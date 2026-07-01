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A Nagy Luteránus Templom és a városi főtér Békéscsabán
HelloVidék

Fontos bejelentést tettek: több mint 200 millió forintból újul meg a patinás vidéki iskola

HelloVidék/MTI
2026. július 1. 12:15

Több mint 200 millió forint uniós támogatásból fejlesztik a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát Békéscsabán - közölte az önkormányzat.

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A mintegy 215,4 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerte el a tulajdonos önkormányzat az üzemeltető Békéscsabai Tankerületi Központtal közösen. A támogatásból a helyi egyedi védelem alatt álló főépület külső nyílászáróit cserélik, szigetelik a padlásfödémet, korszerűsítik az elavult épületvillamossági rendszert, továbbá a fűtési rendszert, utóbbi helyére hőszivattyút telepítenek.

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Emellett akadálymentesítenek is, emiatt az udvaron a térkő burkolatokat is átalakítják. A belső terekben teljes épületfestést végeznek. A kivitelezést legkésőbb 2028 március végéig kell befejezni - olvasható a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
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