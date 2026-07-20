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Rendkívüli szigorítás jöhet a magyar utakon: itt van Vitézy Dávid bejelentése, így áll most a KRESZ-módosítás ügye
Kevesebb mint egy hét alatt több mint százezren töltötték ki azt a közlekedésbiztonsági kérdőívet, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter indított el a kormány honlapján. A felmérés, amelynek népszerűsítésére egyáltalán nem költöttek közpénzt, többek között az elektromos rollerek szabályozásáról, az extrém gyorshajtók és az illegális versenyzők szigorúbb büntetéséről, valamint az átlagsebesség-mérés bevezetéséről kéri ki a lakosság véleményét - írta meg a Telex.
A július 16-án közzétett kérdőív kiemelten foglalkozik az elektromos rollerek helyzetének jogi rendezésével. A válaszadók dönthetnek arról, hogy a KRESZ átfogó módosítását megelőzően szülessen-e meg a szabályozás, indokolt-e a járművek kategóriákba sorolása, a kötelező bukósisak-használat, illetve a használat korhatárhoz kötése.
A felmérés részletesen tárgyalja a gyorshajtás és a spontán utcai versenyek szankcionálását is. A kérdések arra is kiterjednek, hogy szabadságvesztéssel büntessék-e az illegális versenyzést, illetve kapjanak-e a jelenleginél súlyosabb büntetést azok, ki ilyen helyzetben okoznak súlyos vagy halálos kimenetelű balesetet. Felmerül továbbá a visszaeső és a kirívó gyorshajtók szigorúbb büntetése, a járművek elkobzása, valamint a forgalomból történő kivonása is.
A kitöltők véleményt mondhatnak az úgynevezett jövedelemarányos bírságrendszer bevezetéséről is, amely a büntetés mértékét az elkövető jövedelmi helyzetéhez és a gépjármű értékéhez igazítaná. Emellett az átlagsebesség-mérés alkalmazása, az objektív felelősség kiterjesztése, valamint a kiszabott bírságokból származó bevételek kizárólagos közlekedésbiztonsági célú felhasználása is a kérdések között szerepel. Vitézy Dávid a kezdeményezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a javaslatcsomag célja nem az állami bevételek növelése, hanem az életmentés, emlékeztetve arra, hogy tavaly 456 ember veszítette életét közúti balesetben.
A felmérés kiemelkedő részvételi aránya éles kontrasztot mutat a korábbi miniszter, Lázár János februári kezdeményezésével. A politikus egy több mint 150 oldalas, új KRESZ-tervezetről várta a lakossági észrevételeket egyszerű szöveges üzenetek formájában, ám egy hét alatt mindössze 5200 javaslat érkezett. Az akkori megoldás adatvédelmi szempontból is komoly aggályokat vetett fel, mivel az oldalon kezdetben nem szerepelt adatvédelmi tájékoztató. Később ráadásul kiderült, hogy bár a vélemények a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézethez futottak be, az adatkezelő hivatalosan Lázár János volt, az adatkezelés címeként pedig a hódmezővásárhelyi Fidesz-irodát adták meg.
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