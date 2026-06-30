Nem várt csapás érkezik a magyar kriptopiacra: rengeteg cég húzhatja le a rolót a nyári határidővel

Vízválasztó elé néz az európai és a hazai kriptopiac 2026. június 30-án, amikor lejár az uniós MiCA-rendelet türelmi időszaka, és engedélykötelessé válik a szolgáltatók működése. Míg Magyarországon a kormányváltást követően a sokat vitatott validátori rendszer sorsa és a szabályozás finomhangolása az elsődleges kérdés, addig európai szinten a több ezer engedély nélküli cég, köztük a piacvezető Binance európai jövője a legnagyobb tét - számolt be a Telex.

A kriptoeszközök piacait szabályozó uniós rendelet, a MiCA átállási időszaka idén nyáron lejár. Július elsejétől kizárólag azok a kriptovaluta-cégek szolgálhatnak ki uniós ügyfeleket, amelyek legalább egy tagállamtól megszerezték az ehhez szükséges engedélyt, míg a licenc nélküli szolgáltatóknak be kell szüntetniük a tevékenységüket. A piac ezzel jelentős tisztulás és egyben komoly kapacitásbeli szűk keresztmetszet előtt áll, mivel a becslések szerint a mintegy háromezer érintett vállalatból eddig mindössze kétszáz kapott zöld utat valamelyik tagállami hatóságtól az Európai Unióban.

Magyarországon a helyzetet egy sajátos hazai intézmény, a korábbi kormány idején a Rogán Antal vezette Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által bevezetett validátori rendszer bonyolítja. Ez az új hitelesítő funkció komoly bizalmatlanságot szült a piacon, és a túlszabályozás, valamint a kriminalizálódás veszélye miatt több ismert szolgáltató, köztük a Revolut, a CoinCash és a Strike is felfüggesztette a hazai ügyfelek kiszolgálását.

Az Európai Bizottság január végén kötelezettségszegési eljárást is indított az ország ellen, mivel álláspontjuk szerint a tavalyi hazai szabályozás sérti az uniós jogot. Bár a kormányváltást követően Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter először a kriptós szabályozási túlkapások gyors megszüntetését ígérte, a folyamat lelassult, és jelenleg inkább társadalmi egyeztetés várható. A piacon időközben megjelent két validátor, a Caduceus Zrt. és a Mikroháló Kft. is, ám a szabályozás átalakulása miatt kérdéses, hogy a jövőbeli rendszerben marad-e bármilyen szerepük.

Ács Zoltán, a Magyar Fintech Szövetség elnöke szerint a változás borítékolható, de komoly jogalkotói kihívást jelent a MiCA és a pénzmosás elleni (AML) szabályok összehangolása. Utóbbi, különösen az úgynevezett adatátviteli szabály (Travel Rule), teljes átláthatóságot és nyomonkövethetőséget követel meg, ami alapjaiban ütközik a kriptovaluták decentralizált és anonim jellegével. A bizonytalanságot az is fokozza, hogy az illetékes Magyar Nemzeti Bank eddig egyetlen MiCA-eljárást sem zárt le sikeresen, miközben a piacon óriási a kereslet a már legális keretek között működő partnerek iránt. Bodnár Viktor, a lett engedéllyel rendelkező BlockBen igazgatóságának elnöke is megerősítette, hogy az elmúlt hónapokban rengetegen keresték meg őket együttműködési szándékkal, éppen a megfelelő engedélyek hiánya miatt. A szektor szakemberei emellett tartanak attól is, hogy egyes tagállamok megengedőbben adják ki az egész EU-ban érvényesíthető engedélyeket, amit a szigorúbb piacok nem néznek jó szemmel, így egyre többen szorgalmazzák a központosított uniós engedélyeztetést.

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A nyári határidő globális szinten is legizgalmasabb kérdése a hatalmas európai, köztük jelentős magyar ügyfélkörrel rendelkező Binance sorsa. A piacvezető vállalat egyelőre nem tudott engedélyt szerezni, legutóbb például a görögországi kérelmüket vonták vissza, vélhetően egy szinte borítékolható hatósági elutasítást és az azzal járó presztízsveszteséget megelőzve. Bár Gillian Lynch, az európai vezetés tagja hangsúlyozta, hogy nem hagyják el a kontinenst, az engedélyszerzést megnehezíti az alapító, Csang-peng Csao pénzügyi szabálytalanságok miatti börtönbüntetése és dollármilliárdos bírsága, különösen úgy, hogy a jelenlegi vezetés, köztük társa, Ji He továbbra is szorosan kötődik hozzá.

A türelmi idő lejárta után a rostán fennakadó cégek egy része várhatóan a "fordított megkeresés" (reverse solicitation) jogi kiskapuját kihasználva próbál majd túlélni, arra hivatkozva, hogy nem toboroznak aktívan a tagállamokban, hanem a felhasználók maguktól találnak rájuk. A szabályozóknak így hamarosan el kell dönteniük, hogy hagyják-e érvényesülni ezt a jogi manővert, és megteheti-e az Európai Unió, hogy egy több millió polgárt kiszolgáló, "túl nagy ahhoz, hogy elbukjon" kategóriájú platformot pusztán az engedélyek hiánya miatt szorítson ki a piacáról.