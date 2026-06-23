Mindent letarolnak a feltörekvő óriás autómárkái: nem várt fordulat rázta meg a piacot

Májusban tovább bővült az európai autópiac, a növekedést pedig egyértelműen az elektromos és hibrid modellek iránti élénk kereslet ösztönözte.
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Bár az európai újautó-piac 2026 első öt hónapjában összességében mérsékelten, mindössze 4 százalékkal bővült, a háttérben drasztikus átrendeződés zajlik. A hagyományos meghajtású járművek eladásai gyorsan visszaesnek, miközben a hibrid és az elektromos autók, valamint a kínai márkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból - jelentette a Portfolio.
Az Európai Unióban januártól májusig összesen 4,75 millió új autót értékesítettek, ami a májusi 3 százalékos, illetve az első öthavi 4 százalékos bővülés eredménye. A látszólag visszafogott növekedés mögött a kereslet jelentős átalakulása figyelhető meg, hiszen a piac már egyre kevésbé a benzines és dízel modellekről szól. Az alternatív meghajtású járművek aránya meredeken emelkedik, ma már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos. A jelenlegi trendek alapján azonban a piac igazi nyertesének továbbra is a hibrid meghajtás tekinthető.
A technológiai váltás mellett a gyártók közötti erőviszonyok is gyorsan átrendeződnek. A kínai autómárkák látványos előretörést mutatnak, és mostanra a teljes európai piac közel egytizedét fedik le.
Az országonkénti adatokat vizsgálva az év első öt hónapjában Észtország produkálta a legkiemelkedőbb, 74,7 százalékos növekedést. Jelentős bővülést ért el még Málta (31,9 százalék), Szlovénia (20,3 százalék), Ausztria (13,1 százalék), Dánia (12,9 százalék) és Litvánia (11,9 százalék) is.
A kontinens meghatározó piacai közül Olaszország teljesített a legjobban 9,4 százalékos emelkedéssel, amelyet Spanyolország (5,8 százalék) és Németország (3,6 százalék) követett. A nagy autópiacok közül egyedül Franciaországban mértek visszaesést, ahol 0,6 százalékkal csökkentek az eladások.
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