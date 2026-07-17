Befejezi Két férfi, egy eset című, 46 éve futó, népszerű krimisorozatát a ZDF német tévécsatorna - közölte pénteken a mainzi műsorszolgáltató.
Ennyi volt, nincs tovább: 100 ezer embert is kirúghat az egyik nagy autógyár
Az üzemi tanács tagjai személyesen kérdezhetik a vállalatvezetést a leépítési tervekről, ám ügyük jelen pillanatban nem áll jól - írta meg a Reuters.
Rendkívüli munkavállalói fórumokat tart augusztusban a Volkswagen üzemi tanácsa, ahol a dolgozók személyesen kérdezhetik Oliver Blume vezérigazgatót a német autógyártó átalakítási terveiről. Az átszervezések a becslések szerint akár 140 ezer munkahelyet is veszélyeztethetnek.
Az üzemi tanács tájékoztatása szerint Blume augusztus 25-én a wolfsburgi központban, augusztus 26-án pedig az emdeni és a zwickaui gyárban találkozik a munkavállalókkal. Emden és Zwickau azon négy üzem közé tartozik, amelyeket a következő években bezárhatnak, amennyiben nem sikerül más megoldást találni.
Blume korábban jelezte, hogy a Volkswagennek a versenyképesség megőrzése érdekében a már folyamatban lévő 50 ezres létszámleépítés mellett további 50 ezer munkahelyet kell felszámolnia. Az üzemi tanács arra figyelmeztet, hogy a 2030 utánra tervezett gyárbezárások további 40 ezer állást sodorhatnak veszélybe. A Volkswagen szóvivője közölte, hogy jelenleg még nincsenek végleges megállapodások, ezért nem kívánta kommentálni a megjelent számadatokat.
A Volkswagen igazgatótanácsa átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár...
Így lehetséges az SMS parkolás, a mobil parkolás Budapest területén: itt a telefonszám, az online parkolás menete is
Hogyan működik az SMS parkolás, mire kell figyelni telefonhívásos parkolásnál, és miben segíthet a parkolási alkalmazás? Mutatjuk, mit kell tudni a telefonos parkolásról!
Rengeteg autót már csak így lehet megmenteni: mi az a dióhéjas tisztítás és mennyibe kerül Magyarországon?
A modern turbós benzinmotorok egyik rejtett betegsége a szívószelepeken és a szívócsatornákban kialakuló makacs kokszlerakódás.
Egy év alatt 42 százalékkal nőtt az eladó hibridek száma, közben a használt autók átlagéletkora is csökkent.
Rendkívüli veszélyben a közkedvelt autógyártó: a baljós fordulatot Magyarország is csúnyán megérezheti?
A német vállalat nagy reményeket fűz az év végén érkező Neue Klasse modellcsaládhoz.
Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára: a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?
Évek óta reklámoznak olyan apró elektronikai eszközöket az autósoknak, amelyek állítólag jelentősen csökkentik a fogyasztást.
Ráadásul a kínai gyártók is egyre nagyobb mértékben telepítik át termelésüket Európába.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok az autógumik kapcsán: komoly gondba kerülhetnek, ha ezt a dolgot elmulasztják
Sokan egész évben főként városban, rövidebb távokon használják az autót, majd nyáron hirtelen több száz kilométeres útra indulnak vele.
Belső dokumentum szerint akár további 50 ezer állás is megszűnhet a Volkswagennél a költségcsökkentés miatt.
A július elején életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások miatt a kereskedők még időben igyekeztek forgalomba helyezni a készleten lévő autókat.
Külföldi autós utazás előtt elengedhetetlen a célország közlekedési szabályainak megismerése.
A felügyelőbizottsági üléssel párhuzamosan az IG Metall szakszervezet országszerte összehangolt tüntetéseket szervezett.
Hatalmas csapás az autósoknak: rengeteg, eddig ingyenes útszakasz válik fizetőssé, ez zsebbenyúlós lesz
Jövő május elsejétől díjkötelessé válnak az utak és autópályák a személygépkocsik, valamint a motorkerékpárok számára.
Térdre kényszerítik a kínaiak a Volkswagent? Magyarország is csúnyán megérzi, ha beteg a német óriás
A Volkswagen történetének egyik legnagyobb átalakítására készülhet, miközben a kínai verseny, az elektromos átállás és a magas európai költségek egyre nagyobb nyomás alá helyezik.
Súlyos döntést hozott az európai autóóriás: rengeteg modellnek végleg befellegzett, tízezrek kerülhetnek utcára
Átfogó szerkezetátalakításba kezd a Volkswagen, amelynek keretében a vállalat akár a felére is csökkentheti modellkínálatát, gyártási kapacitását pedig évi 9 millió járműre mérsékelheti.
A több évtizedes alulfinanszírozottság és az elmaradt karbantartások miatt a hazai közúthálózat több mint fele rossz vagy nagyon rossz állapotban van.