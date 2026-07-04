Íme a nagyi tökéletes, elronthatatlan baracklekvárja: az egyszerű trükk, amitől aranysárga marad

Nehéz ma már elképzelni, de nagyanyám még a szabad ég alatt, rézüstben főzte a lekvárt. A Göcsejben, ahol a nyarakat töltöttem, főként szilvából készült ez a finomság. Napokon át tüzelték a katlant, mire elérte azt a sűrűséget, amikor már „megállt benne a kanál”, akkor lett kész. Cukor nélkül is évekig elállt a spájzban. A másik klasszikus falusi alapanyag a sárgabarack volt. Ennek is megvolt a maga rituáléja: magozás, héjpucolás, majd lassú főzés sparhelten vagy üstben, állandó keverés mellett. Mostani Gasztromesénkben azt is eláruljuk, mitől nem barnult be, és maradt aranysárga a nagyi baracklekvárja, de hozunk egy kis lekvártörténelmet is...

Sokan sokféleképpen szeretjük a lekvárt: van, aki a gyorsan elkészíthető, legegyszerűbb, gyümölcsdarabos dzsemet keresi, mások az izgalmasabb, keleti fűszerekkel – például gyömbérrel, fahéjjal vagy akár csokival – megbolondított különleges ízeket, és vannak, akik bármekkora is a választék, mindig a klasszikus „nagyi-féle” hagyományos változatok mellett maradnak. A hazai konyhában a legtöbb hagyományos édes ételhez ma is szilvalekvárt vagy sárgabaracklekvárt használunk – utóbbinak pedig éppen javában tart a szezonja. Gasztromesénkben ezúttal hát mi is kicsit lekvározni fogunk…

Kezdjük is egy jó hírrel: idén a sárgabarack ára alacsonyabb a tavalyinál, annak ellenére, hogy a termelők költségei tovább emelkedtek. A termés minősége is vegyes képet mutat: egyes ültetvényeken a tavaszi fagyok jelentősen visszavetették a hozamot és a gyümölcsméretet is. A szezon már júniusban elindult, a termelői árak pedig erősen szórnak: lekvárnak való kajszit 400–1000 forint/kg között is lehet találni, míg a jobb minőségű étkezési gyümölcs sok helyen 1000 forint/kg körül mozog. A termelők szerint ez az oka annak is, hogy a kínálat nem mindenhol egyenletes, és az árak is nagy szórást mutatnak. A hazai szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a piacon továbbra is megjelennek ellenőrizetlen eredetű, akár import gyümölcsök is. Emiatt inkább a közvetlen termelői vásárlást vagy a „szedd magad” lehetőségeket javasolják, ahol az ár és a minőség is kiszámíthatóbb.

EZ IS ÉRDEKELHET Fillérekért kapható a szezon csodagyümölcse: ebben a kincset érő lekvárban még a kanál is megáll Tudod, melyik klasszikus magyar gyümölcsnek jött el a várva várt szezonja? Ne maradj le róla, most tudsz belőle izgalmas lekvárt, szörpöt, egészséges házi ivólevet készíteni!

Kis lekvártörténelem

Amióta vannak körülöttünk gyümölcsfák és van miben tüzet rakni, valamilyen formában mindig is létezett a lekvárkészítés. Meglepő, de már a kőkorszakban is ismerték azt a módszert, hogy a gyümölcsök mézzel tartósíthatók. Ma már tudjuk, hogy a folyamat lényege egyszerű: a méz és a cukor megköti az élelmiszerekben található víz jelentős részét, ezzel jelentősen megnehezíti a mikrobák szaporodását. Ha ehhez légmentes zárás is társul, a baktériumok számára gyakorlatilag élhetetlenné válik a közeg, így az élelmiszer hosszabb ideig eltartható.

