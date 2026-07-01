Gyál központja eztán rendezettebb, zöldebb és vonzóbb lehet, valamint több közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciót is kínál majd a helyieknek.
Fontos bejelentést tettek: több mint 200 millió forintból újul meg a patinás vidéki iskola
Több mint 200 millió forint uniós támogatásból fejlesztik a Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát Békéscsabán - közölte az önkormányzat.
A mintegy 215,4 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretéből nyerte el a tulajdonos önkormányzat az üzemeltető Békéscsabai Tankerületi Központtal közösen. A támogatásból a helyi egyedi védelem alatt álló főépület külső nyílászáróit cserélik, szigetelik a padlásfödémet, korszerűsítik az elavult épületvillamossági rendszert, továbbá a fűtési rendszert, utóbbi helyére hőszivattyút telepítenek.
Emellett akadálymentesítenek is, emiatt az udvaron a térkő burkolatokat is átalakítják. A belső terekben teljes épületfestést végeznek. A kivitelezést legkésőbb 2028 március végéig kell befejezni - olvasható a közleményben.
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