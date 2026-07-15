A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz.
Soha nem látott roham indult a magyar használtautó-piacon: egyre több ilyen autót akarnak a vevők
Fellendülést és minőségi javulást hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon. Éves összevetésben közel 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futásteljesítménye és átlagéletkora is csökkent. Az üzemanyagtípusok versenyében az alternatív hajtásláncok mellett a benzines modellek is kimagasló hónapot zártak, miközben a dízel fokozatosan veszít korábbi pozíciójából.
A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, júniusi közös statisztikái szerint fellendülést hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon. Júniusban a Használtautó.hu-n mért összesített érdeklődések száma 366 500-ról 385 400-ra ugrott a tavalyi azonos időszakához képest, ami jól mutatja a piaci kereslet erősödését. Ezzel párhuzamosan a hirdetések átlagára is emelkedett: a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár.
A magasabb árszint mögött azonban egyértelmű minőségjavulás áll. A meghirdetett járművek átlagos futásteljesítménye csökkent, a tavalyi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza.
Ezzel párhuzamosan az átlagéletkor is kedvezően alakult: a korábbi 13,15 évről 12,60 évre csökkent.
Az adatok alapján a kínálat több mint harmada (35,7%-a) továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6 százalékponttal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik.
42%-kal több az eladó hibridautó
A hazai hibridpiac rendkívül izgalmas kettősséget mutat a számok alapján. Egyfelől látványos kínálatbővülés látható, hiszen a Használtautó.hu adatbázisa szerint egyetlen év alatt kiugró mértékben, 42,2%-kal nőtt a meghirdetett hibrid modellek száma.
A hibridek iránti érdeklődések száma ezzel párhuzamosan 57%-kal lőtt ki a tavalyi év azonos időszakához képest, ami azt bizonyítja, hogy a jelentősen megnőtt kínálatra pozitívan reagálnak a potenciális vevők.
Az üzemanyagtípusok között a benzinüzemű modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat közel felét (48%-át) ezek az autók teszik ki. Ráadásul júniusban a benzines autókra érkező érdeklődések száma is kiugróan, több mint 14 ezerrel nőtt, elérve a havi 206 200-as volument.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A kínálati toplista élére tört a Skoda Octavia
A leggyakrabban meghirdetett márkák versenyét júniusban is a Volkswagen vezette, amelyet a BMW és a Ford követ a kínálati darabszámok alapján. Az élmezőnyben ugyanakkor történt néhány izgalmas helycsere: az Opel megelőzte a Mercedest, így megszerezte a 4. helyet, míg a Skoda a 7. helyre lépett előre, a Toyotát utasítva maga mögé.
A konkrét modellek szintjén még látványosabb az átrendeződés. Egy év alatt a Skoda Octavia átvette a vezetést a Ford Focustól, a Kia Ceed pedig megelőzte a Suzuki Swiftet, megszerezve a 4. helyet. Különösen figyelemre méltó a Toyota modellek menetelése: a Corolla a 15. helyről a 9.-re, míg a Yaris a 14.-ről a 10. helyre küzdötte fel magát a legnépszerűbb típusok között.
Bár a Suzuki Swift továbbra is a legolcsóbb választás a 10-es listán (átlagosan 1,94 millió forint), egy év alatt ez a típus drágult a legnagyobb mértékben, hirdetési átlagára 16,9%-kal emelkedett.
Az autók fiatalodását jól mutatja, hogy szinte mindegyik népszerű modell átlagéletkorában csökkenés volt megfigyelhető, a legnagyobb mértékű fiatalodást pedig a listavezető Skoda Octavia produkálta, amelynek átlagéletkora 11,8%-kal csökkent.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok az autógumik kapcsán: komoly gondba kerülhetnek, ha ezt a dolgot elmulasztják
Sokan egész évben főként városban, rövidebb távokon használják az autót, majd nyáron hirtelen több száz kilométeres útra indulnak vele.
Belső dokumentum szerint akár további 50 ezer állás is megszűnhet a Volkswagennél a költségcsökkentés miatt.
A július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat.
Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése.
A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett.
Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak az utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára
Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti.
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.
Ennyi volt, mostantól tilos ilyen autókat eladni Magyarországon: itt vannak a pontos szabályok, rengeteg jármű érintett
Július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautónak és könnyű haszongépjárműnek újabb kötelező biztonsági előírásoknak kell megfelelnie.
Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben, a Rákóczi híd budai hídfőjénél.
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról
Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.
Rendkívüli változás a magyar használtautó-piacon: tömegek keresik ezeket a kocsikat, de az árak is az egekbe szöktek
Látványosan nőtt a SUV-k, a hibridek és az elektromos modellek népszerűsége, a dízelautók iránti kereslet viszont tovább csökkent.
Itt az újabb árcsökkentés: komoly autóakciókat hirdetett a Kia, sokan nyerhetnek az izmos forintárfolyamon
A kedvezőbb árfolyamkörnyezetre és az erősödő piaci versenyre reagálva tovább növeli egyes modelljeinek kedvezményeit a Kia Hungary.
Osvárt Andrea Instagramon jelentette be, hogy eladja zöld rendszámos Audi Q5-ösét.
Több ezer munkahely szűnhet meg a Porschénál, a leépítések ezúttal főként a vezetést és az irodai területeket érinthetik.
Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Tárgyalóasztalhoz ült Vitézy Dávid és Kapitány István: hamarosan nagy döntés jöhet az útdíjak ügyében
A közúti szállítás kihívásai mellett a felek a vasúti árufuvarozás aktuális helyzetét is áttekintették a találkozón.