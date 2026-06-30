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Döbbenetes meglepetések a vébén: elhullott Németország és Hollandia is, ugyanaz lett a vesztük

Pénzcentrum
2026. június 30. 07:35

Büntetőpárbajok döntöttek két meccsen is a továbbjutásról a labdarúgó-világbajnokság hétfői játéknapján, amelyen Paraguay a négyszeres világbajnok Németországot, Marokkó pedig Hollandiát búcsúztatta, így mindkét győztes bejutott a torna nyolcaddöntőjébe.

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A német-paraguayi mérkőzésen a dél-amerikai együttes Julio Enciso fejesével szerzett vezetést az első félidő hajrájában, amire a második játékrész elején Kai Havertz válaszolt, szintén fejjel. Bár a német válogatott a találkozó egészében mezőnyfölényben futballozott, nem tudta a maga javára fordítani az állást. A világbajnokság első hosszabbítását követő büntetőpárbaj hatodik körében végül Paraguay bizonyult jobbnak 4–3-as arányban. A németek az előző két torna csoportkörös búcsúja után ezúttal ugyan túlélték az első szakaszt, a létszámbővítés miatt azonban így is a legjobb 32 között estek ki. Paraguay a nyolcaddöntőben a francia–svéd párharc győztesével mérkőzik meg szombaton, Philadelphiában.

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A monterreyi találkozón a hollandok a 72. percben Cody Gakpo révén jutottak előnyhöz, ám a legutóbbi tornán negyedik, immár 33 mérkőzés óta veretlen marokkói válogatott a rendes játékidő ráadásában Issa Diop fejesével egyenlíteni tudott. Az 1–1-es döntetlent követő büntetőpárbajban az afrikai csapat bizonyult higgadtabbnak, így 3–2-re megnyerte az idegek harcát.

A háromszoros vb-ezüstérmes európai gárda ezzel sorozatban a negyedik világbajnokságán búcsúzott a kieséses szakaszban, miután hosszabbítás vagy büntetők után maradt alul. Marokkó ellenfele a legjobb tizenhat között a társházigazda Kanada lesz szombaton, Houstonban.

FIFA Világbajnokság
Hollandia
1
1
Marokkó
Félidő: 0-0
2026. június 30. kedd 03:00
|
Estadio BBVA Bancomer, Monterrey
Hazai gólszerzők
72' Cody Gakpo
Vendég gólszerzők
91' Issa Diop
31
Labdabirtoklási arány
69
101
Támadások
152
35
Veszélyes támadások
46
2
Kaput eltaláló lövések
5
1
Kaput elkerülő lövések
4
5
Szögletek
8
0
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
3
Blokkolt lövések
2
Adatlap létrehozva: 2026.06.30.
Címlapkép: Getty Images
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