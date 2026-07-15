Rengeteg autót már csak így lehet megmenteni: mi az a dióhéjas tisztítás és mennyibe kerül Magyarországon?

A modern turbós benzinmotorok egyik rejtett betegsége a szívószelepeken és a szívócsatornákban kialakuló makacs kokszlerakódás, amely idővel teljesítményvesztést, magasabb fogyasztást és egyenetlen járást okozhat. A probléma főként a közvetlen befecskendezésű TSI, TFSI, FSI, GDI vagy THP motorokat érinti, a megoldás pedig sok esetben egy különleges eljárás: a dióhéjas szeleptisztítás. De hogyan működik a módszer, mely autóknál fordul elő leggyakrabban a kokszosodás, és mennyibe kerül ma Magyarországon egy ilyen beavatkozás?

A dióhéjas tisztítás (más néven dióhéjas szeleptisztítás vagy szívósor-tisztítás) egy mechanikus motortisztítási eljárás, amelyet elsősorban a közvetlen befecskendezésű benzinmotoroknál (TSI, TFSI, FSI, GDI, THP), illetve egyes dízelmotoroknál (CRTDI, TDI, PDTDI) alkalmaznak.

A módszer lényege, hogy a szívósort leszerelik, hogy hozzáférjenek a szívócsatornához és a szívószelepekhez, majd finom, kemény dióhéj-szemcséket nagy nyomású levegővel juttatnak a lerakódott koksz felszínére.

A dióhéj azért ideális szóróanyag, mert kemény, ugyanakkor kis súlyú, ezért a fém és műanyag alkatrészek sérülése nélkül távolítja el a ráégett kokszlerakódásokat. A folyamat végén a szennyeződést a szemcsékkel együtt ipari elszívóval távolítják el, a motort pedig új szívósor-tömítéssel szerelik vissza.

Miért alakul ki a lerakódás?

A jelenség hátterében környezetvédelmi szabályozás áll. A közvetlen befecskendezésű motoroknál szinte kivétel nélkül jellemző a szívócsatorna és a szelepek kokszosodása, mértéke típusonként eltérő, de gyakorlatilag minden gyártó autóit érinti. Ennek oka, hogy ezeknél a motoroknál az üzemanyag-keverék az égéstérben, magas nyomáson alakul ki, így a szívószelepekre nem jut tisztító hatású benzin, a kipufogógáz-visszavezetésből (EGR) és a kartergáz-elvezetésből származó olajpára pedig idővel kemény kokszréteget képez. Hagyományos, szívócsövön befecskendező motoroknál ez a probléma jóval ritkábban jelentkezett, mert az átáramló üzemanyag folyamatosan "öblítette" a szelepeket.

A lerakódás gyakorlati következménye a teljesítménycsökkenés, az egyenetlen alapjárat és a megnövekedett fogyasztás. A szűkülő keresztmetszet mellett az áramlási szög is megváltozik, és nem kívánatos örvénylés is kialakulhat a beszívott levegőben, ami rontja az égés hatásfokát.

Milyen autóknál jelentkezik jellemzően a kokszosodás?

A kokszosodás elsősorban a közvetlen befecskendezésű benzinmotoroknál (a motorkód végén gyakran TSI, TFSI, FSI, GDI vagy THP jelöléssel találkozhatunk) fordul elő, mert ezeknél nem folyik át üzemanyag a szívószelepeken, így azok nem "öblítődnek" magától. A Volkswagen-csoport (VW, Audi, Skoda, Seat) 1.2–2.0 literes TSI/TFSI motorjai a leggyakrabban érintettek közé tartoznak, de a probléma jellemző a BMW N20/N26-os, a Hyundai/Kia GDI, a Peugeot/Citroën THP, valamint a Ford EcoBoost és a Mazda Skyactiv-G motorokra is.

Lényegében minden olyan gyártó modellje veszélyeztetett, amely áttért a közvetlen befecskendezésű technológiára - a jelenség tehát nem egy-egy típus hibája, hanem az egész motorcsalád sajátossága. Dízelmotoroknál is kialakulhat hasonló lerakódás, elsősorban a CRTDI, TDI és PDTDI rendszerű motoroknál, itt azonban a fő forrás jellemzően nem az üzemanyag-befecskendezés, hanem az EGR-rendszerből és a kartergáz-elvezetésből származó olajos korom. Ez a típusú szennyeződés akár EGR-szelep nélküli kivitelű motoroknál is jelentkezhet, hiszen a kartergázból származó olajpára önmagában is elegendő a lerakódás kialakulásához.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jelenség mértéke nagyban függ az autó használati szokásaitól is: a sok rövid, alacsony fordulatszámú városi úttal, gyakori álló/lassító üzemmóddal futó autóknál a lerakódás jellemzően gyorsabban és nagyobb mértékben alakul ki, mint az autópályán, magasabb fordulatszámon rendszeresen futtatott motoroknál. Emiatt ugyanaz a típus is nagyon eltérő állapotban lehet 80 000 és 150 000 kilométer között, attól függően, hogy főként városban vagy főleg országúton közlekedett-e.

