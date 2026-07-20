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Eldőlt a régi magyar rendszámok sorsa: váratlan bejelentést tett Vitézy minisztériuma, rengeteg autóst érint
Bár egy friss petícióban több ezren követelik a régi, magyar zászlós rendszámtáblák újragyártását, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egyértelművé tette, hogy biztonsági és technológiai okokból nincs esély a trikolóros azonosítók visszatérésére - számolt be a Blikk.
A rendszerváltás után, 1990 és 2004 között kiadott, piros-fehér-zöld sávval és "H" jelzéssel ellátott táblákhoz sok autós érzelmi vagy esztétikai okokból ma is ragaszkodik. Az uniós csatlakozáskor kivezetett típusból azonban sérülés vagy elvesztés esetén a hatályos szabályok szerint már nem készíthető új példány.
Ezen a gyakorlaton változtatott volna az a közösségi médiában indult kezdeményezés, amely lehetővé tette volna az eredeti kivitelű táblák újragyártását, és amelyet rövid idő alatt közel háromezren támogattak.
A szakminisztérium azonban határozottan elutasította a kezdeményezést. Indoklásuk szerint a korábbi gyártási technológiát időközben teljesen kivezették, így a régi rendszámok eredeti formában történő előállítása már nem felel meg a mai követelményeknek. Kiemelték továbbá, hogy a 2022-ben bevezetett, négy betűből és három számból álló új típus már olyan korszerű biztonsági elemekkel rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a hamisítás elleni védelemhez.
Mindez azt jelenti, hogy ha egy régebbi rendszámtábla cserére szorul, a tulajdonosnak a jövőben is mindenképpen az új típusú azonosítót kell igényelnie.
A 2029-re befejeződő, 32 milliárd forintos fejlesztés új közlekedési kapcsolatot teremt Dél-Budán, a kivitelezés ugyanakkor éveken át tartó, jelentős forgalomkorlátozásokkal és útlezárásokkal jár majd.
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