Vasárnap hajnalban egy víztölcsér csapott le Lošinjra, amely két tengerparti kempingben is jelentős károkat okozott.
Kőkemény csapás a rollereseknek: kötelező biztosítás és brutális bírságok jöhetnek
Szigorítja az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokat Görögország. A kormány hétfőn benyújtott törvényjavaslata alapján a jövőben a 17 év alattiak nem használhatnak elektromos rollert, emellett emelkednek a veszélyes közlekedésért kiszabható bírságok, és kötelező felelősségbiztosítást is előírnak.
Giorgosz Kotszirasz közlekedési miniszterhelyettes a Skai televíziónak azt mondta, hogy az intézkedésekre azért van szükség, mert az utóbbi időben jelentősen nőtt a rollerbalesetek száma, különösen a fiatalok körében. A statisztikák szerint a 17 év alatti korosztályban emelkedik a balesetek előfordulási aránya.
A kórházi dolgozók szövetségének adatai szerint tavaly mintegy 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rollerrel kapcsolatos balesetben Görögországban. A sérültek fele olyan súlyos állapotba került, hogy kórházi ellátásra szorult.
Az elmúlt hetekben egyre nagyobb társadalmi nyomás nehezedett a kormányra, hogy szigorítsa a közúti rollerhasználat szabályait és csökkentse a balesetek számát. A törvényjavaslatról kedden szavaz a görög parlament.
Magyarországon is téma a korlátozás
A görög szigorítás azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon is hónapok óta napirenden van az elektromos rollerek szabályozása. A Pénzcentrum az elmúlt időszakban több cikkben is beszámolt arról, hogy ugrásszerűen nőtt a rolleres balesetek száma, különösen a gyermekeket és fiatalokat érintő súlyos sérüléseké. Emellett több önkormányzat is korlátozásokat vezetett be, Kaposváron például kitiltották az elektromos rollereket a belvárosi sétálóövezetből, Zamárdiban pedig a strand sétányán tiltották meg a rollerezést.
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Közben a kormány is dolgozik az új KRESZ bevezetésén, amely először szabályozná részletesen az elektromos rollerek használatát. A tervek szerint külön kategóriába sorolnák ezeket a járműveket, életkori korlátokat, kötelező védőfelszerelést és egyes esetekben biztosítási kötelezettséget is előírnának. A szabályozás részleteiről továbbra is egyeztetések zajlanak.
Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA
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