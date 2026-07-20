2026. július 20. hétfő Illés
22 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csúcsforgalom az A14-es autópályán, Abruzzi, Olaszország.
Autó

Rendkívüli szigorítás jöhet a magyar utakon: itt van Vitézy Dávid bejelentése, így áll most a KRESZ-módosítás ügye

Pénzcentrum
2026. július 20. 18:31

Kevesebb mint egy hét alatt több mint százezren töltötték ki azt a közlekedésbiztonsági kérdőívet, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter indított el a kormány honlapján. A felmérés, amelynek népszerűsítésére egyáltalán nem költöttek közpénzt, többek között az elektromos rollerek szabályozásáról, az extrém gyorshajtók és az illegális versenyzők szigorúbb büntetéséről, valamint az átlagsebesség-mérés bevezetéséről kéri ki a lakosság véleményét - írta meg a Telex.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A július 16-án közzétett kérdőív kiemelten foglalkozik az elektromos rollerek helyzetének jogi rendezésével. A válaszadók dönthetnek arról, hogy a KRESZ átfogó módosítását megelőzően szülessen-e meg a szabályozás, indokolt-e a járművek kategóriákba sorolása, a kötelező bukósisak-használat, illetve a használat korhatárhoz kötése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérés részletesen tárgyalja a gyorshajtás és a spontán utcai versenyek szankcionálását is. A kérdések arra is kiterjednek, hogy szabadságvesztéssel büntessék-e az illegális versenyzést, illetve kapjanak-e a jelenleginél súlyosabb büntetést azok, ki ilyen helyzetben okoznak súlyos vagy halálos kimenetelű balesetet. Felmerül továbbá a visszaeső és a kirívó gyorshajtók szigorúbb büntetése, a járművek elkobzása, valamint a forgalomból történő kivonása is.

Kapcsolódó cikkeink:

A kitöltők véleményt mondhatnak az úgynevezett jövedelemarányos bírságrendszer bevezetéséről is, amely a büntetés mértékét az elkövető jövedelmi helyzetéhez és a gépjármű értékéhez igazítaná. Emellett az átlagsebesség-mérés alkalmazása, az objektív felelősség kiterjesztése, valamint a kiszabott bírságokból származó bevételek kizárólagos közlekedésbiztonsági célú felhasználása is a kérdések között szerepel. Vitézy Dávid a kezdeményezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a javaslatcsomag célja nem az állami bevételek növelése, hanem az életmentés, emlékeztetve arra, hogy tavaly 456 ember veszítette életét közúti balesetben.

A felmérés kiemelkedő részvételi aránya éles kontrasztot mutat a korábbi miniszter, Lázár János februári kezdeményezésével. A politikus egy több mint 150 oldalas, új KRESZ-tervezetről várta a lakossági észrevételeket egyszerű szöveges üzenetek formájában, ám egy hét alatt mindössze 5200 javaslat érkezett. Az akkori megoldás adatvédelmi szempontból is komoly aggályokat vetett fel, mivel az oldalon kezdetben nem szerepelt adatvédelmi tájékoztató. Később ráadásul kiderült, hogy bár a vélemények a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézethez futottak be, az adatkezelő hivatalosan Lázár János volt, az adatkezelés címeként pedig a hódmezővásárhelyi Fidesz-irodát adták meg.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kresz #büntetés #gyorshajtás #felmérés #szabályozás #roller #közlekedésbiztonság #vitézy dávid

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
35 perce
Halálos vagy súlyos sérüléses baleset okozóinak mindenképpen örökre be kéne vonni a jogosítványát, akkor is ha "csak" figyelmetlenség volt a baleset oka mert aki ennyire nem képes koncentrálni az nem alkalmas mások életét és testi épségét veszélyeztető jármű vezetésére. Aztán innen lehet meredeken tovább súlyosbítani a gyorshajtásból vagy egyéb tudatos, szándékos szabályszegésből eredő balesetek okozóinak a büntetését.
Összes rollert és kerékpárt leküldeni a járdákról az úttestre, kb ez lenne a minimum a gyalogosok testi épségének védelme érdekében. Elektromos rollert és kerékpárt pedig csakis segédmotoros jogsival lehessen vezetni mert pont ugyanolyan balesetveszélyesek és ugyanúgy elengedhetetlen a KRESZ ismerete a vezetésükhöz mint a benzinmotoros robogóknál. Kb ez lenne a minimum ahonnan el kéne indulni.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:27
19:18
19:11
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
2026. július 20.
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2
1 hónapja
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
3
4 hete
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
4
1 hónapja
Horvát autópálya-matrica 2026: irány Horvátország, ennyi most a horvát autópályadíj
5
1 hónapja
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:11
Megszólalt Polgár Judit: visszautasította a jelölést, nem lesz államfő a sakknagymester
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 19:02
Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
Agrárszektor  |  2026. július 20. 19:27
Teljesen megváltozhat a növényvédelem: erre készülhetnek a gazdák?