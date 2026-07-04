Rendkívüli bejelentés az MTA-tól: csodálatos égi jelenség ragyoghatja be a hazai égboltot a hétvégén

Az elmúlt napok intenzív naptevékenységének köszönhetően a hétvégén akár Magyarország felett is megjelenhet a sarki fény - közölte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA).

Az MTA tájékoztatása szerint a napkitörések során kidobódott plazmafelhő – a Spaceweather.com előrejelzése alapján – pénteken és vasárnap éri el a Földet.

Amennyiben ez a kozmikus esemény jelentősebb geomágneses vihart idéz elő, az aurorális ovális, vagyis a sarki fény zónája egészen a közepes földrajzi szélességekig, így hazánkig is kiterjedhet.

Azoknak, akik nem szeretnének lemaradni a különleges égi látványosságról, a következő napok estéin és éjszakáin az északi horizontot érdemes kémlelniük.

Fotó: Varga György, MTI/MTVA