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Döbbenetes meglepetések a vébén: elhullott Németország és Hollandia is, ugyanaz lett a vesztük
Büntetőpárbajok döntöttek két meccsen is a továbbjutásról a labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján, amelyen Paraguay a négyszeres világbajnok Németországot, Marokkó pedig Hollandiát búcsúztatta, így mindkét győztes bejutott a torna nyolcaddöntőjébe.
A német-paraguayi mérkőzésen a dél-amerikai együttes Julio Enciso fejesével szerzett vezetést az első félidő hajrájában, amire a második játékrész elején Kai Havertz válaszolt, szintén fejjel. Bár a német válogatott a találkozó egészében mezőnyfölényben futballozott, nem tudta a maga javára fordítani az állást. A világbajnokság első hosszabbítását követő büntetőpárbaj hatodik körében végül Paraguay bizonyult jobbnak 4–3-as arányban. A németek az előző két torna csoportkörös búcsúja után ezúttal ugyan túlélték az első szakaszt, a létszámbővítés miatt azonban így is a legjobb 32 között estek ki. Paraguay a nyolcaddöntőben a francia–svéd párharc győztesével mérkőzik meg szombaton, Philadelphiában.
A monterreyi találkozón a hollandok a 72. percben Cody Gakpo révén jutottak előnyhöz, ám a legutóbbi tornán negyedik, immár 33 mérkőzés óta veretlen marokkói válogatott a rendes játékidő ráadásában Issa Diop fejesével egyenlíteni tudott. Az 1–1-es döntetlent követő büntetőpárbajban az afrikai csapat bizonyult higgadtabbnak, így 3–2-re megnyerte az idegek harcát.
A háromszoros vb-ezüstérmes európai gárda ezzel sorozatban a negyedik világbajnokságán búcsúzott a kieséses szakaszban, miután hosszabbítás vagy büntetők után maradt alul. Marokkó ellenfele a legjobb tizenhat között a társházigazda Kanada lesz szombaton, Houstonban.
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