a felkészületlenség és az átláthatatlanság jellemezte": az előző kabinet sokszor indokolatlanul korán, akár nyolc hónappal a tárgyév kezdete előtt elfogadtatta a büdzsét, ami felelőtlen és a valóságtól elrugaszkodott gazdálkodáshoz vezetett.

Kármán András a konkrétumok közül azt említette, hogy a kabinet kezdeményezi az államháztartásról szóló törvény módosítását, amely a jövőben egyértelmű őszi idősávot – előreláthatólag az október 1. és 31. közötti időszakot – határoz meg a költségvetési törvényjavaslat benyújtására. Mivel a tervezési időszak így sokkal közelebb kerül a végrehajtáshoz, a döntéshozók frissebb és megbízhatóbb makrogazdasági adatokra támaszkodhatnak.

Az új költségvetés szerkezete is logikusabbá válik, mivel a törvényjavaslat szerkezeti felépítése a hatályos kormányzati struktúrához igazodik majd - írta Kármán András. Ezentúl egy-egy szakterület kiadásait egy helyen összesítik, megszüntetve a korábbi, még a szakemberek számára is nehezen követhető rendszert. Az átlátható és megalapozott tervezés célja a kiszámíthatóság megteremtése, amely elengedhetetlen a társadalmi és a befektetői bizalom visszaszerzéséhez.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA