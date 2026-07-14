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Közeli felvétel a benzinkút üzemanyag-szivattyú fúvókáiról
Autó

Most érkezett! Brutális drágulás jön a benzinkutakon: már holnaptól élesedik

Pénzcentrum
2026. július 14. 13:10

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul.

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Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul - írja a holtankoljak.hu.

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A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

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A mai országos átlagárak a következők (2026.07.14-én):

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter

A nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással. Az itt szereplő átlagárak az aktuális országos átlagárak, amelyek a kutak saját árazási döntései miatt a nagykereskedelmi változástól eltérően is alakulhatnak.
Címlapkép: Getty Images
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