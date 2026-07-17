Elképesztő tempóban hódítanak a kínai autók Magyarországon: tömegek keresik ezeket a slágermodelleket

Már nem csak próbálkoznak: letarolhatják a magyar autópiacot a kínai márkák. Az idei első félév adatai szerint minden tizedik újonnan forgalomba helyezett személyautó kínai gyártóhoz köthető Magyarországon, a vásárlók pedig elsősorban a kedvező árú SUV-modellekre és elektromos autókra harapnak rá. Megmutatjuk, mely márkák és modellek hódították meg leginkább a hazai piacot.

A kínai autómárkák egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a magyar újautó-piacból. Az első félév forgalomba helyezési adatai alapján összesen 7450 kínai márkájú személyautó talált gazdára Magyarországon, miközben a teljes újautó-piac 74 905 darabot tett ki - derült ki a Datahouse adataiból. Ez azt jelenti, hogy már közel minden tizedik újonnan forgalomba helyezett autó kínai márka terméke.

A legnépszerűbb kínai márka egyértelműen a BYD, amely 2126 eladott autóval vezeti a rangsort. Szorosan mögötte következik a Chery 1898 darabbal, míg a dobogó harmadik fokára az MG állhatott fel 1160 értékesített járművel. A három legnagyobb szereplő együttesen több mint ötezer autót adott el, vagyis a kínai márkák magyarországi forgalmának közel háromnegyedét adták.

A középmezőnyben is egyre komolyabb szereplők jelennek meg. Az Omoda 990, a Jaecoo pedig 788 új autót értékesített, ami azt mutatja, hogy a Chery-csoporthoz tartozó márkák gyorsan építik ki jelenlétüket a hazai piacon. Jóval kisebb darabszámban, de már mérhető forgalommal van jelen a Leapmotor (164), a Geely (125) és a Dongfeng (102) is.

A kínai márkák térnyerését elsősorban az elektromos és plug-in hibrid modellek bővülő kínálata, a versenyképes árak, valamint a folyamatosan fejlődő technológiai felszereltség támogatja. Az adatok alapján elmondható, hogy a kínai gyártók már nem csupán feltörekvő szereplők, hanem a magyar újautó-piac meghatározó szereplőivé váltak, és várhatóan tovább növelik részesedésüket a következő években.

Ezek a kedvenc kínai autók

A 2026 első félévi forgalomba helyezési adatok alapján jól látszik, hogy a magyar vásárlók elsősorban a kínai gyártók szabadidő-autóit keresik. A legnépszerűbb modell a Chery Tiggo 7 lett 672 forgalomba helyezéssel, szorosan mögötte pedig az Omoda 5 végzett 640 darabbal. A dobogó harmadik fokára az MG ZS állhatott fel 604 új rendszámmal, ugyanennyit ért el a Chery Tiggo 8 is.

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A BYD legerősebb modellje a Seal U, amelyből 541 példány került forgalomba az első hat hónapban, míg a Jaecoo 7 538 darabbal közvetlenül mögötte szerepel. A TOP 10-ben további három BYD-modell is helyet kapott: az Atto 2 (449), a Dolphin Surf (353) és az Atto 3 (291), ami jól mutatja, hogy a márka nem egyetlen sikerautóra épít, hanem több szegmensben is erős keresletet tud felmutatni.

A lista alapján a Chery különösen domináns szerepet tölt be: a Tiggo 7 és Tiggo 8 mellett a Tiggo 4 (382) és a Tiggo 9 (240) is átlépte a kétszázas határt. Az Omoda szintén széles modellpalettával van jelen, hiszen az Omoda 9 (243) és az Omoda 7 (107) is felkerült a százas küszöböt elérő modellek közé, míg a Jaecoo a Jaecoo 5-tel (250) is komoly eredményt ért el.

Érdekesség, hogy a legalább száz forgalomba helyezést elérő modellek között szinte kizárólag SUV-ok és crossoverek találhatók. A kevés kivétel közé tartozik az MG3, amely 270 darabbal szerepel a listán, valamint a városi elektromos Leapmotor T03 (101). A Geely Starray is éppen átlépte a százas határt 105 forgalomba helyezéssel, ami arra utal, hogy a kínai gyártók kínálata egyre több piaci szegmensben talál vevőkre Magyarországon.