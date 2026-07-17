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Autó

Itt van Vitézy Dávid bejelentése a fonódó villamosról: nagyon durva, ami a budapesti autósokra vár

Pénzcentrum
2026. július 17. 19:33

A 2029-re befejeződő, 32 milliárd forintos fejlesztés új közlekedési kapcsolatot teremt Dél-Budán, a kivitelezés ugyanakkor éveken át tartó, jelentős forgalomkorlátozásokkal és útlezárásokkal jár majd.

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2026 októberében kezdődik el a budai fonódó villamoshálózat második ütemének kiépítése a Szent Gellért tér és a Dombóvári út között - ezt Vitézy Dávid és Karácsony Gergely közösen jelenetették be pénteken Budapesten. A kivitelezési szerződés hatályba lépésével hivatalosan is zöld utat kapott a projekt. A tárcavezető tájékoztatása szerint a 32 milliárd forintos építkezést az állam finanszírozza a hazahozott, felszabadított európai uniós források felhasználásával.

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Az építkezés a Déli Körvasút környezetében indul el ősszel, majd a munkálatok előrehaladtával több ütemben várhatók lezárások.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a tervek alapján 2027 tavaszától őszéig teljesen lezárják a Pázmány Péter sétány Petőfi híd és Rákóczi híd közötti szakaszát, emellett részleges korlátozásokra kell készülni az alsó rakparton is.

Ezt követően, 2028-ban és 2029-ben a munkavégzés a Műegyetem rakpartra és a Szent Gellért tér környékére helyeződik át. A miniszter hangsúlyozta, hogy a belvárosi, műemléki környezetben zajló kivitelezés komoly fennakadásokat okoz majd a budai közlekedésben, ezért a lakosság türelmét kérte.

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A 2029-re elkészülő, hét új megállóval rendelkező villamosvonal a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton, a Petőfi híd budai hídfőjén, valamint az ELTE és az Infopark érintésével halad a Kopaszi-gátig, ahonnan a Budafoki út és a Dombóvári út csomópontjáig közlekedik majd. A vonal mentén füvesített vágányokat alakítanak ki, új fákat ültetnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi épülete előtt pedig egy új, kiemelt díszburkolatú köztér jön létre.

A tárcavezető jelezte, hogy a BKK-val közösen már tervezik a vonal jövőbeli meghosszabbítását a Budafoki úton déli irányba. Ennek megvalósításához a térségben zajló ingatlanfejlesztések beruházóit is ösztönözni szeretnék arra, hogy anyagilag járuljanak hozzá a hálózat további bővítéséhez.
Címlapkép: Getty Images
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