2026. június 19. péntek Gyárfás
33 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szikszó, 2025. december 30.Az M30-as autópálya korábban lezárt, de ezen a napon megnyitott szakasza Szikszó közelében 2025. december 30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ez
Autó

Autósok, figyelem! Nagyon fontos tudnivalók jöttek a pályamatricákról, ez mindenkit érint

Pénzcentrum
2026. június 19. 13:31

A nyári hónapokban értékesítik az éves autópálya-matricák harmadát, a megnövekedett forgalommal párhuzamosan pedig megugrik a vásárlói tévesztések száma is. A Magyar Közút arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy a pótdíjak elkerülése érdekében a fizetés előtt mindig alaposan ellenőrizzék a megadott jármű- és matricaadatokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tanév végét követően, júniustól augusztusig tart a matricavásárlási főszezon: tavaly a mintegy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyári eladások több mint felét a tíznapos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59 százaléka külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is.

Kapcsolódó cikkeink:

A tranzakciók számának növekedésével a hibák száma is megugrik, ezért a Magyar Közút Útdíj Üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát. Ha ezek közül bármelyik hibásan kerül a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Bár a tévesztések utólag korrigálhatók, az ügyintézés felesleges idő- és pénzveszteséggel jár. A probléma gyakoriságát jól mutatja, hogy évente 23-24 ezer esetben kell a rendszámot, további 4-5 ezer alkalommal pedig a felségjelzést vagy a díjkategóriát utólag módosítani.

Ugyancsak elengedhetetlen az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. Gyakori hiba, hogy az autós két különböző vármegyére szóló jogosultság helyett tévedésből kétszer vásárolja meg ugyanazt: előfordul például, hogy két darab Pest vármegyei matricát vesznek egy Pest és egy Fejér vármegyei helyett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár a dupla vásárlás okán az egyik matrica árát a szolgáltató visszatéríti, ha a sofőr a hiányzó jogosultság miatt időközben pótdíjas felszólítást kapott a másik vármegyében, azt a tartozást már nem engedik el. Kellő odafigyeléssel azonban ezek a bosszúságok és a felesleges kiadások könnyen megelőzhetők.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #autó #autópálya #nyár #autópályadíj #autósok #autópálya-matrica #magyar közút #vármegye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:25
14:15
14:04
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 19.
Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
2026. június 19.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
2026. június 18.
Tarolnak az új kínai slágerautók Magyarországon: rengetegen veszik őket, retteghetnek az európai gyártók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
2
1 hónapja
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
3
2 napja
Itt az első fecske, 20 forinttal a védett ár alatt adja a benzint, gázolajat az Auchan: mit lép a többi kútlánc?
4
1 hónapja
Szigorítást tervez a kormány, rengeteg idős bukhatja a jogosítványát: itt a javaslat, nem lesz kibúvó
5
4 hete
Alapjaiban írják át a jogosítványok szabályait: rengeteg magyar autósnak kell felkészülnie a változásra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékgarancia
biztosítási szolgáltatás, mellyel a biztosítás hatálya alá tartozó és bankkártyával megvásárolt termékben - a vásárlástól számított néhány hónapig - bekövetkezett meghatározott kárt a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti ( Az Áruvédelem biztosítással szinonima fogalom)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 13:01
Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 12:14
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
Agrárszektor  |  2026. június 19. 14:28
Lehullt a lepel: ez az ország áraszthatja el sertéshússal a világot