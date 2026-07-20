Rendkívüli bejelentést tett a hazai gyáróriás: már most teljesen betelt az új elektromos csodaautó rendelési naptára

Egymilliárd eurós beruházással a Mercedes-Benz legnagyobb európai üzemévé bővült a kecskeméti gyár, ahol megkezdődött az új, tisztán elektromos C-osztály sorozatgyártása. Ez a fejlesztés mérföldkő a vállalat életében, hiszen a magyarországi egység a belépőszintű autók után immár a jóval összetettebb középkategóriás modellek globális termelésében is kulcsszerepet kap. A vezetőség szerint a magasan képzett hazai munkaerő, a fejlett digitalizáció, valamint a regionális gyártásra épülő stratégia együttesen garantálja a márka versenyképességét a kiélezett globális piacon - közölte a Portfolio.

A kecskeméti üzem a 2012-es indulása óta rendkívül sikeresen működik, a most átadott bővítéssel pedig új szintre lépett a Mercedes-Benz globális hálózatában. Michael Schiebe, a vállalat igazgatótanácsának gyártásért és ellátási láncért felelős tagja kifejtette, hogy az elektromos C-osztály gyártása lényegesen komplexebb feladat, mint a korábbi modelleké. Az a döntés, hogy ezt a feladatot a magyarországi üzemre bízták, racionális üzleti szempontokon alapult, mivel a kecskeméti csapat elkötelezett, rugalmas, és képes nagy volumenben, kiemelkedő minőségben autókat gyártani. Emellett a költséghatékonyság is döntő tényezőnek bizonyult, Harald Wilhelm pénzügyi igazgató korábbi közlése szerint ugyanis a gyártási költségek Magyarországon közel 70 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban.

A hatékonyságot tovább növelte, hogy a kecskeméti bővítés során alkalmazták először a teljes digitális iker technológiát. A gyár virtuális mása már az építkezés megkezdése előtt elkészült, így a munkafolyamatokat előre modellezni és szimulálni tudták. A technológiai ugrás mellett a fenntarthatóság is kiemelt szerepet kapott, így a gyár energiaigényének negyedét már napelemek biztosítják, az új fényezőüzem pedig 80 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással működik.

Az új gyáregységben, az új csapattal és az új modellel a termelés felfuttatása fokozatosan történik. Christian Dickert, a kecskeméti gyár igazgatója kiemelte, hogy a kizárólag elektromos modellekre optimalizált szerelősor egyszerűsíti a munkafolyamatokat, ami jelentősen javítja a hatékonyságot. A piaci kereslet már most rendkívül erős, hiszen az elektromos C-osztály 2026-os előrendelési naptára gyakorlatilag teljesen betelt. A kecskeméti üzem a világpiacra termel, ez alól csupán Kína jelent kivételt, ahol a helyi igényekre szabott, nyújtott tengelytávú változatot egy vegyesvállalat állítja elő. A jövőben a termékpaletta tovább bővül az elektromos GLC modellel, valamint a G-osztály kompaktabb változatával.

A munkaerőpiaci helyzet kapcsán Christian Dickert hangsúlyozta, hogy a jelenleg mintegy ötezer fős állomány a termelés bővülésével több mint ezer fővel növekszik majd, ami a beszállítói láncban is további munkahelyeket teremt. A fizikai dolgozók szinte kivétel nélkül magyarok, de a vezetőségben is 85 százalékos, míg a műszaki vezetők körében megközelíti a 95 százalékot a hazai szakemberek aránya. A Mercedes-Benz jelenleg teljes egészében hazai munkaerővel, az Európai Unión kívüli dolgozók bevonása nélkül képes biztosítani a létszámigényét. A cél emellett az, hogy a magyar szakemberek a jövőben nemzetközi karrierutakat is bejárhassanak a vállalat más gyáraiban.

Bár az autóiparban egyre többet hallani a humanoid robotok megjelenéséről, Michael Schiebe szerint a tömeges alkalmazásuk még várat magára. Az internetes bemutatók rendkívül látványosak, de a valóságban a hús-vér dolgozók ma még sokkal gyorsabbak, rugalmasabbak és precízebbek, különösen a rendkívül finom kézmozdulatokat igénylő összeszerelési fázisokban. A Mercedes-Benz folyamatosan vizsgálja a technológiát, de az áttörésre a szakértők szerint is csak évek, vagy akár évtizedek múlva lehet számítani.

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A kínai gyártók, köztük a BYD agresszív európai terjeszkedése és árversenye kapcsán a Mercedes-Benz vezetése egyértelmű stratégiát követ. Nem pusztán az árakkal, hanem a minőséggel, a biztonsággal és a formatervezéssel kívánnak versenyezni. Míg több ázsiai márka meglévő európai üzemek felvásárlásával próbál piacot szerezni, a Mercedes-Benz számára sokkal logikusabb volt a már tizennégy éve bejáratott kecskeméti telephely és a jól működő hazai beszállítói hálózat továbbfejlesztése. A szabványosított globális gyártási rendszer miatt egy idegen üzem átalakítása lényegesen költségesebb lett volna.

A geopolitikai kockázatok és a kereskedelmi korlátozások ellensúlyozására a vállalat a 'local for local', azaz a helyi piacra történő gyártás stratégiáját alkalmazza. Ennek lényege, hogy ott és azt gyártsák, amire az adott régióban a legnagyobb igény mutatkozik. Így míg az amerikai piacon a nagy méretű SUV-k, addig Európában a Kecskeméten készülő középkategóriás modellek jelentik a fő fókuszt. Michael Schiebe megerősítette, hogy a mai bizonytalan gazdasági környezetben is pontosan ugyanígy döntenének a magyarországi beruházás mellett, amellyel a Mercedes-Benz hosszú távra elkötelezte magát Kecskemét és Magyarország mellett.