Az egyik legkorábbi ismert szakácskönyv a De re coquinaria – azaz A főzés művészete. Szerzője Marcus Gavius Apicius, aki a Kr. u. 4. században Rómában jegyzett le több mint 500 receptet. Nemcsak hétköznapi ételekről van szó: több leírás indiai eredetű fűszereket is használ, köztük az akkor már ismert cukrot. A könyvben szerepel egy módszer a gyümölcsök mézzel történő tartósítására is. Eszerint a gyümölcsöt és a mézet együtt forralták, majd lehűtve, lezárt edényben tárolták. Ez a készítmény valójában a kompót és a lekvár közötti átmenetnek tekinthető. Rómában gyakran desszertként szolgálták fel a lakomák végén.

A középkorban a cukor megjelenése hozott fordulatot

A keresztes háborúk (1095–1492) idején a katonák cukrot hoztak vissza a Közel-Keletről Nyugat-Európába. Az első feljegyzett említés a cukorról, a kellemes ízű „új fűszerről”, Angliában 1099-ből származik. A cukor azonban sokáig drága luxuscikknek számított, ára a borséval vetekedett. A kereslet viszont folyamatosan nőtt, így a 14. századra megindult az európai gyártás is, elsőként Szicíliában és Cipruson. Emiatt a cukros gyümölcsbefőzés sokáig nem vált általánossá, inkább a tehetősebb háztartásokban jelent meg. A mediterrán térségben – különösen Itáliában és Franciaországban – viszont korán elterjedt a hosszú főzéssel sűrített gyümölcstermékek készítése. A „confiture” szó is innen ered, a confire (tartósítani) igéből. A technika lényege egyszerű: minél tovább, alacsony hőmérsékleten főtt a gyümölcs, annál sűrűbb és tartósabb lett.

Magyar területen a középkori forrásokban a „liktárium” kifejezés szerepel, ami mézzel vagy sűrített gyümölccsel készült készítményt jelentett. Ezeket nem csak édességként használták: gyakran gyógyszerek mellé adták, ízjavítóként. A „lekvár” szó később, a német Leckware átvételével került be a magyar nyelvbe. A mai értelemben vett lekvár – különösen a szilva- és barackalapú, hosszú főzéssel készülő változat – a 19–20. századra lett általános a háztartásokban.

A lekvárfőzés hagyománya generációról generációra szállt

A Kárpát-medencében, ahogy nagyanyám kertjében is - az itt őshonos szilva volt az első számú lekvár-alapanyag. A lekvárfőzés – sok más háztartási munka mellett – falusi közösségi esemény is volt. A rézüstöt az udvaron vagy a ház előtt állították fel, ebbe került a megmosott, kimagozott gyümölcs. A hagyományos lekvárfőzés bizony fáradtságos munka volt, és több napon át zajlott.

A lekvárt lassú tűzön, folyamatos keverés mellett sűrítették, míg el nem érte a kívánt állagot. A végeredmény egy sűrű, tartós gyümölcskészítmény lett, amely megfelelő tárolás mellett hosszú ideig elállt. Idővel a rézüstöt felváltotta a nagy fazék, a szabad ég alatti katlant a benti sparhelt, majd a gáztűzhely, manapság pedig – ahogy mindjárt látni fogjuk – sokan már a sütőben készítik a lekvárt.

Befőzés - Fortepan / Krantz Károly 1962

Bármennyire is a sajátunknak érezzük, a kajszibarack nem őshonos gyümölcsünk

Első említése a 16. századból, Beszterce környékéről ismert. Magas cukortartalma miatt hamar ideális lekváralapanyaggá vált. A meggy és a málna – magasabb víztartalmuk és alacsonyabb természetes cukortartalmuk miatt – sokáig kevésbé volt alkalmas tartós lekvár készítésére. Ezekből inkább később, az ipari cukor 19. századi elterjedésével kezdtek nagyobb mennyiségben lekvárt főzni.

