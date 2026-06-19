Autósok, figyelem! Nagyon fontos tudnivalók jöttek a pályamatricákról, ez mindenkit érint

A nyári hónapokban értékesítik az éves autópálya-matricák harmadát, a megnövekedett forgalommal párhuzamosan pedig megugrik a vásárlói tévesztések száma is. A Magyar Közút arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy a pótdíjak elkerülése érdekében a fizetés előtt mindig alaposan ellenőrizzék a megadott jármű- és matricaadatokat.

A tanév végét követően, júniustól augusztusig tart a matricavásárlási főszezon: tavaly a mintegy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek.

A nyári eladások több mint felét a tíznapos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59 százaléka külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is.

A tranzakciók számának növekedésével a hibák száma is megugrik, ezért a Magyar Közút Útdíj Üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát. Ha ezek közül bármelyik hibásan kerül a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Bár a tévesztések utólag korrigálhatók, az ügyintézés felesleges idő- és pénzveszteséggel jár. A probléma gyakoriságát jól mutatja, hogy évente 23-24 ezer esetben kell a rendszámot, további 4-5 ezer alkalommal pedig a felségjelzést vagy a díjkategóriát utólag módosítani.

Ugyancsak elengedhetetlen az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. Gyakori hiba, hogy az autós két különböző vármegyére szóló jogosultság helyett tévedésből kétszer vásárolja meg ugyanazt: előfordul például, hogy két darab Pest vármegyei matricát vesznek egy Pest és egy Fejér vármegyei helyett.

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Bár a dupla vásárlás okán az egyik matrica árát a szolgáltató visszatéríti, ha a sofőr a hiányzó jogosultság miatt időközben pótdíjas felszólítást kapott a másik vármegyében, azt a tartozást már nem engedik el. Kellő odafigyeléssel azonban ezek a bosszúságok és a felesleges kiadások könnyen megelőzhetők.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.

címlapkép: Vajda János, MTI/MTVA