Soha nem volt még ilyen a világ legnépszerűbb bringaversenyén: súlyos veszélyben lehetnek a versenyzők

A hőség miatt az is előfordulhat, hogy több szakaszt törölni kell a Touron, a szervezők viszont minden eshetőségre felkészültek - tudósított a The Guardian.

A szombaton Barcelonából rajtoló 2026-os Tour de France szervezői komolyan készülnek az extrém időjárás okozta fennakadásokra, mivel a következő napokban újabb hőhullám érheti el Európát, ami akár szakaszok törlését is maga után vonhatja.

"Nagyon is foglalkoztat minket ez a kérdés" – mondta Thierry Gouvenou, a Tour technikai igazgatója. "Nem először szembesülünk ezzel a problémával, de most nehezebb a helyzet, mert már májusban és júniusban is megtapasztaltuk, mi vár ránk." Bár a versenyt a múltban háborúk, sztrájkok, zavargások és világjárvány is megzavarták, a hőség miatt eddig még egyetlen szakaszt sem kellett törölni. Ez azonban idén valósággá válhat, miután Franciaország és Spanyolország egyes régióiban ismét akár 44 fokos hőséget jósolnak. A kánikula már vasárnap elérheti a mezőnyt, amikor a második, 168 kilométeres dombos szakasz a Földközi-tenger partvonala mentén halad Tarragonából Barcelonába.

A közelmúlt versenyeit is jelentősen megnehezítette a perzselő meleg. A Svájci Körversenyen az összetettben élen álló Elisa Longo Borghini hőgutát kapott, aminek következtében csaknem tíz percet veszített a riválisaival szemben, a célba érkezés után pedig olyan súlyos állapotba került, hogy szinte alig emlékezett a futamra.

A hőguta rendkívül súlyos orvosi vészhelyzet: ilyenkor az agy hőszabályozó központja felmondja a szolgálatot, majd a szívműködés és a keringési rendszer is összeomlik. Ez olyan, mint egy hirtelen rövidzárlat

– magyarázta Emilio Magni, a Touron induló XDS Astana csapatának orvosigazgatója.

A profi kerékpársport extrém időjárási protokollja ugyan lehetővé tesz bizonyos óvintézkedéseket – például a kiegészítő étel- és folyadékosztást –, ám ezek aligha nyújtanak elegendő védelmet a múlt havihoz hasonló hőségben.

Régebben ilyenkor az egész szakasz alatt engedélyeztük a frissítést, és meghosszabbítottuk a szintidőt. Néhány éve pedig már hideg italokat szállító motorosok is segítik a versenyzőket

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– mutatott rá Gouvenou.

Megoldást jelenthetne a szakaszok korábbi indítása is, ám a Tour a saját népszerűségének a foglya, hiszen a nemzetközi televíziós közvetítések menetrendje miatt a döntő pillanatoknak a nap legmelegebb időszakára kell esniük. Pascal Chanteur, a francia profi kerékpáros-szakszervezet elnöke szerint a jelenlegi kései indítások helyett már reggel kilenc órakor el kellene rajtolni, hogy a szakaszok legkésőbb délután fél háromra befejeződjenek. A viadal méretei miatt azonban szinte lehetetlen a menetrend gyors átszervezése.

Ne feledjük, hogy a Tour útvonalán több mint 28 ezer rendőrt, csendőrt és mentőszolgálati munkatársat mozgósítanak. Ekkora apparátust nem lehet az utolsó pillanatban átcsoportosítani. Legfeljebb lerövidíthetjük néhány kilométerrel a távot, vagy elindíthatjuk a mezőnyt fél órával korábban, de ez érdemben nem sokat változtat a helyzeten

– monda erről Christian Prudhomme versenyigazgató.