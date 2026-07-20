2026. július 20. hétfő Illés
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. augusztus 8.Elektromos rolleresek és gyalogosok várnak a szabad jelzésre Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy gyalogátkelőhelynél.MTVA/Bizományosi: Róka László
Utazás

Kőkemény csapás a rollereseknek: kötelező biztosítás és brutális bírságok jöhetnek

Pénzcentrum
2026. július 20. 21:05

Szigorítja az elektromos rollerek használatára vonatkozó szabályokat Görögország. A kormány hétfőn benyújtott törvényjavaslata alapján a jövőben a 17 év alattiak nem használhatnak elektromos rollert, emellett emelkednek a veszélyes közlekedésért kiszabható bírságok, és kötelező felelősségbiztosítást is előírnak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Giorgosz Kotszirasz közlekedési miniszterhelyettes a Skai televíziónak azt mondta, hogy az intézkedésekre azért van szükség, mert az utóbbi időben jelentősen nőtt a rollerbalesetek száma, különösen a fiatalok körében. A statisztikák szerint a 17 év alatti korosztályban emelkedik a balesetek előfordulási aránya.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kórházi dolgozók szövetségének adatai szerint tavaly mintegy 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rollerrel kapcsolatos balesetben Görögországban. A sérültek fele olyan súlyos állapotba került, hogy kórházi ellátásra szorult.

Az elmúlt hetekben egyre nagyobb társadalmi nyomás nehezedett a kormányra, hogy szigorítsa a közúti rollerhasználat szabályait és csökkentse a balesetek számát. A törvényjavaslatról kedden szavaz a görög parlament.

Magyarországon is téma a korlátozás

A görög szigorítás azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon is hónapok óta napirenden van az elektromos rollerek szabályozása. A Pénzcentrum az elmúlt időszakban több cikkben is beszámolt arról, hogy ugrásszerűen nőtt a rolleres balesetek száma, különösen a gyermekeket és fiatalokat érintő súlyos sérüléseké. Emellett több önkormányzat is korlátozásokat vezetett be, Kaposváron például kitiltották az elektromos rollereket a belvárosi sétálóövezetből, Zamárdiban pedig a strand sétányán tiltották meg a rollerezést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Közben a kormány is dolgozik az új KRESZ bevezetésén, amely először szabályozná részletesen az elektromos rollerek használatát. A tervek szerint külön kategóriába sorolnák ezeket a járműveket, életkori korlátokat, kötelező védőfelszerelést és egyes esetekben biztosítási kötelezettséget is előírnának. A szabályozás részleteiről továbbra is egyeztetések zajlanak.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA 
#biztosítás #utazás #kresz #magyarország #szigorítás #szabályozás #görögország #roller #balesetek #közlekedésbiztonság #bírságok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:21
21:12
21:05
20:46
20:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
2
2 hete
Milliós bírságokat szórnak a magyarok kedvenc nyaralóhelyein: egy eltett kagyló vagy egy szelfi is vaskos csekket érhet
3
6 napja
Teljesen kiakadt az éttermi borravalón Erdélyi Mónika: Miért adjak, ha én szolgálom ki magam?!
4
4 napja
Figyelmeztet a nagykövetség: háború lesz a magyarok kedvelt üdülőhelyén, erre kérik a kint nyaralókat
5
1 hete
Brutális tömegkarambol miatt áll a forgalom az M5-ösön: óriási a káosz
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 20:46
Megszólalt Magyar Péter Polgár Judit visszalépéséről: „A felelősség kizárólag engem terhel”
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:11
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Agrárszektor  |  2026. július 20. 19:27
Teljesen megváltozhat a növényvédelem: erre készülhetnek a gazdák?