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„Padova, Olaszország – 2011. július 6.: Nedves, fémes Volkswagen-logó egy autó motorháztetőjén. A Volkswagen egy német, világhírű gépjárműgyártó márka, amelyhez az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a SEAT és az Škoda márkák is
Autó

Ennyi volt, nincs tovább: 100 ezer embert is kirúghat az egyik nagy autógyár

Pénzcentrum
2026. július 17. 14:43

Az üzemi tanács tagjai személyesen kérdezhetik a vállalatvezetést a leépítési tervekről, ám ügyük jelen pillanatban nem áll jól - írta meg a Reuters.

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Rendkívüli munkavállalói fórumokat tart augusztusban a Volkswagen üzemi tanácsa, ahol a dolgozók személyesen kérdezhetik Oliver Blume vezérigazgatót a német autógyártó átalakítási terveiről. Az átszervezések a becslések szerint akár 140 ezer munkahelyet is veszélyeztethetnek.

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Az üzemi tanács tájékoztatása szerint Blume augusztus 25-én a wolfsburgi központban, augusztus 26-án pedig az emdeni és a zwickaui gyárban találkozik a munkavállalókkal. Emden és Zwickau azon négy üzem közé tartozik, amelyeket a következő években bezárhatnak, amennyiben nem sikerül más megoldást találni.

Blume korábban jelezte, hogy a Volkswagennek a versenyképesség megőrzése érdekében a már folyamatban lévő 50 ezres létszámleépítés mellett további 50 ezer munkahelyet kell felszámolnia. Az üzemi tanács arra figyelmeztet, hogy a 2030 utánra tervezett gyárbezárások további 40 ezer állást sodorhatnak veszélybe. A Volkswagen szóvivője közölte, hogy jelenleg még nincsenek végleges megállapodások, ezért nem kívánta kommentálni a megjelent számadatokat.
Címlapkép: Getty Images
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