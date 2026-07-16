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Rendőri igazoltatás után került kómába egy autós: vizsgálják a történteket
Büntetőeljárás keretében vizsgálja az ügyészség egy július 8-án történt, tragikus kimenetelű százhalombattai rendőri intézkedés körülményeit. Bár az interneten rendőri bántalmazásról szóló hírek terjedtek el, a hatóság tájékoztatása szerint a járőrök jogszerűen alkalmaztak kényszerítő eszközt az ellenálló sofőrrel szemben, akinek az állapota később válságosra fordult, és jelenleg is kómában fekszik - jelentette a vezess.hu.
Az elmúlt napokban több olyan állítás is megjelent a közösségi médiában – részben a hozzátartozók bejegyzései alapján –, amelyek szerint a rendőrök egy igazoltatás során bántalmaztak egy autóst, akit ezt követően újra kellett éleszteni, majd kómába esett.
A rendőrség közleményben reagált a vádakra, és tájékoztatásuk szerint a sofőr zavartan viselkedett, nem működött együtt a járőrökkel, sőt aktív ellenállást tanúsított. Az egyenruhások először figyelmeztették a férfit, majd miután továbbra is ellenszegült, a jogszabályoknak megfelelően kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben. A hatóság határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a járőrök szükségtelen erőszakot alkalmaztak volna.
Az intézkedést követően a járőrök mentőt hívtak, és megkezdték a férfi elsősegélynyújtását. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a sofőr állapota nem a kényszerítő intézkedés közben, hanem a helyszíni ellátást követően fordult súlyosra, és a mentők emiatt szállították kórházba.
Az eset kapcsán lefolytatott parancsnoki kivizsgálás megállapította, hogy a rendőri fellépés jogszerű, szakszerű és arányos volt, így az teljes mértékben megfelelt a törvényi előírásoknak. A történtek pontos körülményeit jelenleg a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja.
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