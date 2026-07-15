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Autó

Soha nem látott roham indult a magyar használtautó-piacon: egyre több ilyen autót akarnak a vevők

Pénzcentrum
2026. július 15. 15:04

Fellendülést és minőségi javulást hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon. Éves összevetésben közel 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futásteljesítménye és átlagéletkora is csökkent. Az üzemanyagtípusok versenyében az alternatív hajtásláncok mellett a benzines modellek is kimagasló hónapot zártak, miközben a dízel fokozatosan veszít korábbi pozíciójából.

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A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, júniusi közös statisztikái szerint fellendülést hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon. Júniusban a Használtautó.hu-n mért összesített érdeklődések száma 366 500-ról 385 400-ra ugrott a tavalyi azonos időszakához képest, ami jól mutatja a piaci kereslet erősödését. Ezzel párhuzamosan a hirdetések átlagára is emelkedett: a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár.

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A magasabb árszint mögött azonban egyértelmű minőségjavulás áll. A meghirdetett járművek átlagos futásteljesítménye csökkent, a tavalyi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza.
Ezzel párhuzamosan az átlagéletkor is kedvezően alakult: a korábbi 13,15 évről 12,60 évre csökkent.

Az adatok alapján a kínálat több mint harmada (35,7%-a) továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6 százalékponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik.

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42%-kal több az eladó hibridautó

A hazai hibridpiac rendkívül izgalmas kettősséget mutat a számok alapján. Egyfelől látványos kínálatbővülés látható, hiszen a Használtautó.hu adatbázisa szerint egyetlen év alatt kiugró mértékben, 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma.

A hibridek iránti érdeklődések száma ezzel párhuzamosan 57%-kal lőtt ki a tavalyi év azonos időszakához képest, ami azt bizonyítja, hogy a jelentősen megnőtt kínálatra pozitívan reagálnak a potenciális vevők.

Az üzemanyagtípusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat közel felét (48%-át) ezek az autók teszik ki. Ráadásul júniusban a benzines autókra érkező érdeklődések száma is kiugróan, több mint 14 ezerrel nőtt, elérve a havi 206 200-as volument.

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A kínálati toplista élére tört a Skoda Octavia

A leggyakrabban meghirdetett márkák versenyét júniusban is a Volkswagen vezette, amelyet a BMW és a Ford követ a kínálati darabszámok alapján. Az élmezőnyben ugyanakkor történt néhány izgalmas helycsere: az Opel megelőzte a Mercedest, így megszerezte a 4. helyet, míg a Skoda a 7. helyre lépett előre, a Toyotát utasítva maga mögé.

A konkrét modellek szintjén még látványosabb az átrendeződés. Egy év alatt a Skoda Octavia átvette a vezetést a Ford Focustól, a Kia Ceed pedig megelőzte a Suzuki Swiftet, megszerezve a 4. helyet. Különösen figyelemre méltó a Toyota modellek menetelése: a Corolla a 15. helyről a 9.-re, míg a Yaris a 14.-ről a 10. helyre küzdötte fel magát a legnépszerűbb típusok között.

Bár a Suzuki Swift továbbra is a legolcsóbb választás a 10-es listán (átlagosan 1,94 millió forint), egy év alatt ez a típus drágult a legnagyobb mértékben, hirdetési átlagára 16,9%-kal emelkedett.

Az autók fiatalodását jól mutatja, hogy szinte mindegyik népszerű modell átlagéletkorában csökkenés volt megfigyelhető, a legnagyobb mértékű fiatalodást pedig a listavezető Skoda Octavia produkálta, amelynek átlagéletkora 11,8%-kal csökkent.
Címlapkép: Getty Images
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