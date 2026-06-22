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Kiderült, ekkortól jöhet változás az üzemanyagáraknál: rendkívüli eljárást javasol Ruff Bálint kancelláriaminiszter
Kivételes eljárásban tárgyalhatja az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, miután Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes hétfőn kezdeményezte a gyorsított parlamenti eljárást. Ennek eredményeként a jogszabály akár már kedden hatályba léphet.
Az Economx beszámolója szerint, ha a parlament elfogadja a kivételes eljárást, akkor a módosító javaslatokat a döntést követő három órán belül lehet benyújtani. Az összevont vitát kedden első napirendi pontként tarthatják meg, míg a zárószavazásra legkorábban 11 óra 10 perckor kerülhet sor.
A Tisza-kormány indoklása szerint a védett üzemanyagár fenntartása már nem indokolt, mivel a piaci árak az elmúlt időszakban megközelítették a hatósági árakat, egyes esetekben pedig az alá is csökkentek. A kabinet szerint ezért megszűnt az a piaci helyzet, amely korábban szükségessé tette az árkorlátozást.
A kormány ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az üzemanyagpiac továbbra is jelentős ármozgásoknak lehet kitéve, ezért a jövőben is szükség lehet gyors beavatkozásra. A mostani törvényjavaslat egyik célja éppen az, hogy kialakítsanak egy rugalmasabb szabályozási keretet, amely lehetővé teszi a hatósági üzemanyagárak miniszteri rendelettel történő meghatározását, amennyiben azt a piaci helyzet indokolja.
A javaslat emellett felhatalmazó rendelkezéseket is tartalmaz, valamint általánosítaná az ellenőrzési rendszert. A tervezet kitér az átmeneti szabályokra is, amelyek a korábban felszabadított biztonsági üzemanyagkészletek hatósági áron történő értékesítését rendezik.
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Amennyiben az Országgyűlés kedden elfogadja a törvényjavaslatot, a védett üzemanyagár rendszere rövid időn belül megszűnhet, miközben a kormány megtartaná annak lehetőségét, hogy szükség esetén a jövőben ismét beavatkozzon az üzemanyagpiac működésébe.
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