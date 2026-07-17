Ennyi volt, nincs tovább: 100 ezer embert is kirúghat az egyik nagy autógyár

Az üzemi tanács tagjai személyesen kérdezhetik a vállalatvezetést a leépítési tervekről, ám ügyük jelen pillanatban nem áll jól - írta meg a Reuters.

Rendkívüli munkavállalói fórumokat tart augusztusban a Volkswagen üzemi tanácsa, ahol a dolgozók személyesen kérdezhetik Oliver Blume vezérigazgatót a német autógyártó átalakítási terveiről. Az átszervezések a becslések szerint akár 140 ezer munkahelyet is veszélyeztethetnek.

Az üzemi tanács tájékoztatása szerint Blume augusztus 25-én a wolfsburgi központban, augusztus 26-án pedig az emdeni és a zwickaui gyárban találkozik a munkavállalókkal. Emden és Zwickau azon négy üzem közé tartozik, amelyeket a következő években bezárhatnak, amennyiben nem sikerül más megoldást találni.

Blume korábban jelezte, hogy a Volkswagennek a versenyképesség megőrzése érdekében a már folyamatban lévő 50 ezres létszámleépítés mellett további 50 ezer munkahelyet kell felszámolnia. Az üzemi tanács arra figyelmeztet, hogy a 2030 utánra tervezett gyárbezárások további 40 ezer állást sodorhatnak veszélybe. A Volkswagen szóvivője közölte, hogy jelenleg még nincsenek végleges megállapodások, ezért nem kívánta kommentálni a megjelent számadatokat.