A kajszibarack hazai elterjedése valószínűleg a török korhoz köthető. Megfigyelhető, hogy az alföldi sárgabarack-termesztés ősi helyei egybeesnek a török hódoltság nagy szultáni birtokaival (khász birtokok): Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Halas, Szeged, Szabadka, Tolna. Az 1600-as évekre a kajszibarack-termesztés olyan kiterjedt volt, hogy a kajszibarack-dézsma elmaradása miatt összehívták Nagykőrös, Cegléd és Abony választott bíróságát is. Ez a korszak a 17. század végi törökellenes felszabadító háborúkkal és a kuruc–labanc harcokkal zárult le. A harcokkal együtt lehanyatlott az addig élénk és fejlődő gyümölcskultúra is. Hosszú pangás után a 18. század második feléből származó, a sárgabarack szempontjából jelentős, sikeres kezdeményezésekről is tudunk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A barack az alföldi homok gyümölcse – szokták mondani. Ma már kevesen tudják, milyen küzdelem árán vált meghatározóvá a szőlő és a kajszibarack az alföldi gyümölcskultúrában. Az elhomokosodott területeken ugyanis szélfogóként is telepítettek sárgabarackot és szilvát. Így vált az „aranyhomok” a messze földön ismert kajszibarack hazájává, amely különleges aromáját az egyedi mikroklímának köszönheti. A napsütéses órák száma magas, a homokos talaj pedig felhalmozza, majd éjszaka kibocsátja a nappal összegyűjtött meleget, ezzel ideális érési feltételeket teremtve a gyümölcsnek.

Így készült a nagyi lekvárja – és a titok, ami benne maradt

A lekvár – megfelelően elkészítve – valóban évekig eláll, és a színe is stabil maradhat, nem barnul be könnyen. Ennek kulcsa nem valami „titkos trükk”, hanem az arányok, a hőkezelés és a technológia pontos követése. Az alap mindig az érett, zamatos sárgabarack. Ha jó minőségű, magyar kajszit használunk, a hámozás sokszor el is hagyható, mert a hosszú főzés során a héj szinte teljesen szétfő. Ez időt is spórol, és egyszerűsíti az előkészítést.

A mennyiségnél általában nagyobb adaggal érdemes dolgozni: 5–6 kilogramm kimagozott barack egyszerre már jól kezelhető egy házi befőzésnél, és gazdaságosan is megfőzhető.

A cukor mennyisége ízlés és gyümölcsfüggő. Hagyományosan 1 kilogramm gyümölcshöz nagyjából 10 dkg cukor került, de sok háztartásban ennél kevesebbet használtak, vagy akár teljesen el is hagyták. A cukor nélküli változat technológiailag ugyanúgy elkészíthető, csak a tartósság és az íz intenzitása másképp alakul.

A régi házi módszerek szerint a barackot kimagozták, rövid ideig leforrázták, majd lehúzták a héját. A főzés sparhelten zajlott, lassú tűzön, folyamatos keverés mellett. A cukrot sokszor csak a főzés végén adták hozzá, így a gyümölcs nem karamellizálódott, és világosabb, élénkebb sárga maradt a kész lekvár.

Sütőben készítve is hozza a régi ízeket

A sütőben készült baracklekvár egyik legegyszerűbb változata, ahol a munka nagy részét a hő végzi el. A barackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk, majd egy magasabb peremű tepsibe tesszük. Ezután 150 fokra előmelegített sütőbe kerül az alapanyag, ahol lassan, egyenletes hőn sűrűsödik. Időnként megkeverjük, hogy a gyümölcs egyenletesen párolódjon.

Amikor elérte a kívánt állagot, még forrón üvegekbe kerül. Az üvegeket lezárjuk, fejre fordítjuk, és így hagyjuk kihűlni. Ezután mehet a kamrába – vagy felbontás után a hűtőbe. Innentől már csak a felhasználás kérdése: kenyérre, palacsintába vagy bármilyen desszert mellé ugyanúgy működik.