Hogyan zajlik a folyamat?

Diagnosztika - hibakód-olvasás, esetenként endoszkópos vizsgálat a lerakódás mértékének felmérésére.

Szívósor leszerelése - ez motortípustól függően 1-4 órát is igénybe vehet.

Szelepek lezárása hengerenként, hogy a motor égésterébe ne juthasson idegen anyag a szórás során.

Dióhéj-szemcseszórás - a homokszóráshoz hasonló elven, finom dióhéjszemcsékkel.

Elszívás, visszaszerelés, új tömítés, majd tesztüzem és diagnosztika.

A teljes folyamat négyhengeres motoroknál az esetek 90%-ában egy munkanapot vesz igénybe, bonyolultabb, nehezen hozzáférhető vagy hathengeres motoroknál akár 2-3 munkanapot, esetenként ennél is többet.

Mikor érdemes elvégeztetni?

A szolgáltatók ökölszabályként 40 000 kilométerenként javasolják megelőzésképpen a tisztítást, 100 000 kilométer felett pedig szinte elengedhetetlennek tartják. Érdemes azonban óvatosnak lenni: van olyan szakmai vélemény is, amely szerint a szívósor eltömődése a valóságban ritkábban okoz tényleges hibát, mint amilyen gyakran ajánlják a szolgáltatók, és sok esetben más alkatrészek (EGR, turbó, katalizátor, DPF) elkoszosodása áll a teljesítményprobléma hátterében. Érdemes tehát diagnosztikával alátámasztatni a tisztítás szükségességét, mielőtt döntenénk.

A dióhéjas tisztítás ára Magyarországon

Az ár elsősorban a motor típusától és a szívósor hozzáférhetőségétől függ – attól, hogy elöl vagy hátul helyezkedik-e el, illetve hány hengeres a motor.

Jelentős szórás van a piacon. Az egyik szolgáltató 90 000-110 000 forinttól kéri a könnyebben hozzáférhető motorok tisztítását, míg a nehezebben hozzáférhető, hátul elhelyezkedő szívósoroknál 140 000-160 000 forintot. Egy másik, debreceni szolgáltatónál az elöl fekvő benzinmotoroknál 150 000 forinttól, a dízeleknél 200 000 forinttól, a hathengeres motoroknál pedig 250 000 forinttól indulnak az árak. Egy harmadik forrás szerint a négyhengeres típusoknál 100 000-120 000 forint, nehezen hozzáférhető szívósornál 120 000-130 000 forint körüli összeg a jellemző, ami már tartalmazza a felhasznált szemcse árát is. Van olyan szolgáltató is, ahol a dióhéjazás ára 90 000 forinttól indul, erősen típusfüggően.

Fontos, hogy ezek jellemzően nettó árak, tehát rájuk még felszámításra kerül az ÁFA. Emellett a végösszeget tovább növelheti, ha a szívósor tömítéscseréje is szükséges, vagy ha egyéb, kapcsolódó alkatrészek (EGR-szelep, DPF/részecskeszűrő, injektorok) tisztítását is kérjük egyszerre.

Kapcsolódó szolgáltatások ára

EGR-szelep tisztítása: külön díjazású, kiszerelése típustól függően 1-5 órát vehet igénybe.

DPF (részecskeszűrő) tisztítása: a kiszerelés akár 2-11 óra is lehet, ezért itt is egyedi árajánlat a jellemző.

Ultrahangos injektortisztítás: szívócsöves befecskendezésnél kb. 5000 Ft/darab, közvetlen befecskendezésű rendszernél kb. 6500 Ft/darab (nettó, ki- és beszerelés nélkül).

Miben más, mint a vegyszeres vagy HHO-s motortisztítás?

A piacon a dióhéjas eljárás mellett elterjedt még a vegyszeres (tankba öntött adalékos) és a HHO/hidrogénes tisztítás is. Ezek lényegesen olcsóbbak, de hatékonyságuk korlátozott: a tankba öntött vegyszeres tisztítók nem érik el a szívószelepek szívócső felőli oldalán lerakódott kemény kokszot, mivel arra a felületre nem folyik át üzemanyag.

A HHO-technológia pedig elektrolízissel előállított hidrogéngázt vezet a motor szívó oldalára, és elsősorban a turbó, illetve a kipufogórendszer elemeinek karbantartására alkalmas, nem tévesztendő össze a dióhéjas szeleptisztítással. Ha kifejezetten a szívócsatorna és a szelepek fizikai kokszmentesítése a cél, a szakmai vélemények többsége a mechanikus, dióhéjas módszert tartja az egyetlen igazán hatékony megoldásnak.