Most jött a bejelentés az üzemanyagárakról: már keddtől élesedik az áremelés, sokan nem fognak örülni

Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak

Keddtől ismét módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban, ugyanakkor a kutak árazási gyakorlata továbbra is eltérhet - írja a holtankoljak.hu.

A mai napon érvényes országos átlagárak (2026.07.20-án):

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 615 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.