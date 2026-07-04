Káprázatos reggelre ébredt 2 magyar szerencsevadász: komoly összeget kaszáltak az európai szuperlottón

Két magyar is milliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 27. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson. A jövő héten, kedden 8,1 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékán egy adott játékmezőn 5 számot kell megjelölnünk 50 közül, míg a kisebb, B-jelű mezőben 1 és 12 között kell két számot választanunk. Mindezzel nyereményt akkor érhetünk el, ha a számaink közül legalább 2+1-et, illetve 1+2-t kihúznak. Ha pedig az A és B mezőn is eltaláltuk az összes számot, akkor elvisszük a főnyereményt.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 27. heti, pénteki sorsoláson a következők:

4; 9; 20; 25; 28.

1; 3.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálatos az Eurojackpoton. A következő héten (28.), kedden a várható főnyeremény 8,1 milliárd forint lesz.

A magyar játékosok nem panaszkodhatnak, ketten is behúzták a IV. nyerőosztály 4+2 találatáért járó 1 461 140 forintos összeget.

Rajtuk kívül még több mint 15 ezer magyar játékosnak volt szerencséje, a nyereményük 3 495 Ft és 103 210 Ft között mozgott.

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