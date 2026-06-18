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Mintha most jött volna ki az esztergomi gyárból! 30 évig garázsban állt ez a legendás Suzuki, most oldtimer lett + fotók
Egy 1995-ös Suzuki Swift kapott hivatalos veterán minősítést, miután kiemelkedően eredeti és megkímélt állapotúnak ítélték. A Pénzcentrum által egy veteránautós csoportban kiszúrt eset különlegessége, hogy az autó a tulajdonos szerint több mint három évtizedet töltött szinte végig garázsban, és ez idő alatt alig hagyta el megszokott környezetét, jellemzően csak rövid, helyi utakra használták. A magyar gyártású jármű szinte gyári állapotban maradt fenn, ami a vizsgán is azonnal szemet szúrt a szakértőknek.
Egy ritka állapotban fennmaradt, 1995-ös Suzuki Swift kapott hivatalos veterán minősítést, miután a szakértők szerint műszaki és esztétikai állapota a kategóriában kiemelkedőnek számít - szúrta ki a Pénzcentrum egy veteránautós csoportban. Az autó a tulajdonos posztja szerint 31 évet töltött, gyakorlatilag végig egy garázsban, és eddig alig hagyta el megszokott környezetét: főként a közeli bolt és a temető közötti rövid utakra használták.
A jármű az elmúlt évtizedekben szinte teljesen megőrizte eredeti állapotát, amit a mostani minősítés során is külön kiemeltek. A Swift külsején és belső terében egyaránt alig látszik az idő nyoma, a vizsgálatot végző szakemberek szerint az autó szinte „gyári állapotúnak” hat.
A tulajdonos beszámolója szerint a veteránvizsgán külön elismerést is kapott az autó: a vizsgabiztos gratulált, és azt is megjegyezte, hogy a jármű a világon az első öt között lehet állapotát tekintve a kategóriájában.
Műszaki szempontból sem igényelt komoly beavatkozásokat a minősítéshez. Az 1,0 literes motor kifogástalanul működik, egyenletes járását a tulajdonos „doxához” hasonlította. Az autó futásteljesítménye is rendkívül alacsony: a kilométeróra mindössze 61 453 kilométert mutat, és nem fordult át, nem akadt ki, az eredeti állás szerint működik.
A Suzuki Swift így nemcsak egy korszak emlékét őrzi, hanem ritka példája annak is, amikor egy hétköznapi kisautó szinte érintetlenül éli túl az évtizedeket, és hivatalosan is veterán státuszt kap.
A mi autónk!
Suzuki Swift nemcsak egy egyszerű kisautó, hanem a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legfontosabb motorizációs jelképe. A modellt a Suzuki eredetileg globális típusnak fejlesztette, de a 1990-es évek elejétől kiemelt szerepet kapott Magyarországon, miután a japán gyártó Esztergomban hozta létre európai üzemét.
A magyarországi gyártás 1992-ben indult el, ezzel a Swift lett az első olyan tömeggyártású személyautó, amelyet a rendszerváltás után újrainduló hazai autóiparban készítettek. A gyár azóta is az egyetlen Suzuki-gyártókapacitás Európában.
A korai években az itt készülő Swifteket még részben kézi munkával szerelték össze, és gyorsan népautóvá váltak: egyszerű felépítésük, alacsony fenntartási költségük és megbízható, kis hengerűrtartalmú motorjaik miatt rendkívül széles körben elterjedtek.
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A Swift első generációja alapvetően egy kompakt, városi használatra tervezett ferdehátú volt, amelyet többféle karosszériaváltozatban is gyártottak (3 és 5 ajtós kivitel, illetve szedán is készült). A konstrukció egyszerűsége később kulcsszerepet játszott abban, hogy sok példány még évtizedekkel később is működőképes maradt. A kocsi újkori alapára 1,1 millió forint volt.
A magyar piacon a Swift gyorsan kulturális jelenséggé vált: olcsón fenntartható, könnyen javítható autóként „a mi autónk” néven is emlegették, és sok háztartás első új autója volt a kilencvenes években. Ez a szerep jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a típus máig különösen erős érzelmi kötődést vált ki Magyarországon.
Mire jó az OT-rendszám?
Az OT-rendszám a muzeális minősítést kapott járművek hivatalos jelzése Magyarországon, és egyfajta „belépő” a veteránautók külön kategóriájába. A rendszer lényege, hogy csak azok az autók kaphatják meg, amelyek legalább 30 évesek, és műszaki, illetve esztétikai állapotuk szinte gyári állapotot tükröz, tehát eredetiségükben is megőrzött, hiteles daraboknak számítanak. A minősítést szakértői bizottság végzi, és nem automatikus az életkor alapján: a járművet részletesen vizsgálják, beleértve a karosszériát, belső teret, hajtásláncot és az esetleges módosításokat is.
Az OT-rendszámhoz több kézzelfogható előny is kapcsolódik. A tulajdonosok mentesülnek többek között a gépjárműadó és regisztrációs adó alól, valamint jellemzően kedvezményes biztosítást is köthetnek a járműre. A műszaki vizsga érvényessége is hosszabb, mint a hagyományos autóknál, jellemzően 5–6 évig érvényes, ami jelentősen csökkenti az üzemeltetési terheket. Emellett az OT-státusz presztízst is jelent: a jármű hivatalosan is muzeális értékűnek számít, ami a gyűjtői piacon is növeli az értékét.
Ugyanakkor az OT-rendszám feltételei szigorú használati kereteket is jelentenek. A minősítés fenntartása érdekében a járművet továbbra is eredeti állapotban kell megőrizni: minden utólagos, a gyáritól eltérő módosítás (pl. modern világítás, nem korhű felnik vagy tuning) akár a minősítés elvesztéséhez is vezethet.
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