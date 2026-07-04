2026. július 4. szombat Ulrik
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
32-es főtábla
COL
Kolumbia 1 0 Ghána
GHA
 Vége
32-es főtábla
CAN
Kanada Marokkó
MAR
 Ma 19:00
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay Franciaország
FRA
 Ma 23:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fonyód, 2024. május 11.Sarki fény (aurora borealis) látható az északi égbolton a Balaton felett a fonyódi magaspart felöl fényképezve 2024. május 10-én este.MTI/Varga György
Szórakozás

Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Pénzcentrum
2026. július 4. 08:58

Az elmúlt napok intenzív naptevékenységének köszönhetően a hétvégén akár Magyarország felett is megjelenhet a sarki fény - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az MTA tájékoztatása szerint a napkitörések során kidobódott plazmafelhő – a Spaceweather.com előrejelzése alapján – pénteken és vasárnap éri el a Földet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Amennyiben ez a kozmikus esemény jelentősebb geomágneses vihart idéz elő, az aurorális ovális, vagyis a sarki fény zónája egészen a közepes földrajzi szélességekig, így hazánkig is kiterjedhet.

Azoknak, akik nem szeretnének lemaradni a különleges égi látványosságról, a következő napok estéin és éjszakáin az északi horizontot érdemes kémlelniük.

Fotó: Varga György, MTI/MTVA
#magyarország #látványosság #szórakozás #tudomány #természet #égi jelenségek #égi jelenség #csillagászat #sarki fény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:29
08:58
08:26
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 4.
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 3.
Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák
2026. július 3.
Irtózatos veszély fenyegeti ezt az iparágat: már elindult a folyamat, simán lecserélhetik azt, akinek ilyen munkája van
2026. július 3.
Mégis mi történik a magyar kórházakban? Egy év alatt újabb ezer működő kórházi ágy szűnt meg
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 4. szombat
Ulrik
27. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten
2
7 napja
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot
3
3 hete
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
4
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 26. játékhéten
5
5 napja
Ausztriában kezdett új életet a legendás magyar színésznő: 36 évig egy ország imádta, ma szakácsként dolgozik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 4. 08:26
Káprázatos reggelre ébredt 2 magyar szerencsevadász: komoly összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Pénzcentrum  |  2026. július 4. 07:07
Nyugdíjáról vallott a legendás rádiós, Bochkor Gábor: elárulta, mennyi az annyi
Agrárszektor  |  2026. július 4. 09:31
Nálad is van otthon ilyen élelmiszer? Rengetegen kidobják, de nem kellene