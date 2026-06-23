Hivatalos, döntött a parlament az üzemanyagárakról: erről minden autósnak tudnia kell

Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.

Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva, lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.

Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Tovább csökkennek az árak

Szerdától ismét csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon, miközben a benzin beszerzési ára változatlan marad. A Holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a dízel nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal mérséklődik. A mostani korrekcióval egy hét alatt már több mint 30 forinttal csökkent a gázolaj nagykereskedelmi ára, ami a következő napokban a töltőállomásokon is egyre inkább megjelenhet.

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Kedden az országos átlagárak az alábbiak szerint alakultak:

95-ös benzin: 583 forint/liter

Gázolaj: 602 forint/liter

A benzin ára jelenleg már 12 forinttal marad el a 595 forintos védett árszinttől, míg a gázolaj átlagára 13 forinttal alacsonyabb a 615 forintos védett árnál.