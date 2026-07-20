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Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni
Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet - írja a holtankoljak.hu.
A mai napon érvényes országos átlagárak (2026.07.20-án):
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.
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