Nem várt fordulat az európai turizmusban: tömegek fordítanak hátat a legnépszerűbb mediterrán paradicsomoknak?

Az európaiak utazási kedve 2026 második felében is stabil marad, miközben a biztonság, a megfizethetőség és a klímaszempontok egyre inkább meghatározzák az úti célok és az utazási módok kiválasztását. Mindez az Európai Utazási Bizottság legfrissebb, a kontinensen belüli utazási szokásokat vizsgáló felméréséből derül ki.

A felmérés szerint a válaszadók 81 százaléka tervez utazást 2026 júniusa és novembere között, ami négy százalékpontos növekedést jelent az előző évhez képest. Az utazási kedv szinte minden korosztályban emelkedett, de a legaktívabbak a 45 és 54 év közöttiek, akiknek 86 százaléka készül útra. A többség továbbra is a kontinensen belül maradna, ugyanis 64 százalékuk tervez európai utazást, míg 55 százalékuk két vagy több utat is tenne a következő fél évben - számolt be a Travel Daily News.

A legnépszerűbb célterület továbbra is Dél-Európa és a mediterrán térség, amely az utazók 61 százalékát vonzza, ami négy százalékpontos növekedés a tavalyi évhez képest. A legkeresettebb úti célok között Spanyolország vezet 14 százalékkal, amelyet Olaszország követ 12 százalékkal, valamint Franciaország 8 és Görögország 7 százalékkal. Ezek a célpontok elsősorban a tengerparti nyaralások, a kulturális programok és a városlátogatások miatt népszerűek. Ugyanakkor a válaszadók többsége, 52 százaléka inkább a kevésbé ismert, a tömegturizmustól távolabb eső helyeket részesíti előnyben, és 11 százalékuk különösen fontosnak tartja a zsúfolt helyszínek elkerülését.

Az úti cél kiválasztásánál a biztonság vált a legfontosabb szemponttá, amelyet a válaszadók 20 százaléka jelölt meg, ezt követi a kellemes időjárás 15 százalékkal, valamint a kedvező árak és ajánlatok 14 százalékkal. Az emelkedő utazási költségek a válaszadók 22 százalékának, míg a személyes anyagi helyzet 17 százaléknak jelent komoly aggodalmat. A geopolitikai feszültségek is befolyásolják a döntéseket, a közel-keleti konfliktus miatti aggodalom mértéke egy év alatt megduplázódott, 7-ről 14 százalékra emelkedett, míg az ukrajnai háború a megkérdezettek 11 százalékát nyugtalanítja. A legnépszerűbb utazási mód továbbra is a repülés maradt 53 százalékos részesedéssel.

Az éghajlati tényezők szintén egyre komolyabb szerepet játszanak a tervezésben, az európaiak több mint háromnegyede, azaz 76 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az időjárás befolyásolja az utazási szokásait. Az ehhez alkalmazkodók közül sokan enyhébb éghajlatú úti célokat választanak, vagy kerülik a szélsőséges hőségnek kitett területeket. Emellett a válaszadók kétharmada módosítaná utazási terveit egy hivatalos biztonsági figyelmeztetés vagy rendkívüli időjárási esemény esetén.

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A főszezon továbbra is a nyár marad, a megkérdezettek 86 százaléka tervez június és szeptember közötti utazást, miközben a júniusi kereslet három százalékponttal emelkedett. Az anyagi aggályok ellenére a költési hajlandóság stabil maradt. A leggyakoribb utazási költségkeret 1500 és 2500 euró között mozog, ezt a válaszadók 29 százaléka jelölte meg, a kiadások jelentős részét pedig a szállás, az étkezés és a különféle programok teszik ki.