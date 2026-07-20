Eldőlt a régi magyar rendszámok sorsa: váratlan bejelentést tett Vitézy minisztériuma, rengeteg autóst érint

Bár egy friss petícióban több ezren követelik a régi, magyar zászlós rendszámtáblák újragyártását, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egyértelművé tette, hogy biztonsági és technológiai okokból nincs esély a trikolóros azonosítók visszatérésére - számolt be a Blikk.

A rendszerváltás után, 1990 és 2004 között kiadott, piros-fehér-zöld sávval és "H" jelzéssel ellátott táblákhoz sok autós érzelmi vagy esztétikai okokból ma is ragaszkodik. Az uniós csatlakozáskor kivezetett típusból azonban sérülés vagy elvesztés esetén a hatályos szabályok szerint már nem készíthető új példány.

Ezen a gyakorlaton változtatott volna az a közösségi médiában indult kezdeményezés, amely lehetővé tette volna az eredeti kivitelű táblák újragyártását, és amelyet rövid idő alatt közel háromezren támogattak.

A szakminisztérium azonban határozottan elutasította a kezdeményezést. Indoklásuk szerint a korábbi gyártási technológiát időközben teljesen kivezették, így a régi rendszámok eredeti formában történő előállítása már nem felel meg a mai követelményeknek. Kiemelték továbbá, hogy a 2022-ben bevezetett, négy betűből és három számból álló új típus már olyan korszerű biztonsági elemekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a hamisítás elleni védelemhez.

Mindez azt jelenti, hogy ha egy régebbi rendszámtábla cserére szorul, a tulajdonosnak a jövőben is mindenképpen az új típusú azonosítót kell igényelnie.