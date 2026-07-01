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Budapest, 2026. május 12.Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Nagyon fontos bejelentést tett Kármán András: mire készül a büdzsével a Tisza-kormány?

Pénzcentrum
2026. július 1. 12:01

A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.

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A TISZA-kormány új alapokra helyezi a költségvetési tervezést, így a 2027-es büdzsé már egy átláthatóbb, őszi menetrend szerint készül - erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Mint fogalmazott, az elmúlt években a költségvetési tervezést "a felkészületlenség és az átláthatatlanság jellemezte": az előző kabinet sokszor indokolatlanul korán, akár nyolc hónappal a tárgyév kezdete előtt elfogadtatta a büdzsét, ami felelőtlen és a valóságtól elrugaszkodott gazdálkodáshoz vezetett. 

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Kármán András a konkrétumok közül azt említette, hogy a kabinet kezdeményezi az államháztartásról szóló törvény módosítását, amely a jövőben egyértelmű őszi idősávot – előreláthatólag az október 1. és 31. közötti időszakot – határoz meg a költségvetési törvényjavaslat benyújtására. Mivel a tervezési időszak így sokkal közelebb kerül a végrehajtáshoz, a döntéshozók frissebb és megbízhatóbb makrogazdasági adatokra támaszkodhatnak.

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Az új költségvetés szerkezete is logikusabbá válik, mivel a törvényjavaslat szerkezeti felépítése a hatályos kormányzati struktúrához igazodik majd - írta Kármán András. Ezentúl egy-egy szakterület kiadásait egy helyen összesítik, megszüntetve a korábbi, még a szakemberek számára is nehezen követhető rendszert. Az átlátható és megalapozott tervezés célja a kiszámíthatóság megteremtése, amely elengedhetetlen a társadalmi és a befektetői bizalom visszaszerzéséhez.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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